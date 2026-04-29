LuckyCards - aperçu du service de carte virtuelle

Qu'est-ce que LuckyCards

LuckyCards est une plateforme fintech émettant des cartes virtuelles pour les équipes affiliées et les acheteurs de médias diffusant du trafic sur Facebook, TikTok, Google, MGID et d'autres plateformes publicitaires. Le service a été développé au sein de LuckyGroup — un holding de media buying avec une histoire de dix ans et ses propres équipes d'acheteurs internes.

Aujourd'hui, LuckyCards combine plus de 25 BINs exclusifs à travers 5 GEOs et 3 devises, une fonctionnalité d'équipe avec un système de rôles flexible, une API RESTful, un concierge financier au lieu d'un support standard, et un modèle de frais transparent.

Frais transparents sans coûts cachés

Qu'est-ce qui est gratuit :

0% de frais de maintien de la carte

0% sur les paiements réussis

0% sur les transferts internes

0 $ pour les refus lorsque le taux de refus est inférieur à 20%

0 $ pour la fermeture des cartes inactives

0% sur les remboursements

Ce qui est payé :

4 % sur les recharges de compte (tarifs individuels réduits pour les équipes plus importantes)

1 à 2 $ par émission de carte

Plus de 25 BINs exclusifs à travers 5 GEOs

La plateforme offre plus de 25 BINs bancaires exclusifs émis dans 5 GEOs et 3 devises. Ce pool est spécifiquement conçu pour les besoins de l'achat média — axé sur des BINs avec une haute confiance et un lien stable avec les comptes publicitaires Facebook, TikTok, Google et Bing.

En guise de bonus, le service propose des cartes virtuelles pour tous les achats et dépenses professionnelles, avec le support d'Apple Pay et de Google Pay.

Fonctionnalité de l'équipe et modèle de rôle

LuckyCards est conçu pour le travail en équipe. Le système comprend un modèle de rôles flexible : propriétaire de l'entreprise, chef d'équipe et acheteur de médias. Chaque rôle dispose de son propre ensemble d'autorisations.

Deux types de cartes pour différents scénarios

LuckyCards prend en charge deux types de cartes :

Cartes à limite : cartes avec leur propre solde pour un contrôle total des dépenses.

cartes avec leur propre solde pour un contrôle total des dépenses. Cartes avec solde de compte : cartes liées au solde de votre compte pour une flexibilité maximale de paiement.

API RESTful pour une automatisation complète

Pour les équipes opérant à grande échelle, il existe une API RESTful complète.

Grâce à cela, vous pouvez automatiser l'ensemble du flux de travail des cartes — de l'émission à l'analyse.

Concierge financier au lieu d'un support standard

LuckyCards a un concierge financier — un gestionnaire qui soutient votre équipe 24h/24 et 7j/7 et traite les problèmes financiers dans la langue de votre équipe : résout les retards de paiement, aide à sélectionner le BIN approprié pour une source de trafic spécifique, et négocie des conditions individuelles pour les équipes plus importantes.

Taux de liaison de 90 %+ aux plateformes publicitaires

Sur LuckyCards, l'association de cartes aux comptes de Facebook, TikTok, Google et d'autres plateformes publicitaires a un taux moyen supérieur à 90 % — un résultat prouvé par l'équipe interne LuckyTeam avec des budgets de plusieurs millions de dollars.

Code promo exclusif pour les utilisateurs Undetectable

Une offre spéciale est disponible pour les équipes venant de la communauté Undetectable.

Code promo : UNDETECTABLE100

Ce que vous obtenez : 100 cartes virtuelles gratuites sur n'importe quel BIN du catalogue disponible.

Comment postuler : soumettez une demande sur luckycards.io et envoyez le code promo à notre gestionnaire.

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