LP-CRM - Vue d'ensemble du système CRM

Système CRM pour les boutiques en ligne LP-CRM

LP-CRM est un système CRM ukrainien spécialement conçu pour les entreprises basées sur des produits. Il consolide les commandes provenant de multiples sources, automatise le traitement des demandes et affiche les analyses dans un format pratique.

L'objectif principal de LP-CRM est de vous aider à réduire les pertes à chaque étape du processus de vente et à augmenter les bénéfices grâce à l'automatisation.

Quels sont les avantages de LP-CRM ?

1. Organiser toutes les demandes

Lorsque les demandes proviennent de différentes sources — site web, messageries, places de marché — les gestionnaires se perdent, les contacts se perdent et les rappels sont oubliés.

En conséquence : jusqu'à 30 % des clients n'achèvent pas un achat.

Avec LP-CRM, toutes les commandes sont collectées dans un système unique et automatiquement réparties entre les départements. Chaque demande possède un statut, vous pouvez donc voir exactement à quelle étape elle se trouve.

Aucune demande n'est jamais perdue et votre taux de conversion des ventes augmente de 20 à 25 % sans frais publicitaires supplémentaires.

2. Interface claire

De nombreux systèmes sont surchargés de fonctionnalités que personne n'utilise réellement. Les managers se perdent dans les menus, perdent du temps à chercher le bon bouton, et passent plus de temps à "comprendre les choses" qu'à faire des ventes.

En conséquence : les demandes sont traitées lentement, et les clients partent.

LP-CRM a une interface simple et intuitive. Les managers voient toutes les commandes dans une seule fenêtre et savent immédiatement ce qu'il faut faire ensuite.

Même un nouvel employé peut commencer à travailler pleinement en seulement 30 minutes après l'installation.

Votre équipe ne perd pas de temps à apprendre ou à chercher ; elle travaille rapidement et efficacement. La vitesse de traitement augmente de 2 à 3 fois, générant plus de ventes sans coûts supplémentaires.

3. Automatisation

Le traitement manuel des commandes, les appels et les confirmations prennent des heures. Si un gestionnaire est fatigué, il pourrait oublier de mettre à jour un statut ou de créer une étiquette d'expédition.

En conséquence : la vitesse de traitement diminue et les clients se tournent vers la concurrence. Avec LP-CRM, vous pouvez définir des mises à jour automatiques de statut selon vos scénarios, des rappels et des tags spéciaux, extraire les données des clients et générer des documents d'expédition en un seul clic.

Le temps de traitement des commandes passe de 5 minutes à 1 minute, et votre équipe commerciale gère 4 fois plus de demandes.

4. Analytique précise

Les affaires fonctionnent souvent à l'aveugle : les publicités sont en cours, les demandes arrivent, mais personne ne sait quelle offre apporte du profit et laquelle ne fait que « manger le budget ».

LP-CRM fournit des analyses détaillées sur les offres, les sources de trafic et les gestionnaires. Vous voyez quelles publicités fonctionnent, quels gestionnaires vendent et lesquels sont sous-performants.

En arrêtant les campagnes non rentables et en vous concentrant sur les campagnes rentables, vous pouvez économiser jusqu'à 40 % de votre budget.

5. Modules gratuits

La plupart des CRM facturent séparément les modules supplémentaires. Le prix s'envole, obligeant les entreprises à surpayer ou à travailler avec des fonctionnalités limitées.

Dans LP-CRM, tous les modules clés sont intégrés sans coût supplémentaire :

intégrations avec des services de livraison populaires;

plates-formes pour boutiques en ligne et places de marché;

services de messagerie SMS et de téléphonie IP;

webhooks.

Vous obtenez un outil entièrement fonctionnel immédiatement, sans frais cachés.

6. Évolutivité

Certains CRM fonctionnent comme une « boîte noire » : vous ne pouvez pas connecter de services tiers ou développer votre entreprise. En conséquence : votre croissance est limitée. LP-CRM dispose d'une API ouverte.

Intégration facile avec les sites web, les pages de destination, les plateformes publicitaires et les services tiers.

Capacité à créer des modules personnalisés et des automatisations adaptées à votre entreprise. Mettez à l'échelle sans limites — le système s'adapte à votre entreprise, pas l'inverse.

Pourquoi LP-CRM est-il rentable pour vous?

Vous arrêtez de perdre des clients.

Toutes les analyses sont à portée de main.

Les managers travaillent plus rapidement et plus efficacement.

Vous augmentez le profit sans perdre de demandes.

Ce que disent les utilisateurs

Les utilisateurs de LP-CRM laissent principalement des avis positifs. Sur Google, LP-CRM compte plus de 2,000 avis avec une note moyenne de 5 étoiles, reflétant un haut niveau de satisfaction des utilisateurs. Sur LiveBusiness, les entrepreneurs louent LP-CRM pour ses intégrations avec les places de marché et les services de livraison, et notent que même les débutants comprennent facilement le système. Les utilisateurs soulignent également les réglages flexibles et le support de haute qualité. Dans l’ensemble, les avis confirment la facilité de mise en œuvre, la rapidité et l’utilisation rentable de LP-CRM.

Comment commencer à utiliser LP-CRM : étape par étape

Enregistrement

Allez sur le site LP-CRM → Cliquez sur “Inscription” → Entrez vos coordonnées → Confirmez votre compte. Choisir un plan

Sélectionnez un plan ou utilisez l'essai gratuit de 14 jours. Connexion de votre entreprise ** Ajoutez votre boutique en ligne, page de destination ou place de marché. Mise en place de l'entonnoir de vente

Utilisez des modèles prêts à l'emploi : Nouveau → Confirmé → Expédié → Terminé, ou personnalisez le vôtre. Ajout de gestionnaires

Créez des comptes d'employés et définissez des droits d'accès. Support Le support technique vous aidera avec l'installation et les intégrations.

Démonstration gratuite

Vous pouvez également obtenir une démo gratuite de nos gestionnaires. Il vous suffit de vous inscrire sur le site web LP-CRM, et nous vous montrerons toutes les fonctionnalités du système afin que vous puissiez immédiatement voir comment cela fonctionne pour votre entreprise.

Conclusion

LP-CRM est un système CRM facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre pour les magasins en ligne et les entreprises basées sur des produits. Il vous aide à :

traiter toutes les demandes sans pertes ;

accéder aux analyses en temps réel ;

travailler vite et efficacement même pour les débutants ;

s'intégrer avec les sites web, les pages de destination et les services de livraison ;

utiliser des modules gratuits et une API ouverte ;

obtenir du support et des démonstrations de nos gestionnaires.

Commencez à utiliser LP-CRM dès aujourd'hui — inscrivez-vous et testez le système gratuitement pendant 14 jours pour constater son efficacité pour votre entreprise.