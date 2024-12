Article de guide sur le service Proxymus.net conjointement avec Undetectable

Que vous débutiez tout juste votre parcours dans l'anonymisation des données de navigation et d'ordinateur, ou que vous soyez déjà un professionnel à la recherche d'un service et d'une application pratiques pour optimiser vos processus, cet article est pour vous. Nous allons vous présenter les paramètres des outils que nous pensons être les plus pratiques pour vous aider à simplifier le processus d'anonymisation. Ce guide est conçu aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Après tout, il est beaucoup plus facile de gérer les paramètres lorsque vous avez des instructions simples et claires à portée de main.

Aujourd'hui, la protection de la vie privée et l'assurance de l'anonymat en ligne deviennent de plus en plus importants. Cela est particulièrement vrai pour les spécialistes du marketing, du web scraping, de l'arbitrage de trafic et d'autres domaines qui nécessitent des changements fréquents entre les comptes et les régions. Une des meilleures solutions pour cela est d'utiliser des services proxy en combinaison avec des navigateurs anti-détection. Dans ce guide, nous explorerons comment travailler efficacement avec Proxymus.net en combinaison avec Undetectable, et mettrons en avant les principaux avantages de ces outils.

Fournisseur de Proxy Rapide et Fiable

Proxymus.net - est un service moderne et fiable proposant des proxies mobiles, serveurs, et résidentiels de haute qualité avec une couverture mondiale. Le service fournit des adresses IP parfaites pour diverses tâches : du contournement des restrictions géographiques à la protection des données personnelles lors de la manipulation de réseaux sociaux et de sites web. Parmi ses avantages figurent :

Haute vitesse et stabilité. Les serveurs de Proxymus.net offrent une transmission rapide des données avec des retards minimes, ce qui est crucial pour les tâches nécessitant de grandes quantités de trafic.

Les serveurs de offrent une transmission rapide des données avec des retards minimes, ce qui est crucial pour les tâches nécessitant de grandes quantités de trafic. Large gamme d'adresses IP. Les utilisateurs ont accès à des adresses IP mobiles et résidentielles dans plus de 120 pays, ce qui permet une configuration flexible pour travailler dans différentes régions. Vous pouvez choisir la géolocalisation requise pour toute tâche - que ce soit pour accéder à des sites Web restreints dans votre pays ou contourner les blocages régionaux. Cela est particulièrement pertinent lors de la création de robots ou de l'ajout de membres à des groupes de médias sociaux en provenance de régions spécifiques.

Les utilisateurs ont accès à des adresses IP mobiles et résidentielles dans plus de 120 pays, ce qui permet une configuration flexible pour travailler dans différentes régions. Vous pouvez choisir la géolocalisation requise pour toute tâche - que ce soit pour accéder à des sites Web restreints dans votre pays ou contourner les blocages régionaux. Cela est particulièrement pertinent lors de la création de robots ou de l'ajout de membres à des groupes de médias sociaux en provenance de régions spécifiques. Proxies résidentiels, serveur et mobile fiables. Proxymus.net propose à la fois des adresses IP résidentielles et mobiles, ce qui en fait un choix idéal pour des industries telles que l'arbitrage du trafic, le marketing, le SMM et la cybersécurité. Les serveurs proxy sont très fiables pour les sites Web, réduisant le risque de bans de compte et garantissant un haut niveau d'anonymat.

propose à la fois des adresses IP résidentielles et mobiles, ce qui en fait un choix idéal pour des industries telles que l'arbitrage du trafic, le marketing, le SMM et la cybersécurité. Les serveurs proxy sont très fiables pour les sites Web, réduisant le risque de bans de compte et garantissant un haut niveau d'anonymat. Aucun journal. La confidentialité totale des données est un élément clé de la collaboration avec Proxymus.net . Vos actions ne sont pas suivies et les informations ne sont pas partagées avec des tiers.

La confidentialité totale des données est un élément clé de la collaboration avec . Vos actions ne sont pas suivies et les informations ne sont pas partagées avec des tiers. Haute disponibilité (99,9 %) - garantissant des connexions stables et minimisant le risque d'adresses IP "brûlées".

- garantissant des connexions stables et minimisant le risque d'adresses IP "brûlées". Support de divers protocoles. Les proxys prennent en charge les protocoles HTTP(S) et SOCKS5, les rendant polyvalents pour toute tâche ou plateforme.

