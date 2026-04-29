Proxyline - évaluation du service de proxy

Proxyline – un service de proxy personnel pour la sécurité et l'automatisation

Proxyline a établi une forte présence sur le marché de la location de serveurs proxy dédiés, offrant des solutions pour une variété de tâches. La plateforme propose des adresses IP dédiées à un seul utilisateur, garantissant des performances élevées et réduisant le risque d'être bloqué.

Dans cet examen, nous passerons en revue les fonctionnalités de Proxyline, sa couverture géographique, ses plans tarifaires et les moyens d'économiser sur votre achat.

Qu'est-ce que Proxyline ?

Le service est spécialisé dans la vente de proxies individuels prenant en charge les protocoles HTTP, SOCKS5 et MTProto. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur commande de manière flexible : choisir un pays spécifique, un type de réseau et une période de location (de quelques jours à plusieurs mois).

Proxyline met un accent particulier sur l'automatisation et la stabilité. L'infrastructure du service permet aux adresses IP d'être émises instantanément après le paiement, tandis que le renouvellement automatique et une API fonctionnelle le rendent pratique pour des projets commerciaux à long terme. Tous les proxies sont anonymes, ne conservent pas de journaux, et offrent des vitesses de connexion allant jusqu'à 100 Mbps.

Types de Proxy : Flexibilité pour Tout Usage

Proxyline propose trois catégories principales, chacune optimisée pour des cas d'utilisation spécifiques.

Proxies IPv4 Dédiés

Le type le plus populaire. Les adresses IPv4 sont polyvalentes et conviennent à tous les sites web et services. Elles sont utilisées pour les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok), les applications de messagerie, les jeux en ligne et les plateformes publicitaires. Étant donné que chaque adresse IP est attribuée à un seul utilisateur, vous êtes protégé contre le fait d'être "voisin" avec des spammeurs.

Proxies IPv6 dédiés

Une solution économique pour les plateformes qui prennent en charge ce protocole (par exemple, Facebook, Instagram, Google, YouTube). Les proxies IPv6 de Proxyline sont nettement moins chers que l'IPv4, vous permettant de créer en masse des comptes ou de mener des activités automatisées à moindre coût.

Proxies Partagés

Les proxies partagés peuvent être utilisés par jusqu'à 3 personnes simultanément. Il s'agit d'une option intermédiaire entre les adresses publiques et dédiées : ils sont beaucoup plus stables que les adresses gratuites, mais coûtent moins cher que les adresses dédiées. Ils conviennent aux tâches qui ne nécessitent pas le niveau de confiance le plus élevé.

Géographie et Zone de Couverture

Proxyline possède l'un des réseaux de couverture les plus vastes au monde. Actuellement, les utilisateurs ont accès à :

plus de 50 pays , y compris l'Ukraine, les États-Unis, les pays européens, l'Asie et l'Amérique latine ;

, y compris l'Ukraine, les États-Unis, les pays européens, l'Asie et l'Amérique latine ; choix de la ville et du sous-réseau - lors de la commande, vous pouvez spécifier votre emplacement préféré, ce qui est crucial pour contourner les restrictions régionales ou pour la surveillance locale du SEO ;

- lors de la commande, vous pouvez spécifier votre emplacement préféré, ce qui est crucial pour contourner les restrictions régionales ou pour la surveillance locale du SEO ; un vaste pool de sous-réseaux - plus de 400 sous-réseaux différents, ce qui minimise le risque qu'un réseau entier de comptes soit banni si une seule IP est détectée.

Avantages techniques du service

Proxyline se distingue de la concurrence grâce à un certain nombre de solutions technologiques :

Double protocole — chaque proxy prend en charge simultanément HTTP(s) et SOCKS5. Le changement se fait automatiquement sans modifier le port. Support MTProto — en plus des protocoles standards, le service propose le support MTProto. C'est la solution idéale pour une utilisation stable de Telegram, garantissant des vitesses élevées et un contournement fiable des restrictions du messager. Haute vitesse — des canaux dorsaux allant jusqu'à 100 Mbps assurent une performance fluide même avec un contenu lourd ou une vidéo. Authentification par IP ou par connexion — vous pouvez vous connecter avec un nom d'utilisateur/mot de passe ou ajouter votre IP statique à la liste blanche pour un accès sans mot de passe. API pratique — une documentation est disponible pour les développeurs, leur permettant d'automatiser l'achat, le renouvellement et l'exportation des listes de proxy vers des logiciels tiers. Remplacement instantané — dans les 24 heures suivant l'achat, vous pouvez automatiquement retourner ou remplacer un proxy si l'adresse ne répond pas à vos besoins.

Tarification, offres et codes promo

La politique de tarification de Proxyline est l'une des plus flexibles du marché. Le coût dépend du pays sélectionné et du nombre d'adresses (les achats en gros sont toujours moins chers).

IPv4 — jusqu'à un dollar par adresse. IPv6 — à partir de 0,09 USD par IP. Remises — plus vous commandez de proxys et plus la période de location est longue, plus le prix par IP est bas.

Commandes en gros — pour des achats de 100 articles ou plus, bénéficiez d'au moins 5% de réduction avec le code promo OPTOMSALEMORE. Programme d'affiliation — vous pouvez gagner une commission à vie de 10% sur chaque paiement effectué par un client référé.

Qui bénéficiera de Proxyline

Marketers Telegram — le support du protocole MTProto garantit une stabilité maximale lors de l'utilisation du messager. Arbitragistes et spécialistes du ciblage — pour un travail sécurisé avec les réseaux publicitaires et les navigateurs anti-détection. Spécialistes SMM — pour le suivi massif, le like massif et la gestion des réseaux de comptes. Optimiseurs SEO — pour l'analyse des résultats de recherche à l'aide d'outils spécialisés. Joueurs — pour le mode multi-fenêtre dans les jeux en ligne et la réduction du ping.

La configuration d'un proxy ne prend pas plus de 2 minutes :

Inscription — allez sur Proxyline.net et créez un compte (seule une adresse e-mail est requise). Configuration de la commande — dans le tableau de bord de votre compte, sélectionnez "Acheter", spécifiez le type (IPv4/IPv6), le pays, la quantité et la durée. N'oubliez pas d'entrer votre code promo de 5%. Paiement — le service accepte les cartes de crédit, les cryptomonnaies (USDT, BTC), les portefeuilles électroniques et les virements bancaires. Accès aux données — immédiatement après le paiement, les proxys apparaîtront dans la section "Mes Proxys". Vous pouvez les télécharger en tant que liste au format TXT ou CSV. Support — si vous avez des questions, le chat en ligne 24/7 sur le site répond en 1 à 3 minutes.

Proxyline est un service fiable pour quiconque a besoin d'adresses IP propres et personnelles avec une garantie de performance. Avec le support MTProto, un programme d'affiliation équitable de 10 %, et l'option d'utiliser le code promo OPTOMSALEMORE, ce service est un excellent choix pour les débutants et les professionnels.

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