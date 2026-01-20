LajiaoHTTP - examen du service proxy

Coupon Exclusif pour les utilisateurs du navigateur anti-détection Undetectable

Entrez le code promo “Undetectable” sur la page de tarification de LajiaoHTTP pour recevoir un coupon exclusif de 10% de réduction sur tout le site!

Détails du coupon :

Profitez de -10% sur tout produit en promotion sur l'ensemble du site. Chaque utilisateur est limité à une seule utilisation.

Comment échanger :

Visitez le site : https://www.lajiaohttp.com/?kwd=zz-undetectable Connectez-vous et complétez l'enregistrement de votre compte et la vérification de votre identité. Allez sur Acheter des plans → Confirmer le plan → Confirmer le produit, puis entrez le code promo “Undetectable” dans le champ du code promo sur la page de paiement. Complétez le paiement et profitez de votre remise !

Description du produit

LajiaoHTTP est une solution de proxy IP à l'étranger stable, sécurisée, conforme et économique.

Il sélectionne des ressources IP provenant de plus de 190 pays et régions du monde entier, en se concentrant sur la fourniture de services proxy fiables, rapides et efficaces.

Prise en charge de plusieurs protocoles - y compris HTTP, HTTPS et SOCKS5 - il offre une tarification transparente et des plans flexibles qui aident les entreprises transfrontalières à démarrer facilement.

Produits et Tarifs Actuels de LajiaoHTTP

Pourquoi choisir LajiaoHTTP Proxy IP ?

Solution de Proxy Tout-en-Un

Il offre des IPs résidentielles et des proxys résidentiels statiques avec des FAI doubles, une disponibilité réseau de 99,9 %, des quotas de trafic illimités et une prise en charge complète des protocoles (HTTP(S) / SOCKS5).

Dix Avantages Clés

Essai Gratuit : Les nouveaux utilisateurs peuvent recevoir 1–2 Go de données proxy résidentielles dynamiques gratuites.

Les nouveaux utilisateurs peuvent recevoir de données proxy résidentielles dynamiques gratuites. Gagnez en partageant : Son programme de parrainage offre 15% de commission sur les premiers achats et 5% sur les renouvellements ; les commissions peuvent être retirées une fois qu'elles dépassent ¥40.

Son programme de parrainage offre et ; les commissions peuvent être retirées une fois qu'elles dépassent ¥40. Économique : Il adopte des prix parmi les plus bas de l'industrie pour des ressources haut de gamme, permettant aux utilisateurs d'économiser plus de 35% par rapport à des prestataires similaires.

Il adopte des prix parmi les plus bas de l'industrie pour des ressources haut de gamme, permettant aux utilisateurs d'économiser par rapport à des prestataires similaires. Remboursement sous 24 heures : Les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits peuvent demander un remboursement dans un délai d'un jour ouvrable.

Les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits peuvent demander un remboursement dans un délai d'un jour ouvrable. Stabilité à long terme : Ses IPs SOCKS5 maintiennent un temps de fonctionnement moyen plus long — 20 % supérieur par rapport aux alternatives typiques du marché.

Ses IPs SOCKS5 maintiennent un temps de fonctionnement moyen plus long — 20 % supérieur par rapport aux alternatives typiques du marché. Couverture mondiale : Plus de 190 pays/régions avec une ciblage précis au niveau de la ville pour soutenir les opérations locales.

Plus de avec une ciblage précis au niveau de la ville pour soutenir les opérations locales. Évolutivité Élastique : Une architecture de super-cluster permet des sessions concurrentes illimitées pour des scénarios à charge élevée.

Une architecture de super-cluster pour des scénarios à charge élevée. Rotation Intelligente : Rotation IP personnalisée de 1 à 120 minutes avec persistance de session, compatible avec les mécanismes anti-bot courants.

Rotation IP personnalisée de avec persistance de session, compatible avec les mécanismes anti-bot courants. Lignes résidentielles dédiées : De véritables IPs résidentielles statiques avec des routes de grade haut débit et une vérification de la liste blanche ASN pour garantir un risque de blocage réduit.

De véritables IPs résidentielles statiques avec des routes de grade haut débit et une pour garantir un risque de blocage réduit. Outils d'efficacité : Fonctionnalités de liste blanche d'API et d'extraction compatibles avec les principaux langages de programmation et outils tiers.

Problèmes courants avec les proxys traditionnels — Entièrement résolus

Connexions Instables Éliminées : Un SLA de 99,9 % et une architecture de nœuds distribués éliminent les points de défaillance uniques et réduisent considérablement le temps de réponse.

Un SLA de 99,9 % et une architecture de nœuds distribués éliminent les points de défaillance uniques et réduisent considérablement le temps de réponse. Risques de sécurité évités : Des normes de sécurité certifiées et un système de filtrage IP propre protègent les utilisateurs contre les ressources IP malveillantes ou compromises.

LajiaoHTTP Proxy IP — Rendre l'accès aux données plus simple