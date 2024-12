Proxy-N-VPN – examen du service de proxy

Уstans de l'utilisation de proxies gratuits ou peu fiables ? Nous vous invitons à découvrir les possibilités offertes par Proxy-n-VPN et à constater que ce service nécessite un paiement modéré pour une qualité de service élevée. De plus, le montant de la commission peut être réduit de 10% supplémentaires !

Les clients du service divisent souvent les services de proxy en deux catégories : bon marché et de qualité, mais chers. Cette conclusion est justifiée par l'expression bien connue "il faut payer pour la qualité", mais dans ce cas, tout n'est pas si évident. Grâce à leur volume important, les grands fournisseurs ont la possibilité de réduire les prix tout en maintenant une qualité de service et un support technique élevés. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'un de ces services : Proxy-n-VPN.

Conditions pour obtenir une remise sur le service

Commençons par les avantages de Proxy-n-VPN les plus agréables pour les utilisateurs. Même les prix déjà bas du service peuvent être réduits encore plus pour vous ! Cette partie de l'offre est très généreuse pour le marché, et vous n'avez qu'à faire ce qui suit :

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire

Entrez le code promotionnel Undetectable dans le champ correspondant

Vous bénéficierez ainsi d'une remise permanente de 10% sur tous les services de Proxy-n-VPN. Notez le caractère permanent de la remise, car la plupart des concurrents du fournisseur ne l'appliquent que sur la première commande.

Proxy-n-VPN - simple, bon marché et fiable

Outre le préjugé mentionné ci-dessus contre les proxies de qualité, il en existe un autre : les services avancés ont un tableau de bord personnel, une interface de gestion très complexe, et il faut remplir de nombreux paramètres inutiles. En pratique, comme le montre l'exemple de Proxy-n-VPN, ce n'est pas le cas. L'interface de gestion sur le site du service est très simple, de plus, les services commandés sont activés rapidement, l'utilisateur n'a pas à rester dans l'incertitude et l'attente.

La société ne doute pas non plus de la qualité de ses services, c'est pourquoi elle offre une garantie de remboursement de 3 jours. La fiabilité élevée est assurée par le fonctionnement à partir de centres de données aux États-Unis et au Canada, dans dix pays européens, en Israël, au Japon et au Brésil.

Les autres avantages de Proxy-n-VPN, qui sont le plus souvent mentionnés dans les avis des utilisateurs, sont les suivants :

Support client fiable disponible 24 heures sur 24, accès rapide à un opérateur

Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année

Vitesse de connexion de 1000 Mbit/s

Aucune restriction de trafic ou de nombre de requêtes

Adresses IP non compatibles - la société veille à ce que les adresses IP soient réparties uniformément dans l'espace d'adressage global, ce qui rend impossible le blocage par plage d'adresses.

En fonction de la tâche à accomplir, vous pouvez commander des proxies privés (2,35 $ par mois), partagés (11,00 $ par mois) et des proxies pour les réseaux sociaux (2,8 $ par mois). Comme vous pouvez le constater, les prix sont bas et le système fonctionne avec une garantie de qualité, prend en charge tous les navigateurs, les protocoles HTTP/HTTPS, etc.

Comment entrer les paramètres de proxy de Proxy-n-VPN dans les profils indétectables du navigateur

Dans le navigateur Undetectable, comme dans tout autre logiciel permettant de travailler anonymement sur Internet, vous devez entrer les informations des serveurs intermédiaires. Les informations nécessaires sont l'hôte (adresse), le port et le type, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter au serveur. Dans le navigateur Undetectable, vous pouvez entrer ces paramètres en bloc ou individuellement. Dans ce dernier cas, sélectionnez l'élément "Proxy" dans la fenêtre des paramètres du profil, puis saisissez les paramètres requis dans les champs correspondants.

Pour une saisie en bloc, vous devez préparer un fichier texte formaté avec une liste de serveurs et de leurs paramètres. Un outil pratique pour cela est le Proxy Manager, qui peut générer un exemple de fichier modèle. Sur cet exemple, il est facile de spécifier les paramètres requis à l'aide d'un séparateur pour de nombreux proxies, puis d'entrer les données dans les profils du navigateur Undetectable en appuyant sur un seul bouton.