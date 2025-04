Massive - Évaluation du fournisseur de proxy

Qu'est-ce que Massive ?

Massive - offre un réseau de proxy résidentiel robuste et source de manière éthique, avec une couverture IP mondiale, un ciblage géographique précis et une fiabilité inégalée. Avec des performances de haut niveau et une conformité au cœur de ses services, Massive permet aux entreprises d'améliorer l'anonymat, de développer leurs opérations et d'accéder de manière sécurisée à des données critiques. Reconnus par les leaders de l'industrie, nos proxies s'intègrent parfaitement avec une variété d'outils d'automatisation, garantissant une activité en ligne efficace et indétectable pour un large éventail de cas d'utilisation.

Pourquoi combiner Undetectable.io avec Massive Proxies ?

Pour qu'un navigateur antidetect fonctionne de manière optimale, chaque profil doit être associé à un proxy. Les proxies résidentiels proviennent de véritables appareils utilisateur, aidant votre trafic à paraître authentique et réduisant les risques d'être signalé ou bloqué.

L'intégration des proxies résidentiels Massive avec le navigateur antidetect Undetectable crée une solution d'anonymat puissante qui offre plusieurs avantages :

Anonymat Complet : Undetectable offre une protection robuste contre les empreintes digitales, mais les sites web peuvent toujours suivre votre activité via votre adresse IP. L'ajout des proxys résidentiels de haute qualité de Massive complète votre configuration d'anonymat, rendant votre présence en ligne extrêmement difficile à tracer.

Flexibilité de Géociblage : Avec le réseau de Massive s'étendant sur plus de 195 pays, vous pouvez choisir des emplacements géographiques précis pour vos profils, accéder à du contenu géo-restreint, tester des applications à l'échelle mondiale, et mener des recherches ou des automatisations spécifiques à un lieu donné.

Moins de blocages et de CAPTCHAs : Les proxies résidentiels rotatifs minimisent le risque de rencontrer des blocages, des interdictions ou des CAPTCHAs liés aux IPs. Vous avez la possibilité de changer d'IP à chaque requête ou d'utiliser des sessions persistantes adaptées à vos besoins.

Pourquoi choisir Massive Proxies ?

Massive Proxies se distingue par la qualité, la transparence et une approvisionnement éthique en IP grâce à leur modèle basé sur SDK.

Points Forts :

Plus de 1M d'IP résidentielles dans plus de 195 pays

Types de proxy — Résidentiel & ISP

Rotation personnalisée — par demande ou sessions collantes définies (1-60 min)

Ciblage précis — ciblage au niveau du pays, de la ville, du code postal ou de l'ASN

Connexions et ports simultanés illimités

Support des protocoles : HTTP(S) et SOCKS

Conformité totale — RGPD & CCPA

Rapide et fiable : ~0,6s de temps de réponse, 99,8% de taux de réussite, 99,9% de disponibilité

Support multi-canal (email, tickets, Slack, Skype)

Tarification à partir de 3,99 $/Go (avec remise)

Configuration des Proxys Massifs dans le Navigateur Undetectable

Une fois que vous avez souscrit à des proxies résidentiels Massive, suivez ces étapes pour les intégrer dans le navigateur Undetectable.

Étape 1 : Configurer Massive Proxies

Accédez à votre tableau de bord et naviguez vers l'onglet Quickstart, où vous pouvez configurer :

Protocole de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS)

Type de rotation (rotation par demande ou sessions persistantes)

Paramètres de géociblage et plus

Consultez la Documentation de Massive pour plus de détails sur le ciblage géographique, les sessions persistantes et d'autres fonctionnalités avancées.

Étape 2 : Intégrez Massive Proxies dans le navigateur Undetectable

Maintenant, ouvrez l'application Undetectable et cliquez sur + Nouveau Profil.

Remplissez les paramètres de profil de base, puis accédez au sous-menu Principal. Dans le menu déroulant Proxy, sélectionnez Nouveau Proxy.

Choisissez votre type de proxy (HTTP ou SOCKS) et entrez vos identifiants de proxy dans le format suivant :

Exemple :

Remarque : Utilisez le port 65534 pour HTTP et 65533 pour SOCKS.

Testez votre connexion en cliquant sur l'icône des double flèches. Une fois confirmé, cliquez sur le bouton Ouvrir pour lancer votre navigateur avec le nouveau profil.

Boom! Votre navigateur Undetectable fonctionne désormais avec les proxies Massive, acheminant votre trafic via une IP résidentielle de Massive.

Essayez avant d'acheter

Massive propose un essai gratuit de proxy résidentiel de 2 Go pour les entreprises.

Si vous êtes intéressé par les proxies ISP, veuillez contacter l'équipe de support Massive via le site web pour demander un essai de proxy ISP.