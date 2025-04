MarsProxies - examen du service de proxy

Découvrez pourquoi MarsProxies et Undetectable forment l'équipe parfaite. Découvrez les offres de MarsProxies, leurs tarifs et les principaux cas d'utilisation de cette combinaison.

Si vous recherchez un bon service de proxy qui ne vous ruinera pas, MarsProxies vaut vraiment la peine d'être considéré. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce fournisseur de proxy afin de prendre la bonne décision.

Les procurations fiables peuvent vous aider à tirer le meilleur parti du navigateur Undetectable. En utilisant un proxy différent pour chacun de vos profils, vous pouvez éviter la détection, les CAPTCHAs et les interdictions. Maintenir l'anonymat et la sécurité de vos profils n'est pas le seul avantage d'associer votre navigateur Undetectable avec des procurations.

Puisque les proxies portent des adresses IP d'un emplacement de votre choix, vous pouvez facilement configurer des profils dans plusieurs régions, selon vos besoins. Cela est parfait pour gérer des comptes sur différents marchés ou accéder à du contenu géo-restreint tout en préservant votre confidentialité.

Chaque type de proxy est doté de fonctionnalités uniques qui peuvent améliorer vos performances et votre expérience globales. Par exemple, les proxies résidentiels vous permettent d'obtenir automatiquement une nouvelle IP après chaque requête ou de conserver une seule IP pour des sessions plus longues, selon vos tâches.

Des améliorations en matière de confidentialité et de liberté à une réduction du risque de bannissements, les proxies sont devenus inestimables dans de nombreuses opérations en ligne. Cela inclut la gestion des réseaux sociaux, le marketing digital, les opérations de commerce électronique, le web scraping, ou tout autre cas d'utilisation nécessitant la gestion de plusieurs profils de navigateur sur un seul site web ou plateforme.

Voyons ce qui fait des serveurs proxy de MarsProxies l'ajout parfait à Undetectable. Bien que nous nous concentrions sur leurs proxies résidentiels issus de sources éthiques dans cette revue, nous couvrons également tous leurs produits afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Introduction à MarsProxies

MarsProxies est un service fiable avec une offre complète de proxys, des plans flexibles et un excellent support client. Leur tableau de bord intuitif, leur blog utile et leurs guides d'intégration faciles à suivre rendent l'utilisation du service un jeu d'enfant, même pour les débutants.

Le service propose des adresses IP provenant des quatre coins du monde, dotées de fonctionnalités avancées qui les rendent adaptées à presque tous les cas d'utilisation, y compris la gestion de plusieurs comptes. Avec leurs proxys mondiaux et hautement fiables, vous pouvez être sûr que vos profils resteront anonymes et en sécurité, et que vos opérations seront fluides.

Des serveurs proxy résidentiels et de centre de données aux serveurs ISP, mobiles et sneaker, MarsProxies se distingue comme l'un des fournisseurs les plus polyvalents du marché. Plongeons dans chaque produit, en commençant par le plus populaire - les proxies résidentiels.

Proxies résidentiels

En regardant l'offre de proxy résidentiel de MarsProxies, vous pouvez voir qu'ils savent ce qu'ils font.

Ils offrent tout ce dont les utilisateurs ont besoin : des scores de confiance élevés, de la flexibilité et des fonctionnalités avancées telles que le trafic sans expiration, combinées à des prix excellents et des réductions pour les achats en gros.

Principales caractéristiques des proxies résidentiels

Voici les fonctionnalités les plus significatives des Proxies Résidentiels de MarsProxies :

Réseau de proxy à source éthique (1M+ IPs dans 195 pays)

Ciblage géographique précis (pays, état et ville)

Sessions personnalisables (rotation et fixe de 1 sec à 7 jours)

Trafic non périssable (à partir de $4.99/GB)

Support HTTP/HTTPS et SOCKS5

Plan à la consommation (pas de limites de commande de trafic)

Zéro obligation contractuelle

Toutes ces fonctionnalités, comme le géo-ciblage précis ou le contrôle de session, sont fournies sans frais supplémentaires.

Le temps de disponibilité élevé de 99,99 % signifie que les proxies sont extrêmement fiables, vous n'aurez donc pas à vous soucier des coupures de connexion. MarsProxies possède même une page de statut des Proxy sur leur site web, vous permettant de vérifier à tout moment le temps de disponibilité de leurs proxies résidentiels afin de les utiliser en toute tranquillité d'esprit.

Le fait que leur trafic résidentiel n'expire jamais rend le service très rentable, surtout lors de commandes en gros. Cela signifie que vous pouvez profiter de leurs réductions sur les achats en gros et commander plus de GB à des prix inférieurs (jusqu'à 30 % de réduction) sans vous inquiéter de perdre du trafic inutilisé.

Votre trafic reste le vôtre jusqu'à ce que vous l'utilisiez entièrement - que ce soit demain, le mois prochain, ou même l'année suivante. C'est entièrement à vous de décider.

Service client

L'assistance clientèle 24h/24 et 7j/7 de MarsProxies est très réactive et appréciée sur des sites d'avis tels que TrustPilot, où ils bénéficient d'une impressionnante note de 4,8 étoiles. Vous pouvez contacter leurs agents de support experts via chat en direct, e-mail ou Discord quand vous le souhaitez. Ils sont toujours rapides, amicaux et serviables, rendant votre expérience globale sans tracas.

Outils et ressources supplémentaires

MarsProxies a vraiment pensé à tout, en proposant divers guides pratiques, tutoriels d'intégration, et de nombreux articles pour vous aider à démarrer. Ils fournissent également des outils gratuits, y compris des extensions de proxy pour Chrome et Firefox, un vérificateur de proxy, et un outil de recherche d'IP pour vous accompagner à chaque étape.