Les proxys prennent en charge les protocoles HTTP(S) et SOCKS5, les rendant polyvalents pour toute tâche ou plateforme. Interface conviviale et configuration facile. Le service propose une interface intuitive pour la gestion des proxys, où tous les paramètres nécessaires - du choix de la géolocalisation à la configuration de l'IP - sont regroupés en un seul endroit. Vous pouvez facilement organiser l'utilisation des proxys pour tout logiciel, y compris les navigateurs anti-détection comme Undetectable .

Le service propose une interface intuitive pour la gestion des proxys, où tous les paramètres nécessaires - du choix de la géolocalisation à la configuration de l'IP - sont regroupés en un seul endroit. Vous pouvez facilement organiser l'utilisation des proxys pour tout logiciel, y compris les navigateurs anti-détection comme . Compatibilité totale avec les navigateurs anti-détection tels que Undetectable, faisant de Proxymus.net la solution parfaite pour une activité internet anonyme.

Pourquoi avons-nous besoin d'un navigateur anti-détection Undetectable ?

Undetectable - est un navigateur spécialisé qui vous permet de créer un grand nombre de profils avec des caractéristiques individuelles au sein d'une seule application en utilisant la technologie de substitution d'empreintes digitales. Grâce à la large gamme de fonctionnalités du navigateur, le navigateur Undetectable est un excellent outil pour travailler avec plusieurs comptes sur diverses ressources Web sans risque d'être bloqué ou dé-anonymisé.

Comment fonctionne ce navigateur ? Le programme crée plusieurs profils virtuels, chacun avec des paramètres uniques tels que la résolution d'écran, la langue, le fuseau horaire, les empreintes du navigateur, les données du système d'exploitation, les informations matérielles, les paramètres de langue, et plus encore. En raison de la substitution de ces caractéristiques, les systèmes de sécurité des sites web perçoivent les profils créés comme de vrais utilisateurs distincts, empêchant ainsi le blocage de leurs actions.

Les avantages d'utiliser Undetectable avec les proxies de Proxymus.net sont clairs : chaque profil de navigateur peut être lié à sa propre adresse IP, réduisant ainsi considérablement le risque d'être bloqué et améliorant la sécurité en ligne.

Principales fonctions de Undetectable:

Substitution complète des empreintes digitales;

Prise en charge simultanée jusqu'à 5 000 profils;

Importation et exportation massive de données (proxies, cookies, favoris);

Prise en charge de l'API pour une automatisation complète;

Stockage des profils sur votre propre serveur.

Maintenant, voyons comment intégrer des proxies achetés sur Proxymus.net avec le navigateur anti-détection Undetectable pour une navigation sécurisée et privée.

Guide pour configurer les proxys Proxymus.net dans le navigateur Undetectable

Étape 1 : Inscrivez-vous et Obtenez des Proxies depuis Proxymus.net

Tout d'abord, vous devez vous inscrire sur Proxymus.net et sélectionner le plan approprié. En fonction de vos tâches, vous pouvez acheter des proxies mobiles, serveur ou résidentiels avec la géolocalisation nécessaire. Choisissez la catégorie souhaitée, déterminez le pays, le nombre de proxies et la durée d'utilisation.

Après avoir sélectionné et payé pour le service, vous aurez accès à un panneau de contrôle où vous pourrez configurer vos connexions proxy. Il est plus efficace d'utiliser des proxies mobiles et résidentiels avec Undetectable. Pour les débutants, voici une explication rapide : les proxies résidentiels sont essentiellement de vraies adresses IP attribuées à des personnes réelles, ce qui les rend très légitimes aux yeux de divers systèmes de blocage. Il en va de même pour les proxies mobiles, car votre IP sera vue comme provenant d'un smartphone.

Cependant, le choix final dépend du nombre de facteurs et de tâches que vous souhaitez accomplir. Heureusement, Proxymus.net propose une sélection étendue d'adresses et de fournisseurs de haute qualité. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas de réception d'une IP provenant d'une liste noire. Mais assez parlé de la théorie, passons à la partie pratique. Maintenant, passons à l'étape suivante.

Étape 2: Configuration du proxy

Après avoir acheté des procurations, copiez les détails de connexion : adresse IP, port, identifiant et mot de passe. Vous aurez besoin de ces informations pour vous connecter au proxy dans le navigateur Undetectable.

Étape 3 : Intégration des Proxies avec Undetectable

Ouvrez le navigateur anti-détecteur Undetectable sur votre appareil. Pour commencer, nous devons créer un nouveau profil, ce qui peut être fait en cliquant sur le bouton nommé en conséquence. Spécifiez un nom de profil et un dossier pour organiser les profils en groupes. C'est très pratique, surtout lorsque votre travail implique différentes tâches, car tout regrouper au même endroit peut diminuer l'efficacité.

