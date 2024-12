MangoProxy - avis sur le service proxy

MangoProxy est un service fournissant des proxys résidentiels de haute qualité, assurant une connexion stable et rapide. Le fournisseur dispose d'un vaste pool de plus de 90 millions d'adresses IP provenant de plus de 220 pays. De plus, les proxys sont obtenus à partir de sources éthiques, garantissant aux utilisateurs une grande anonymat sur le réseau.

Le service est activement utilisé aussi bien par des spécialistes individuels que par des équipes travaillant dans les domaines de l'arbitrage, du multi-compte, de l'analyse de données, du web scraping, du SMM et de l'analyse de données. Les serveurs proxy proposés sont idéaux pour le marketing d'affiliation, la navigation sur Internet, le commerce électronique et d'autres desseins. MangoProxy fonctionne bien avec les logiciels et les navigateurs anti-détection. La large fonctionnalité du service vous permet de connecter un nombre illimité de comptes et de les gérer facilement en ligne.

Fonctionnalités de MangoProxy

Nous avons étudié attentivement les fonctionnalités du fournisseur de proxy et mis en lumière ses principales capacités :

• location de serveurs de haute qualité et de serveurs proxy résidentiels avec rotation ;

• propre pool de plus de 90 millions d'adresses IP;

• couverture - plus de 220 pays du monde selon le tarif le plus bas;

• connexion via HTTP / HTTPS /SOCKS5;

• ciblage par ville, état, région, ASN;

• temps de réponse ~ 0,7 s;

• nombre illimité de sessions simultanées;

• accès complet sans avoir besoin de subir une vérification;

• Disponibilité de 99,99 % - haute fiabilité du serveur.

Taux

MangoProxy n'offre pas actuellement d'essai gratuit. Cependant, il est possible de faire un paiement unique pour les nouveaux utilisateurs. 1 Go ne coûte que 0,99 $, ce qui est relativement bon marché. Le service propose deux groupes de tarifs – pour les utilisateurs réguliers et pour les professionnels. Vous pouvez choisir l'option qui correspond le mieux à vos objectifs.

Les tarifs standard conviennent pour tester des proxies et résoudre de petits problèmes. C'est un excellent choix pour les freelances, les marketeurs d'affiliation et les agences marketing :

Les tarifs professionnels sont plus chers, mais ils offrent également plus d'opportunités. Ils sont le plus souvent choisis par les équipes qui collectent des données, font de l'arbitrage, analysent la publicité et lancent des campagnes marketing.

Avec chaque tarif, l'utilisateur reçoit :

• Accès illimité à l'une des plus grandes banques d'adresses IP au monde.

• Géociblage gratuit - pays, ville, ASN.

• Connexion instantanée à n'importe quel logiciel, ressource web et script d'automatisation.

• Sessions simultanées illimitées et possibilité d'étendre les projets de web scraping.

• Collectez des données de manière à refléter le comportement naturel des utilisateurs (ceci réduit le risque de blocage).

Comment recharger votre compte? Au moment de la rédaction de cette critique, il n'y avait que deux méthodes de paiement disponibles pour les citoyens russes pour les services de MangoProxy: la cryptomonnaie et les cartes de n'importe quelle banque sauf celles russes.

Comment commencer à travailler

Pour accéder à la plate-forme et pouvoir acheter des mandataires dans MangoProxy, vous devez vous inscrire. Le processus est standard et extrêmement simple, sans vérification obligatoire ni fourniture de données de passeport.

Rendez-vous sur le site officiel du service et cliquez sur le bouton "Inscription" situé dans le coin supérieur droit.

Maintenant, vous devez remplir le formulaire d'inscription. Vous pouvez y saisir votre adresse e-mail, votre mot de passe, votre numéro de téléphone dans les messageries Telegram, Skype, WhatsApp ou Viber. Si vous possédez un code promotionnel, vous pouvez le saisir dans le champ approprié. Confirmez que vous êtes un humain et cliquez sur "Obtenir l'accès".

Une lettre du service vous sera envoyée sur votre e-mail. Vous devez suivre le lien fourni pour compléter votre inscription sur la plateforme. Après la transition, vous serez immédiatement dirigé vers votre compte personnel. Vous pourrez alors choisir immédiatement une version d'essai à 0,99 $ pour tester les services du service.

Après avoir cliqué sur "Activer", le système vous dirigera vers la page d'achat par procuration. Vous pourrez alors choisir un mode de paiement - une carte bancaire de banques étrangères ou des cryptomonnaies. Si vous disposez d'un code promotionnel, saisissez-le. Cliquez sur "Payer".

Vous pouvez également déposer immédiatement des fonds sur votre compte pour recharger le forfait. La fonction de paiement du trafic sans choisir un tarif est désormais disponible. Il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter du trafic" et de sélectionner un montant de recharge qui vous convient. En même temps, plus vous achetez de Go de trafic, plus le coût par Go est bas. Vous pouvez désormais recharger et utiliser du trafic à tout moment qui vous convient.

Dans votre profil de compte personnel MangoProxy, vous pouvez modifier vos informations personnelles : adresse email ou mot de passe. Vous pouvez également insérer un code promotionnel si vous avez oublié de le faire lors de l'inscription. Dans la section Assistance, vous pouvez accéder au chat en ligne ou demander de l'aide via le bot Telegram. Il est également possible d'envoyer un message à l'adresse e-mail officielle du service. Lors de la création d'un port, vous pouvez choisir le type de proxy, le pays, et configurer le géotargeting par état/ville ASN. Dans les paramètres avancés, vous pouvez configurer la rotation des adresses IP.

Avantages et inconvénients

MangoProxy est un nouveau service, mais il s'est déjà imposé comme un fournisseur fiable de proxies de haute qualité à des prix abordables.

Avantages de la plateforme :

Une véritable immense pool d'adresses IP provenant de plus de 220 pays à travers le monde

Prix bas et remises pour les achats en grande quantité

Géolocalisation gratuite jusqu'à la ville et au ASN

Manque de vérification

API puissant

Niveau élevé de sécurité

Configuration de rotation de 0 à 120 minutes avec un nombre illimité de connexions et de sous-utilisateurs

Prise en charge du protocole UDP

Inconvénients du service :

• Le site n'est pas traduit en russe (un traducteur en ligne sauvera la situation)

• Liste limitée des méthodes de paiement pour les utilisateurs de la Fédération de Russie - uniquement la cryptomonnaie et les cartes des banques étrangères

Si vous avez déjà utilisé les services de MangoProxy, merci de laisser un avis sur la plateforme pour aider les autres utilisateurs à faire le bon choix.