MyLead – examen du réseau d'affiliation

La plateforme CPA MyLead occupe depuis 8 ans l'une des positions de leader dans l'industrie mondiale du marketing d'affiliation. En 2021, elle a été élue meilleure plateforme e-commerce et crypto par Affbank. Et ce n'est qu'un des nombreux succès. L'avantage principal de MyLead réside dans son développement continu et dans la création d'outils propres pour permettre aux webmasters de travailler efficacement et de gagner davantage.

Les différences de MyLead par rapport aux autres plateformes d'affiliation

Examinons les principales caractéristiques de cette plateforme :

Un large choix d'offres - plus de 3000 dans toutes les verticales possibles : rencontres, nutra, produits, jeux d'argent, finances, sweepstakes,

Des taux de rémunération élevés pour les leads : MyLead a versé plus de 2 millions de dollars à ses utilisateurs depuis sa création,

Une couverture géographique mondiale - une excellente option pour générer du trafic international,

27 smartlinks - des liens "intelligents" qui adaptent les offres en fonction de chaque client potentiel,

Différents modèles de monétisation : CPA, CPL, CPS, PPI,

Des offres exclusives qui sont des systèmes de comparaison d'offres dans les verticales les plus populaires,

Des outils exclusifs : des "content lockers" uniques, HideLink

Une application mobile et une extension de navigateur pour optimiser le travail quotidien,

Des paiements à partir de 20 $,

Une toute nouvelle façon de gagner de l'argent - les sondages, qui permettent de gagner des revenus supplémentaires en les complétant.

Les sondages sont apparus récemment sur MyLead, mais ils sont déjà populaires parmi les webmasters. Une récompense est accordée pour chaque sondage complété sur différents sujets : l'efficacité des campagnes publicitaires, la situation du marché du travail, les préférences des consommateurs. Les questions peuvent être à choix multiples ou ouvertes.

L'inscription sur MyLead ne prend que quelques minutes - il n'est pas nécessaire d'attendre une quelconque vérification de la part de la plateforme. Ensuite, il suffit d'activer le compte et de remplir les informations personnelles de base.

Après une activation réussie, l'accès au tableau de bord du webmaster est ouvert - le "centre de contrôle" des offres, des statistiques, du compte personnel et des outils de gain. Toutes les fonctionnalités de MyLead y sont présentées, ainsi que des guides complets pour les utilisateurs débutants. De plus, il est possible d'installer l'extension MyLead, qui facilite considérablement le travail : sans quitter l'onglet ouvert du navigateur, il est possible de gérer son tableau de bord, de recevoir des notifications automatiques, de lancer des campagnes publicitaires, de générer rapidement des créations et de consulter les statistiques.

L'anti-détection du navigateur au service du webmaster

Tout webmaster finit par investir dans des outils supplémentaires pour optimiser son travail. Cela est particulièrement important pour ceux qui gèrent de nombreux comptes impliqués dans la promotion d'offres. C'est là qu'intervient le navigateur anti-détection, qui prend en charge tout le travail monotone tout en résolvant le problème du blocage des comptes. La fonctionnalité d'Undetectable fournit également un bot spécial pour le préchauffage des profils, ce qui réduit les risques de blocage - le webmaster n'a pas besoin de consacrer son précieux temps à cela.

Il convient de noter que MyLead accueille tout le monde, y compris les débutants qui n'ont pas suffisamment de connaissances et de pratique. La plateforme propose de consulter des vidéos didactiques sur sa chaîne YouTube, un guide sur l'arbitrage du trafic et de nombreux cas d'étude. MyLead offre vraiment une large gamme de possibilités et rappelle que dans toute situation confuse, il est possible de gagner de l'argent. Tout ce dont vous avez besoin est ici.