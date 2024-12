LeadRock - revue du réseau d'affiliation

Brève description

Nous sommes LeadRock - un réseau CPA et un annonceur direct d'offres NUTRA et de produits en Amérique latine.

Même un arbitre débutant se sentira à l'aise avec nous. Nous vous aidons à choisir l'offre, configurons la partie technique nous-mêmes et vous soutenons à chaque étape sur le chemin du ROI+ !

Nos Avantages

Nous sommes un annonceur direct.

Nous proposons le choix entre le chapeau blanc et le nutra. Ce ne sont que des offres nouvelles et inexplorées ou des rebrandings visant à stimuler la demande. Avec nos offres et nos packs, il est plus facile de passer la modération, la probabilité de bannissement est plus faible, les campagnes durent plus longtemps. En conséquence, les leads sont moins chers et le ROI est plus élevé. De plus, en tant qu'annonceur direct, nous pouvons offrir des tarifs plus élevés sur nos offres. Il n'y a pas de maillons inutiles dans la chaîne : vous choisissez l'offre, prenez les supports promotionnels, consultez les gestionnaires même sur les campagnes publicitaires, et configurez la campagne comme vous le souhaitez. Pas besoin d'attendre longtemps, d'ajuster les liens ou de corriger des bugs avec nous.

Centre d'appels propre.

Chaque prospect est traité par des employés formés professionnellement. Étant donné que nous sommes un annonceur direct et que c'est notre centre d'appels, la vitesse de traitement des prospects, l'approbation et l'efficacité sont plus élevées que dans d'autres programmes d'affiliation. Vous pouvez choisir n'importe quel modèle de paiement - CPL, SS, COD, et dans tous les cas, les prospects seront traités uniquement par notre centre d'appels.

Offres personnalisées.

Nous avons plus de 1 200 offres directes et de revente, géos - Europe, Asie, LatAm. Les offres conviennent aux débutants et aux professionnels. Nous écoutons toujours les souhaits des partenaires, pouvons lancer des offres sur demande. Toutes les offres se trouvent dans votre compte personnel, mises à jour chaque semaine. Vous pouvez créer des offres vous-même. Si vous avez besoin d'offres privées ou d'une augmentation de plafond, vous pouvez toujours contacter votre gestionnaire.

Taux élevés.

Nos bumps vous permettent de continuer à exécuter l'offre même lorsque la campagne est dans le rouge. Nous fournissons également des pages de destination, des pré-landings, des matériaux promotionnels et des créations sur demande du gestionnaire.

Outils d'arbitrage.

Nous sommes intégrés avec Keitaro, mais vous pouvez connecter un autre tracker qui vous convient. De plus, des statistiques détaillées sont disponibles dans le compte personnel. Le parking de domaine, l'intégration API sont également disponibles. Nous trouvons toujours des solutions en cas de difficultés techniques.

Paiements transparents.

Nous payons sans retard par tout moyen pratique : WMZ, Cartes bancaires, Qiwi, Yandex.money, Virement bancaire, ePayments, PayPal, Capitalist, compte bancaire. Vous pouvez choisir l'instrument de paiement dans votre compte personnel. Paiement minimum : 30 $. Fréquence de paiement - 3 fois par semaine.

Managers experts et support compétent.

Notre équipe de managers est toujours en contact et aide à résoudre même les problèmes les plus complexes liés à la gestion des campagnes. Vous recevrez rapidement une réponse rapide à tout moment de la journée. Il y a également une section "Support technique" où vous pouvez soumettre une demande et suivre son statut.

Démarrage facile.

Leadrock aide à choisir une offre pour la source de trafic, les demandes des webmasters, puis le webmaster peut contacter son gestionnaire Leadrock pour les créations ; ensuite - les statistiques sont affichées par leads, par métriques ; ensuite - les profits peuvent être retirés par n'importe quel moyen pratique, en crypto, sur une carte, etc.

Contactez-nous

Nous sommes actuellement en train de préparer le site web mis à jour pour le lancement, où tous les outils nécessaires pour la commodité des partenaires seront pris en compte. Après l'inscription, chaque webmaster se voit attribuer un gestionnaire personnel qui vous soutiendra à toutes les étapes, fournira des bonus et des codes promotionnels pour des réductions sur les services. Pour de bonnes performances, nous sommes prêts à offrir des taux augmentés - des avantages à tout webmaster. Dans l'interface du compte personnel, vous trouverez votre identifiant et les coordonnées du gestionnaire de compte pour demander des avantages. Sur la page principale, vous pouvez voir vos statistiques : offres connectées, résumé financier et un diagramme de synthèse des leads avec un filtre de date.

Depuis le programme d'affiliation, vous pouvez directement accéder à la boutique LR, le bouton se trouve sur la page principale du compte personnel.

Sur l'onglet des offres, vous pouvez voir différentes colonnes - ce qui est actuellement tendance, les nouvelles offres, les produits blancs et nutra. Il y a une recherche avec des filtres par thème d'offre, pays et statut.

Chaque offre a une carte avec une brève description. Lorsque vous ouvrez une carte spécifique, vous pouvez trouver toutes les informations sur l'offre. Il y a des liens vers les pages de destination, les sources de trafic interdites. Certaines offres ont des notes indiquant des restrictions sur l'utilisation de la promotion.

Il est intéressant de mettre en avant la section actualités sur le site web, où vous pouvez trouver des informations actuelles sur toutes les offres (pauses, promotions, nouvelles offres et autres informations importantes). Vous pouvez consulter les actualités sous forme de flux ou les filtrer par date.

Sur le site web, vous pouvez également accéder à la section Blog.LeadRock, où l'équipe aborde des cas utiles, des documents éducatifs et des articles de revue.

En plus du site web, LeadRock dispose d'un canal Telegram où des actualités sont régulièrement publiées : meilleures offres de la semaine, super cadeaux, boosts, nouvelles offres, bonus des partenaires, et bien plus encore ! Abonnez-vous et restez informé !

Programme de fidélité

LeadRock a également son propre programme de fidélité pour un soutien web supplémentaire. Pour chaque approbation, un webmaster reçoit des points de fidélité - les LR-coins. Le montant des LR-coins pour une approbation peut être trouvé sur la carte d'offre sur le site web. Ces points peuvent être accumulés et dépensés dans le magasin LeadRock. Dans le magasin, vous pouvez acheter les dernières innovations, des marchandises et d'autres articles utiles. C'est un joli bonus pour le revenu principal.

Le système de fidélité est très simple. Cela permet aux webmasters de recevoir des récompenses supplémentaires sans se soucier de son fonctionnement. Pour dépenser des points, il vous suffit d'écrire à votre gestionnaire.

Conclusion

LeadRock est multifonctionnel et convient à presque tout le monde. Pour les débutants - en raison de la formation régulière, du support 24h/24 et d'une variété de services. Vous pouvez toujours vous tourner vers votre gestionnaire pour obtenir de l'aide. Les webmasters expérimentés peuvent choisir des offres avec des taux élevés et augmenter leurs gains. L'équipe LR vous aidera volontiers à promouvoir et à organiser. Travailler avec ce réseau d'affiliation est facile et rentable pour les webmasters.