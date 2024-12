Mostbet Partners – обзор партнерской сети

Qu'est-ce que Mostbet Partners et comment ça marche?

Mostbet Partners est un programme de partenariat officiel entre une société de paris internationale et un casino en ligne Mostbet. Le service propose trois modèles de collaboration pour les webmasters : Revenue Share, CPA et Hybrid. Le programme a été lancé en 2016 et collabore aujourd'hui avec plus de 100 réseaux et 80 000 éditeurs. Pour devenir partenaire de Mostbet Partners, il faut s'inscrire sur le site mostbet.partners et obtenir son identifiant de partenaire unique. Ensuite, vous pouvez accéder à différents outils de promotion de Mostbet, tels que des bannières, des pages d'atterrissage, des applications et d'autres supports publicitaires. De plus, chaque partenaire se voit attribuer un gestionnaire personnel qui conseille sur les questions de trafic et peut proposer des conditions de paris individuelles.

Quels sont les avantages de Mostbet Partners par rapport à d'autres programmes de partenariat?

Mostbet Partners se distingue des autres programmes de partenariat dans le domaine des jeux de hasard et des paris sportifs selon plusieurs critères :

Faible seuil de paiement. Le montant minimum pour retirer des fonds est seulement de 20 dollars. Les paiements sont effectués une fois par semaine, le lundi.

Large choix de méthodes de paiement. Les partenaires peuvent recevoir de l'argent via WebMoney, Paxum, Qiwi, Visa/MasterCard/Maestro, virement bancaire, Capitalist, Neteller, Skrill, Tether, PayPal et d'autres systèmes de paiement.

Taux de conversion élevé et rétention des joueurs. La marque Mostbet est bien connue dans de nombreux pays et bénéficie du soutien d'ambassadeurs célèbres tels que Francesco Totti, Brendon McCullum, Shokhjakhon Ergashev et d'autres. De plus, Mostbet propose à ses clients une large gamme de paris, de jeux, de bonus et de promotions, ce qui augmente la fidélité et le cycle de vie des joueurs.

Système de paris flexible pour les partenaires actifs. Mostbet Partners récompense ses partenaires pour leur trafic de qualité et propose divers bonus et conditions individuelles en fonction du volume et de la source du trafic.

Quels sont les principaux pays ciblés par Mostbet Partners et quels types de paris proposent-ils?

Mostbet Partners opère dans plus de 90 pays à travers le monde, mais connaît un succès particulier dans les pays suivants :

Azerbaïdjan. Le taux de Revenue Share est de 25-40 %, de CPA de 15-25 dollars et de Hybrid de 10-15 % + 10-15 dollars.

Ouzbékistan. Le taux de Revenue Share est de 30-45 %, de CPA de 20-30 dollars et de Hybrid de 15-20 % + 15-20 dollars.

Kazakhstan. Le taux de Revenue Share est de 25-40 %, de CPA de 15-25 dollars et de Hybrid de 10-15 % + 10-15 dollars.

Turquie. Le taux de Revenue Share est de 20-35 %, de CPA de 10-20 dollars et de Hybrid de 5-10 % + 5-10 dollars.

République tchèque. Le taux de Revenue Share est de 20-35 %, de CPA de 10-20 dollars et de Hybrid de 5-10 % + 5-10 dollars.

Pologne. Le taux de Revenue Share est de 20-35 %, de CPA de 10-20 dollars et de Hybrid de 5-10 % + 5-10 dollars.

Bangladesh. Le taux de Revenue Share est de 30-45 %, de CPA de 20-30 dollars et de Hybrid de 15-20 % + 15-20 dollars.

Quels sont les avis sur Mostbet Partners sur Internet?

Mostbet Partners reçoit principalement des avis positifs de la part de ses partenaires et d'experts en marketing d'affiliation. Voici quelques-uns d'entre eux :

MostBet Partners est l'un des meilleurs programmes de partenariat dans le domaine des jeux de hasard et des paris sportifs. Ils offrent des taux élevés, des paiements rapides, des supports publicitaires de qualité et un excellent support. Je travaille avec eux depuis plus de deux ans et je suis très satisfait des résultats.

Je recommande MostBet Partners à tous ceux qui veulent gagner de l'argent grâce au trafic en provenance de la CEI et de l'Asie. C'est un partenaire fiable et éprouvé qui valorise ses affiliés et leur offre toutes les conditions nécessaires pour réussir. Mes revenus avec MostBet Partners augmentent chaque mois.

MostBet Partners est un programme de partenariat avec un fort potentiel et de bonnes perspectives. Ils ont une marque solide qui se convertit bien et fidélise les joueurs. Ils offrent également un large choix de pays cibles et de modèles de collaboration. Je suis très heureux d'avoir commencé à travailler avec eux.

Conclusion

Mostbet Partners est un excellent choix pour ceux qui veulent gagner de l'argent grâce au trafic dans le domaine des jeux de hasard et des paris sportifs. Le service propose des conditions avantageuses, des outils variés, un support professionnel et des paiements réguliers. Mostbet Partners bénéficie d'une bonne réputation et d'avis positifs sur Internet, et continue de se développer et d'étendre ses possibilités.