Proxies de datacenter

MarsProxies est l'un des rares fournisseurs de proxy à offrir des proxys de centre de données dédiés et statiques. Cela signifie que les proxys sont stables, fiables et exceptionnellement rapides, car vous ne partagez pas votre bande passante avec d'autres.

Avec des IPs haute performance à des prix aussi bas que 0,22 $/proxy, c’est l’une des meilleures offres disponibles.

Principales caractéristiques des proxies de datacenter

Voyons ce qui distingue les proxies de centre de données de MarsProxies :

IP statiques et dédiées dans plus de 55 emplacements

Trafic illimité et sessions simultanées

Vitesses élevées et disponibilité constante

Prise en charge HTTP/HTTPS et SOCKS5

Plans hautement personnalisables (options de 1, 30, 60, 90 jours)

Proxies ISP

Ces proxies sont parfaits pour les tâches nécessitant l'authenticité des IP résidentielles et la rapidité de celles des centres de données, comme la gestion des réseaux sociaux ou la protection des marques. En effet, les proxies ISP de MarsProxies possèdent des IP provenant de véritables fournisseurs d'accès internet tout en étant hébergés dans des centres de données à haute vitesse.

Vous pouvez obtenir des proxys ISP statiques et dédiés pour aussi peu que 1,35 $/proxy, en faisant une solution à la fois puissante et économique.

Caractéristiques principales des proxies ISP

Voici ce qui distingue les proxys ISP de MarsProxies :

IPs statiques et dédiés dans plus de 30 emplacements

Pas de limites de trafic et de sessions simultanées

Support HTTP/HTTPS et SOCKS5

Vitesses exceptionnelles et disponibilité de 99,99%

Plans flexibles (options de 1, 30, 60, 90 jours)

Proxies mobiles

MarsProxies propose des IP mobiles provenant de véritables appareils mobiles et opérateurs, ce qui les rend très fiables et presque impossibles à détecter.

Ce qui les distingue, c'est leur trafic illimité et des prix commençant à partir de 2,83 $/jour (si vous choisissez le plan de 90 jours.)

Caractéristiques principales des proxys mobiles

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes des Proxies Mobiles de MarsProxies :

IPs mobiles dédiées 5G/4G/3G/LTE dans 6 emplacements

Trafic illimité et sessions concurrentes

Rotation automatique des IP

Support HTTP/HTTPS et SOCKS5

Plans flexibles (options de 1, 7, 30, 60, 90 jours)

Proxies pour sneakers

MarsProxies propose même une solution dédiée pour les amateurs de sneakers utilisant le navigateur Undetectable pour gérer plusieurs comptes de sneakers. Leurs proxies pour sneakers fonctionnent avec n'importe quel bot de sneakers sur n'importe quel site de détaillant, vous permettant ainsi d'éviter la détection et les interdictions et de réaliser des paiements en toute simplicité.

Vous pouvez commander autant d'IPs que vous le souhaitez à des prix allant jusqu'à $0.86/proxy.

Principales caractéristiques des proxy sneaker

Voici ce que vous pouvez attendre des Sneaker Proxies de MarsProxies :

IPs dédiées et statiques dans plus de 50 emplacements

Trafic et sessions illimités

Support HTTP/HTTPS et SOCKS5

Vitesses fantastiques et disponibilité de 99,99 %

Plans personnalisables (options de 1, 30, 60 et 90 jours)

MarsProxies et Undetectable - cas d'utilisation courants

Les principales fonctionnalités de Undetectable et les proxies rapides et hautement fiables de MarsProxies en font la combinaison parfaite pour de nombreux cas d'utilisation, notamment :

Collecte de données des marchés boursiers et des matières premières

Gestion de plusieurs comptes de médias sociaux

Réalisation de recherches SEO spécifiques à un lieu

Prévention de la fraude publicitaire et protection de la marque et de la propriété intellectuelle

Test de sites web et d'applications

Accès à du contenu géo-restreint

Comment utiliser le navigateur Undetectable avec les proxies MarsProxies

Undetectable prend en charge les proxies pour vous aider à tirer le meilleur parti du navigateur, de sorte que le processus d'intégration est assez simple. Vous pouvez ajouter un proxy unique ou une liste complète de proxies au navigateur via le Gestionnaire de Proxy.

Si vous souhaitez ajouter des proxies en masse, allez sur le tableau de bord de MarsProxies et générez une liste de proxies au format hôte:port:nom d'utilisateur:mot de passe.

Ensuite, utilisez la fonction Importer du Proxy Manager pour ajouter la liste au navigateur.

Vous pouvez également ajouter un seul proxy lors de la création d'un profil. Pour ce faire, cliquez sur l'icône principale dans Undetectable et cliquez sur le bouton Nouveau Proxy. Choisissez le type de proxy (HTTP ou SOCKS5) et collez la chaîne d'identification depuis le tableau de bord MarsProxies. Assurez-vous simplement qu'elle respecte le format host:port:username:password.

Ensuite, cliquez sur le bouton Vérifier le Proxy pour effectuer un test rapide et vérifier s'il fonctionne.

Brève description

MarsProxies est un fournisseur de proxies polyvalent avec des plans hautement personnalisables. Ils offrent des proxies résidentiels, datacenter, ISP, mobiles et sneaker éthiquement sourcés avec des vitesses élevées et des fonctionnalités à jour, ce qui en fait un excellent complément pour le navigateur Undetectable.