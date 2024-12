MPP Group – examen du service de proxy

Les avantages et les possibilités du service de proxy MPP Group

Nous allons brièvement examiner les possibilités et les avantages du service de proxy MPP Group. Cela est d'autant plus important que les avis des utilisateurs du fournisseur le qualifient souvent de "juste milieu". Cela signifie que le niveau technique permet de travailler de manière stable, sans avoir à payer un supplément pour les services.

Les spécialistes techniques et autres sont presque toujours à la recherche du "juste milieu". La situation n'est pas différente lorsqu'il s'agit de commander des services de serveurs proxy. Un service gratuit ou douteux ne peut pas garantir un fonctionnement stable, mais il est également indésirable de payer un supplément pour des fonctionnalités inutiles. Aujourd'hui, nous vous présentons le service MPP Group, qui a toutes les chances d'être le "juste milieu" recherché. Le fournisseur propose des prix raisonnables, une grande fiabilité, des proxies privés et publics. Tout ce dont vous avez besoin pour un travail tranquille et stable.

Les proxies de MPP Group - de nombreux avantages et aucun inconvénient

Commençons par expliquer l'abréviation dans le nom de l'entreprise. MPP signifie MyPrivateProxy, ce qui décrit parfaitement le domaine d'activité du fournisseur. Cependant, il convient de préciser que, littéralement, les services proposés aux clients sont des proxies privés et publics. La différence de prix est d'environ 100% - au moment de la rédaction de cet article, les tarifs étaient respectivement de 1,13 et 0,62 dollar américain par mois.

L'avantage d'un serveur privé est que les requêtes du client sont envoyées à partir d'adresses IP que personne d'autre n'utilise. Par conséquent, vous n'aurez jamais à payer pour les erreurs des autres. Cela se produit lorsque plusieurs clients utilisent la même adresse IP et qu'un d'entre eux est négligent, ce qui déclenche une réaction du système anti-spam d'une ressource quelconque. Ensuite, l'adresse IP est placée sur une liste noire et l'utilisateur qui a pris des mesures de précaution doit également réorganiser son travail.

Cela ne signifie pas que les proxies publics sont inutiles. Bien sûr, les risques sont plus élevés ici, donc le prix est plus bas. Mais pour résoudre de nombreuses tâches de collecte de données, de promotion sur YouTube, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, il est possible d'obtenir les résultats souhaités avec une réduction de moitié des coûts.

Indépendamment du type de proxy utilisé chez MPP Group, le client bénéficie de :

Une bande passante illimitée

Le choix de la géolocalisation dans 24 pays

Un réseau qui fonctionne sans interruption 99% du temps

Une garantie de remboursement de 3 jours si les services sont jugés de mauvaise qualité ou inconfortables

Des adresses IP non consécutives

Pour expliquer ce dernier point : les fournisseurs ayant une réputation douteuse et proposant des services à bas prix utilisent une méthode simple - ils utilisent un ou plusieurs sous-réseaux pour les proxies. Par conséquent, les adresses IP sont consécutives, ce qui permet aux systèmes anti-spam de détecter rapidement les sous-réseaux et de les bloquer entièrement. Dans ce cas, les clients sont confrontés à un gros problème, tout le travail s'arrête jusqu'à ce que le fournisseur trouve une autre plage d'adresses à utiliser. Les adresses IP non consécutives dans le pool de MPP Group permettent d'éliminer ce danger dès le départ.

Acheter des proxies chez MyPrivateProxy et les configurer pour utiliser le navigateur Undetectable

Après vous être inscrit sur le site www.myprivateproxy.net et avoir commandé des services, vous recevrez un e-mail avec les informations de connexion aux serveurs proxy. En particulier, l'e-mail indique l'hôte (adresse), le type de serveur, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il vous suffit de saisir ces informations dans les profils du navigateur Undetectable. Vous pouvez le faire de deux manières :

Pour un petit volume, saisissez les informations dans les champs correspondants de la fenêtre de configuration du profil.

Pour un grand nombre de serveurs, utilisez l'outil Gestionnaire de proxy.

Dans le deuxième cas, vous devez créer un fichier texte contenant une liste de proxies et de leurs paramètres, séparés par des caractères spéciaux, en suivant le modèle généré par le Gestionnaire lui-même. Les informations de ce fichier sont saisies instantanément dans les profils du navigateur Undetectable en appuyant sur le bouton "Importer".