Nstproxy dans Undetectable Browser - Guide d'Installation Pas à Pas

Intégrez facilement les proxys ISP Nstproxy dans le navigateur Undetectable pour une anonymat inégalée, une vitesse et des performances anti-blocage.

Qu'est-ce que Nstproxy ?

Nstproxy est un fournisseur de proxies premium de confiance pour les professionnels du web scraping, de l'automatisation et de l'analyse de données. Il offre des proxys ISP de haute qualité, résidentiels, Centre de données et IPv6 avec une couverture mondiale dans plus de 195 pays. La ligne ISP Proxy de Nstproxy est conçue pour des connexions ultra-stables, une latence minimale et une anonymité totale — idéale pour l'automatisation des navigateurs, le référencement, la surveillance du e-commerce et la collecte de données IA.

Caractéristiques principales :

Plus de 195 pays pris en charge

IPs d'ISP à faible latence et haute vitesse

Pas de fuite IP, anonymat à 100%

Tarification flexible : à partir de $0.1/GB, Paiement à l'utilisation ou abonnement

Parfait pour les profils de furtivité de navigateur Undetectable

Comment ajouter Nstproxy au navigateur Undetectable

Étape 1 : Obtenez un compte Nstproxy

Inscrivez-vous ou connectez-vous sur Nstproxy.com et achetez des proxies ISP/Résidentiels. Copiez vos identifiants de proxy (IP, port, nom d'utilisateur et mot de passe).

Étape 2 : Ouvrir Undetectable Navigateur → Paramètres du Proxy

Ouvrez Undetectable Page de tableau de bord du navigateur. Allez à Paramètres du profil → Réseau → Proxy. Choisissez Configuration manuelle.

Étape 3 : Saisir les Détails du Proxy

Entrez vos identifiants de proxy dans ce format :

Type de Proxy : HTTP ou SOCKS5

HTTP ou SOCKS5 Hôte / IP : gw-us.nstproxy.io

gw-us.nstproxy.io Port : 24125

24125 Nom d'utilisateur : votre nom d'utilisateur Nstproxy

votre nom d'utilisateur Nstproxy Mot de passe : votre mot de passe Nstproxy

Exemple :

D3B153E4F8170622-résidentiel-pays_US-r_30m-s_abc123:motdepasse@gw-us.nstproxy.io:24125

Étape 4 : Choisissez le type de Proxy

Sélectionnez HTTP ou SOCKS5 en fonction de votre plan Nstproxy.

Étape 5 : Enregistrer et Tester la Connexion

Cliquez sur Tester la connexion → Si cela réussit, cliquez sur Enregistrer. Désormais, votre profil Undetectable est prêt à utiliser Nstproxy en toute sécurité.

Pourquoi utiliser Nstproxy avec le navigateur Undetectable ?

La combinaison de Nstproxy’s clean ISP IPs/ Residential proxies et de la technologie anti-empreinte digitale avancée de Undetectable vous offre :

Taux de succès plus élevés dans l'automatisation & le scraping

Isolement total de l'identité

Navigation géo-ciblée sans faille

Compatibilité avec tous les sites web & APIs

Ensemble, ils forment un environnement de navigation robuste et Undetectable pour les développeurs, les marketeurs et les entreprises.