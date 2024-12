LightningProxies - Revue du service de proxy

LightningProxies - Adaptés au Web Scraping & Crawling

LightningProxies est un réseau de proxy de premier plan, offrant des solutions personnalisées pour améliorer l'extraction de données Web avec une efficacité et une évolutivité inégalées. Avec plus de 10 millions de pairs IP en ligne, notre service garantit des performances rapides et sécurisées pour toutes vos activités.

Fondé en 2022, LightningProxies propose des solutions proxy de pointe pour répondre aux besoins mondiaux. Avec notre infrastructure robuste et notre support dédié 24/7, nous nous engageons à garantir que vos tâches de web scraping et de crawling soient fluides et efficaces.

Notre nom, LightningProxies, reflète notre promesse principale : des performances ultra-rapides alimentées par une infrastructure réseau avancée de 100G+.

Nos Services de Proxy

Proxy résidentiels rotatifs - À partir de 4,5 $ par Go Proxies Mobiles - À partir de 5 $/Go Proxies de Datacenter - À partir de 10 $ par jour Proxies IPv6 - À partir de 10 $/jour (Parfait pour contourner reCAPTCHA v2/v3) Proxies ISP statiques - À partir de 2,5 $/IP

Pourquoi choisir LightningProxies ?

Emballé avec des fonctionnalités pour offrir des performances supérieures :

Couverture mondiale des procurations

Sessions rotatives/collantes

Support d'experts 24/7

Taux de réussite de 99,9%

Tableau de bord intuitif de l'interface utilisateur

Découvrez nos produits Proxy

1. Proxies Résidentiels

Accédez à un pool de plus de 10 millions d'adresses IP actives quotidiennement provenant de plus de 180 pays. Ciblez facilement des pays, des états, des villes ou des fournisseurs d'accès Internet spécifiques pour une extraction de données précise.

Principales caractéristiques :

Sessions de rotation et sessions collantes (jusqu'à 24 heures)

Ciblage basé sur la localisation (Pays/État/Ville/Fournisseur d'accès Internet)

Support des protocoles HTTPS/SOCKS5

2. Proxies Mobile

Accédez à un réseau robuste de plus de 500 000 adresses IP mobiles réparties dans plus de 50 pays. Idéal pour relever des défis de gratte-ciel de haute sécurité sur le web, l'achat de sneakers et l'automatisation des médias sociaux avec une fiabilité inégalée.

Principales caractéristiques :

Sessions de rotation et sessions persistantes (jusqu'à 24 heures)

Ciblage par localisation (Pays/Fournisseur d'accès Internet)

Prise en charge des protocoles HTTPS/SOCKS5

3. Proxies de Datacenter Partagées

Nos proxies de datacenter comprennent 20 000 adresses IP provenant de fournisseurs de datacenter de confiance, idéales pour les tâches à volume élevé.

Principales caractéristiques :

Vitesses de 2 à 3 Go par seconde

Ports de connexion arrière

Données illimitées

Support du protocole HTTPS

4. Proxies IPv6

Optimisé pour les plateformes compatibles avec IPv6 telles que Google, Microsoft et Instagram.

Principales caractéristiques :

2x /29 Sous-réseaux pour une flexibilité maximale

15+ Pays

Forfaits Trafic & Illimité

Support des protocoles HTTPS/SOCKS5

5. Proxies ISP statiques

Obtenez des proxies ISP premium à partir de sous-réseaux Virgin pour des performances cohérentes et de haute qualité sur tous les sites web.

Principales caractéristiques :

15+ Pays avec des fournisseurs de services Internet de premier et deuxième niveau

Temps de réponse fulgurants (50 à 300 ms)

Bande passante et connexions simultanées illimitées

Cas d'utilisation de confiance

LightningProxies est conçu pour des applications diverses, notamment :

Étude de marché : Rassemblez des idées exploitables des marchés concurrentiels.

Protection de la marque : Protégez votre marque et surveillez les contrefaçons.

Agrégation des tarifs de voyage : Assurer l'exactitude en temps réel des données tarifaires.

Vérification des publicités : Valider l'emplacement des publicités et détecter la fraude.

Suivi SEO : Gardez un œil sur les classements de recherche et vos concurrents.

Nos solutions permettent aux entreprises de relever des tâches complexes avec une efficacité et une fiabilité inégalées.