NetNut - revue du service de proxy

Un nombre considérable d'utilisateurs de navigateurs travaillent avec le proxy NetNut. Vous n'avez pas encore pris de décision ou commandé des services auprès d'un autre fournisseur ? Dans tous les cas, il est judicieux d'obtenir des informations brèves mais succinctes sur ce fournisseur de proxy. De plus, vous bénéficierez d'un bonus significatif - une réduction d'un quart du prix !

Conditions pour bénéficier d'une remise de NetNut

La remise est accordée aux nouveaux utilisateurs du service et s'applique au premier achat. La remise est de 25 % sur tous les achats supérieurs à 100 $. Pour l'obtenir, vous devez suivre le lien pour vous inscrire sur NetNut et saisir le code promo UNDETECTABLE25.

Service de proxy NetNut - 85 millions d'adresses IP résidentielles à travers la planète et un temps de disponibilité de 99,9%

Nous publions des critiques objectives sur le site, sans publicité ni exagération. Par conséquent, lors de l'examen de NetNut, nous n'utiliserons pas de phrases telles que "leader mondial". Il est plus correct de dire qu'il s'agit d'un interprète moyen fiable, mais un interprète moyen à l'échelle mondiale. Le service compte des utilisateurs réguliers du monde entier principalement parce que :

Il adopte une politique de tarification attractive,

Il fonctionne avec une grande fiabilité.

Le pool de services IP se compose de 85 millions d'adresses, selon cet indicateur NetNut est plusieurs fois inférieur à certains concurrents. Mais la pratique montre que ce nombre d'adresses IP est plus que suffisant pour résoudre des problèmes non seulement de taille moyenne, mais aussi de grande envergure. Les avis des utilisateurs confirment cette conclusion, et l'accent est mis sur d'autres avantages importants :

2 millions d'adresses IP provenant de centres de données aux États-Unis, approuvées par les systèmes anti-spam,

1 million d'adresses IP résidentielles statiques,

Adresses IP provenant de fournisseurs d'accès à Internet,

Fonctionnement rapide des serveurs proxy,

Aucune limite sur le nombre de requêtes simultanées,

Possibilité d'utiliser un réseau de proxy P2P dynamique.

Ainsi, les utilisateurs de NetNut ont toutes les opportunités d'utiliser différentes approches pour effectuer les tâches correspondantes. Par exemple, dans certains cas, il est plus fiable d'utiliser des proxies et des adresses IP résidents statiques pour travailler sur le réseau via des centres de données américains réputés. Dans d'autres cas, pour contourner les algorithmes anti-spam, il est plus avantageux d'envoyer des requêtes vers des ressources cibles à partir de nombreuses adresses en constante évolution. Dans tous les cas, NetNut offre la possibilité de choisir la meilleure option de connexion.

Il est tout aussi important de noter qu'en fonction des statistiques, ce service proxy fonctionne parfaitement 99,9 % du temps. Cet indicateur élevé sera pleinement apprécié par les utilisateurs expérimentés qui ont dû faire face à des processus d'analyse bloqués lors de l'utilisation de proxies gratuits ou douteux, ainsi qu'à de longues négociations avec le service d'assistance en raison de pannes techniques.

Utilisation d'un navigateur Undetectable avec un proxy de NetNut

Après avoir commandé et payé pour les services dans la mesure requise, le service NetNut fournit à l'utilisateur une liste des paramètres du serveur proxy. Il s'agit de l'hôte (adresse), du port et du type de serveur, ainsi que du login et du mot de passe pour y accéder. Si vous avez besoin d'utiliser un petit nombre de serveurs (1-4) dans le navigateur Undetectable pour les tâches que vous effectuez, il n'est pas difficile d'entrer leurs paramètres dans le programme séparément. Pour ce faire, utilisez l'élément "Proxy" dans la fenêtre des paramètres de profil.

Si vous avez besoin d'utiliser plusieurs serveurs, il est plus pratique d'utiliser un gestionnaire de proxy. Dans ce cas, vous devez préparer un fichier de test marqué avec des caractères spéciaux contenant une liste de serveurs. Il n'est pas difficile de le faire car le gestionnaire générera un modèle d'indice à tout moment. À partir d'un fichier prêt à l'emploi, de nombreux paramètres sont entrés dans les profils de navigateur Undetectable en un clic de bouton !