Proxy302 - critique du service de proxy

Proxy302 - Un choix judicieux si vous aimez la flexibilité !

Proxy302 est une place de marché de libre-service IP offrant des proxies mondiaux avec des services de paiement à l'utilisation. Nous proposons une variété de types de proxy et de modes de paiement. Avec plus de 2 000 serveurs dans plus de 240 pays, il répond à divers besoins à l'échelle mondiale. (Un essai gratuit est disponible)

Pour plus de détails, veuillez visiter notre site officiel. Voici une brève introduction des fonctionnalités des services de Proxy302.

Types de Proxies :

Proxies Résidentiels Rotatifs (Facturés par le Trafic). Accédez à plus de 65 millions d'adresses IP provenant de foyers à travers plus de 240 pays. Avec ces proxies, votre IP change toutes les 3 à 5 minutes. Proxies Résidentiels Rotatifs (Facturés par IP). Votre IP change régulièrement toutes les 24 heures. Vous bénéficiez de données illimitées après avoir configuré une nouvelle IP. En cas d'échec du proxy dans les trois minutes, vous serez remboursé. IP résidentiel statique (facturé par le trafic). Ces adresses IP proviennent de connexions Internet résidentielles réelles du monde entier, garantissant la sécurité et la facilité de gestion de vos comptes. IP résidentiel statique (facturé par IP). Parfait pour les activités nécessitant une connectivité 24 heures sur 24, comme la gestion de comptes sur les réseaux sociaux ou la diffusion en direct sur des plateformes telles que YouTube et TikTok. IP de centre de données statique (facturé par le trafic). Ce plan n'a aucune limite de temps. Adresse IP du centre de données statique (Facturée par adresse IP). Ce plan offre des données illimitées une fois que votre adresse IP est configurée, le rendant idéal pour les besoins à trafic élevé tels que le streaming en direct ou garantir le bon fonctionnement des sites web.

Tarification pour les Proxies Résidentiels Rotatifs :

Prix pour une adresse IP statique :

Essai gratuit

Nous offrons un essai gratuit de 1 $ pour chaque nouvel utilisateur sur tous les services.

Principaux Avantages de Proxy302 :

Paiement à l'usage, pas d'abonnement nécessaire, accès complet à tous types de proxy,

Essai gratuit disponible pour chaque nouvel utilisateur,

Prix : à partir de 0,15 $/IP,

Politique de remboursement automatique si un IP expire en moins de trois minutes,

Prise en charge de HTTP et Socks5,

Paiement accepté : carte de crédit principale, Alipay et USDT,

Accédez au monde entier à tout moment avec l'application Proxy302,

Extension proxy Chrome gratuite disponible,

Service en ligne 24h/24 et 7j/7 assuré.

Pour plus de conseils sur l'utilisation des proxys et les derniers prix, vous pouvez suivre @Proxy302 sur X, Facebook ou LinkedIn.