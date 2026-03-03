Multicards - aperçu du service de carte virtuelle

Multicards.io est un service de carte virtuelle créé principalement pour les équipes d'arbitrage et les acheteurs individuels qui apprécient les BIN stables, les risques de paiement minimisés, et un contrôle transparent des dépenses. Les cartes sont utilisées pour les plateformes publicitaires, y compris Facebook, Google, TikTok, et d'autres, et Google Pay et Apple Pay sont également disponibles pour divers achats en ligne.

Avantages des Multicards

Plus de 80 BINs dans 5 GEOs (USD & EUR) disponibles, avec une liste en expansion constante.

disponibles, avec une liste en expansion constante. Premier rechargement jusqu'à 5 000 $ sans commission et à partir de 5 cartes gratuites pour tous les nouveaux clients.

et pour tous les nouveaux clients. Conditions individuelles pour les équipes VIP basées sur le volume et les besoins spécifiques. Discutées individuellement avec un responsable de compte.

basées sur le volume et les besoins spécifiques. Discutées individuellement avec un responsable de compte. Excellent support et comptabilité 24/7 , avec un gestionnaire de service professionnel dédié à chaque équipe pour aider avec tout problème.

, avec un gestionnaire de service professionnel dédié à chaque équipe pour aider avec tout problème. Fonctionnalité flexible : actions en masse avec des cartes et des rôles, restriction en un clic de l'accès de l'acheteur au système et aux cartes, contrôle détaillé des dépenses, et possibilité d'intégration via API.

Conditions :

Frais de rechargement — jusqu'à 3%

Frais de transaction — 0%

Pas de frais pour les refus

Entretien de carte gratuit

Possibilités d'utilisation des cartes virtuelles

Le service met fortement l'accent sur un ensemble de fonctionnalités qui aident à répartir efficacement les rôles au sein d'une équipe et à contrôler l'allocation du budget. Par exemple :

Répartition des rôles et fonctionnalité correspondante peuvent être assignées parmi le propriétaire, le chef d'équipe, l'acheteur média, et même un gestionnaire financier. Cette structure permet à toute l'équipe de fonctionner efficacement sans chevauchement de comptes ni re-connexions constantes.

et fonctionnalité correspondante peuvent être assignées parmi le propriétaire, le chef d'équipe, l'acheteur média, et même un gestionnaire financier. Cette structure permet à toute l'équipe de fonctionner efficacement sans chevauchement de comptes ni re-connexions constantes. Cartes basées sur des limites permettent une gestion flexible des limites de dépenses quotidiennes et totales. Ces cartes peuvent être liées à un solde partagé sans restrictions, ou, alternativement, les dépenses peuvent être plafonnées pour empêcher les acheteurs de dépasser le budget alloué.

permettent une gestion flexible des limites de dépenses quotidiennes et totales. Ces cartes peuvent être liées à un solde partagé sans restrictions, ou, alternativement, les dépenses peuvent être plafonnées pour empêcher les acheteurs de dépasser le budget alloué. L'interface intuitive permet une navigation rapide à travers les principales fonctionnalités et offre une visibilité sur tous les indicateurs essentiels. Les sections importantes incluent les statistiques, le solde, les cartes, l'équipe, et plus encore.

permet une navigation rapide à travers les principales fonctionnalités et offre une visibilité sur tous les indicateurs essentiels. Les sections importantes incluent les statistiques, le solde, les cartes, l'équipe, et plus encore. Un rôle de ** responsable financier dédié ** permet de générer des tableaux de reporting directement depuis le tableau de bord, couvrant toutes les dépenses actuelles et les recharges.

L'exportation de données est disponible dans les sections principales liées aux recharges, à l'allocation du budget parmi l'équipe et à toutes les transactions, aux formats CSV et XLSX.

Tout cela vous permet de calculer rapidement les dépenses publicitaires et administratives et de gérer efficacement les finances.

Promotion pour les nouveaux clients

Le code promo UNDETECTABLE est actif et vous offre 20 cartes gratuites ainsi que votre premier rechargement jusqu'à 5 000 $ avec 0 % de commission. Visitez le site web et testez les cartes sans frais inutiles.