Let it Cash : un programme d'affiliation avec lequel il est plus facile de travailler

Let it Cash est un réseau iGaming CPA avec une retenue minimale et des paiements chaque semaine. Vous y trouverez plus de 2 500 offres pour différents GEO à travers le monde.

L'équipe qui a créé le réseau a elle-même essayé différents programmes d'affiliation et connaît de l'intérieur tous les « maux » des webmasters. Par conséquent, avec Let it Cash, vous ne perdrez pas de temps et d'argent en erreurs et en problèmes, mais vous travaillerez de manière pratique et rentable.

## Fonctionnalités réseau

Outil intégré pour envoyer des SMS et des messages vers WhatsApp et Viber.

Applications PWA et WebView gratuites - disponibles sur n'importe quelle source avec un support technique et une optimisation complets.

Le support est toujours en contact et prêt à répondre à toutes vos questions 24h/24 et 7j/7.

Conditions particulières pour les équipes prêtes à lancer de gros volumes.

Comment commencer à travailler avec un programme d'affiliation ?

L'inscription s'effectue sans la participation d'un gestionnaire et sans approbation de compte. Vous avez saisi votre e-mail et votre mot de passe → approuvé votre compte par e-mail → commencé à travailler.

Espace personnel

Lorsque vous vous inscrivez et vous connectez à votre compte, vous serez redirigé vers la section « Statistiques », où vous trouverez de nombreux outils de suivi du trafic. Triez les informations par dates, sources, offres, pages Web et sous-comptes.

Des offres

Dans cette section, vous trouverez des offres pour de nombreux GEO différents : des plus populaires (Espagne, Allemagne, Latam) aux plus exotiques (Kenya, Bangladesh, Slovaquie, Hongrie).

Pour voir une description détaillée, cliquez simplement sur l'offre qui vous plaît. Il y aura des informations sur les sources autorisées et interdites, le montant minimum du dépôt, les exigences relatives au public cible, la période de conservation et d'autres détails.

Sources publicitaires

Les sources publicitaires disponibles dépendent des exigences spécifiques de l'annonceur. Parmi les principales sources figurent Facebook, UAC, la publicité contextuelle, les mailings divers, TikTok, ASO, ASA. Parfois, vous pouvez utiliser des diagrammes.

Paiements

Il est possible de recevoir des fonds après 7 jours de retenue. Ceci est avantageux pour les webmasters qui travaillent seuls car ils récupèrent rapidement leurs frais publicitaires.

Vous pouvez retirer de l'argent sur un compte bancaire, une carte, un portefeuille électronique ou un compte d'agent en dollars ou en roubles. Montant minimum : 100$.

Bonus

Invitez les éditeurs à Let it Cash et recevez 5 % de leurs revenus. C'est une excellente opportunité d'augmenter vos revenus 🤘

Ils offrent également des réductions sur des services utiles :

FBTool (20% sur le premier paiement du service)

IMKLO (15% sur le premier paiement)

Proxys.io (10% de remise permanente)

EPN.NET (émission de carte illimitée sans réapprovisionnement minimum)

Quel est le résultat ?

Avec Let it Cash, vous pouvez gagner efficacement de l'argent sur iGaming. Ils vous proposeront des offres rentables d'annonceurs de confiance, ainsi qu'un support complet et des outils professionnels pour augmenter le trafic. Vous pouvez vous inscrire ici.