Prosox - revue du service de proxy

Prosox – votre partenaire de proxy pour la croissance des entreprises et des projets

En 2026, la gestion de plusieurs comptes ne se limite plus à la gestion des profils de navigateur. Même le navigateur anti-détection le plus avancé ne peut pas protéger les projets si la couche réseau est mal construite. Les plateformes analysent non seulement les empreintes de navigateur, mais aussi les adresses IP, la réputation ASN, la cohérence géographique, l'historique des connexions et la stabilité des sessions.

Prosox est un fournisseur professionnel de proxies proposant des proxies résidentiels, ISP et mobiles pour des opérations sécurisées en combinaison avec des navigateurs anti-détection. L'infrastructure Prosox permet de mettre à l'échelle l'arbitrage de trafic, le farming de comptes, les projets SEO, l'automatisation et les réseaux d'affiliation sans chevauchement d'IP ni perte de confiance.

Pourquoi les proxys sont un élément clé lorsque vous travaillez avec des navigateurs Anti-Detect

Un navigateur gère l'isolement d'empreinte digitale : canvas, WebRTC, polices, fuseau horaire, user-agent. Cependant, les systèmes anti-fraude analysent également la couche réseau :

Réputation IP

Historique ASN

Recoupements d'IP entre comptes

Fréquence des changements d'IP Cohérence géographique

Type de connexion (mobile / résidentiel / FAI)

Si les proxies sont de mauvaise qualité, les comptes peuvent être bloqués même avec une empreinte parfaite. Prosox résout ce problème avec sa propre infrastructure :

Plus de 60 millions d'adresses IP

Couverture dans plus de 195 pays

Bande passante réseau jusqu'à 100 Gbps

Connexions stables

Prise en charge de HTTP / HTTPS / SOCKS5

Cela fait de Prosox un outil adapté pour les opérations professionnelles de navigateur anti-détection.

Types de proxy Prosox

1. Proxies Résidentiels

Les proxies résidentiels sont des IPs attribués à de vrais utilisateurs domestiques. Les plateformes les perçoivent comme un trafic régulier.

Utilisé pour :

Inscription au compte

Échauffement du profil

Grattage SEO

Gestion des réseaux sociaux

Analyse de SERP

Avantages :

Niveau de confiance élevé

Risque CAPTCHA minimal

Rotation IP flexible

Ciblage géographique précis

2. Proxies ISP (Statique)

Les proxies ISP sont des IPs statiques émises par les fournisseurs d'accès à Internet. Convient pour :

Annonces Facebook

Google Ads

Publicités TikTok

Gestion de compte à long terme

Configurations de publicité stables

Avantages :

IP dédié

Nettoyer ASN

Haute vitesse

Pas de changements d'IP soudains

Idéal pour la réalisation de projets publicitaires à grande échelle.

3. Proxies Mobiles

Les proxies mobiles utilisent de vrais réseaux de téléphonie mobile 4G/5G.

Utilisé pour :

Instagram

TikTok

Télégramme

Culture de compte

Projets de crypto et de jeux d'argent

Les adresses IP mobiles ont une confiance maximale car elles apparaissent comme des utilisateurs réguliers de smartphones.

La configuration prend seulement quelques minutes :

Choisissez un proxy dans le tableau de bord Prosox. Copier l'IP, le port, le login et le mot de passe. Ajoutez le proxy à votre profil de navigateur. Assigner une IP unique à chaque compte.

Modèle recommandé : 1 profil de navigateur anti-détection = 1 proxy Prosox unique.

Cela minimise les chevauchements d'empreintes réseau entre les comptes.

Avantages uniques de Prosox pour les utilisateurs Anti-Detect

Évolutivité

Plus de 60 millions d'IP permettent de créer des réseaux de centaines ou de milliers de comptes sans répétition de plage.

Précision géographique

Vous pouvez sélectionner des IPs jusqu'à des pays et régions spécifiques pour un ciblage précis.

Vitesse

Le réseau de Prosox (jusqu'à 100 Gbps) garantit des chargements de pages rapides, des publicités sans décalage et des sessions stables.

Automatisation

L'accès à l'API est disponible pour l'attribution d'IP, la rotation de proxy et l'intégration dans des systèmes personnalisés.

Gestion

Le panneau de contrôle vous permet de surveiller le trafic, l'équilibre, la rotation et les paramètres de géolocalisation.

Où les navigateurs anti-détection + Prosox excellent

Arbitrage de trafic

Projets d'affiliation

Analyse SEO

Extraction de données web

Agences SMM

Marketing de la crypto-monnaie

Plateformes de jeux d'argent

Automatisation de compte

Prosox fournit la base du réseau, tandis que le navigateur anti-détection gère le masquage au niveau du navigateur.

Cas d'utilisation pratiques

Arbitragisme de Trafic

Les équipes utilisent des proxies ISP et mobiles pour des opérations stables des comptes publicitaires sans interdictions fréquentes.

SEO et Parsing

Les proxies résidentiels permettent de collecter des données SERP dans différentes régions sans CAPTCHA ni restrictions.

Réseaux Sociaux

Les IPs mobiles permettent une gestion sécurisée de dizaines de comptes Instagram et TikTok.

Réseaux d'affiliation

Chaque profil reçoit une IP unique, réduisant ainsi la probabilité de liaison de comptes.

Visitez le site web de Prosox (Undetectable utilisateurs reçoivent un bonus de bienvenue de 250 Mo gratuits). Choisissez votre type de proxy. Alimentez votre solde. Activer les proxys. Connectez-les à votre navigateur anti-détection.

Pour les utilisateurs Undetectable, un bonus spécial est disponible :

Code promo : undectable20 – 20% de réduction sur votre première commande.

Conclusion

Un navigateur anti-détection protège l'empreinte digitale, mais les proxies déterminent comment les plateformes perçoivent vos comptes au niveau du réseau.

Prosox n'est pas seulement des adresses IP – c'est une infrastructure de proxy complète pour une mise à l'échelle professionnelle des projets. Un large pool d'adresses IP, une haute vitesse, un ciblage géographique précis, et plusieurs types de proxies font de Prosox un partenaire fiable pour les utilisateurs Undetectable en 2026.

Si votre objectif est de croître sans interdictions ni chevauchements d'IP, la combinaison Undetectable + Prosox devient une base logique pour toute stratégie de multi-comptes.