Ensuite, vous configurerez l'apparence du profil de navigateur spécifique, alors n'hésitez pas à définir tous les paramètres - du système d'exploitation aux détails de l'ordinateur simulé. Il est également pratique qu'il y ait une section de notes où nous vous recommandons de laisser des commentaires car il est facile d'oublier des détails importants lors de la création de plusieurs profils.

Une fois que vous avez configuré l'empreinte du navigateur, il est temps de masquer votre adresse IP en utilisant les procurations achetées sur Proxymus.net. Vous avez ici deux options pour avancer. Regardons de plus près les deux.

Méthode 1: Configuration Manuelle

Dans cette étape, nous devons naviguer jusqu'à la section "Proxy". Ce n'est peut-être pas immédiatement évident dans cette fenêtre, c'est pourquoi nous avons inclus une capture d'écran correspondante pour vous aider. Vous pouvez accéder à cette section en cliquant sur le bouton qui ressemble à une personne et un engrenage.

Ici, vous pouvez ajouter manuellement un nouveau serveur proxy.

Dans la catégorie "Proxy" , sélectionnez "Nouveau Proxy" dans la liste déroulante.

, sélectionnez "Nouveau Proxy" dans la liste déroulante. Dans la fenêtre qui s'ouvre, spécifiez le type de connexion (HTTP(S) ou SOCKS5).

Collez les données précédemment copiées depuis Proxymus.net . Notez que le login et le mot de passe ne sont pas saisis dans des champs séparés. Vous devrez tout saisir sur une seule ligne : l'adresse IP, le port, le login et le mot de passe. Undetectable offre des suggestions de mise en forme lorsque vous survolez le champ, mais pour votre commodité, voici un exemple du format correct : adresse_IP:port:login. Remplacez ces valeurs par les vôtres (par ex., 70.3.2.19:4577:eruy).

. Notez que le login et le mot de passe ne sont pas saisis dans des champs séparés. Vous devrez tout saisir sur une seule ligne : l'adresse IP, le port, le login et le mot de passe. offre des suggestions de mise en forme lorsque vous survolez le champ, mais pour votre commodité, voici un exemple du format correct : Remplacez ces valeurs par les vôtres Enregistrez les paramètres en cliquant sur le bouton "Créer".

Nous vous recommandons également de tester la fonctionnalité du proxy en utilisant le bouton correspondant sur le côté gauche de Undetectable. Nous l'avons entouré d'un cercle sur l'image. En cas de succès, un drapeau du pays s'illuminera. Si vous voyez une croix à la place, cela signifie qu'il y a eu un problème ou que le proxy ne fonctionne pas. Nous sommes sûrs que vous réussirez !

Méthode 2 : Importation en vrac

Si vous avez plusieurs connexions proxy, vous pouvez exporter cette liste depuis votre tableau de bord Proxymus.net dans un fichier .txt .

Dans la section "Mes procurations", il y a un bouton intitulé "Exporter".

Indiquez le format d'exportation. Ici, vous pouvez soit exporter les données directement, soit les enregistrer sous forme de fichier texte. Heureusement, des explications détaillées sur le format d'exportation sont fournies directement dans la fenêtre d'exportation. Cliquez sur le bouton "Exporter", spécifiez le nom du fichier et choisissez l'emplacement sur votre ordinateur où le fichier sera enregistré.

Ensuite, ouvrez le programme Undetectable.

Sur le côté gauche de la fenêtre, vous trouverez une rangée de boutons clés. Celui qui nous intéresse est étiqueté "Proxy". Nous avons indiqué son emplacement avec une flèche dans l'image.

Cliquez sur le bouton "Import" dans le navigateur Undetectable et sélectionnez le fichier proxy que vous avez précédemment sauvegardé. Toutes les informations de proxy seront automatiquement importées et vous pourrez les utiliser pour votre travail. La liste des proxies apparaîtra dans la fenêtre correspondante du programme. Veuillez noter que l'import en masse dans le programme Undetectable est disponible à partir du plan Basic. Donc, si vous ne l'avez pas encore et que vous êtes toujours en phase de test, veuillez vous reporter à l'étape précédente de notre guide et remplir manuellement tous les détails.

Étape 4 : Vérification de la connexion et Sélection du profil

Après avoir ajouté les proxys, assurez-vous que la connexion est correctement établie. Le statut de la connexion s'affichera comme "Actif" dans le navigateur Undetectable. Une autre façon de vérifier est disponible directement dans la fenêtre où vous saisissez les détails sur le snapshot du navigateur et le proxy lui-même. Le bouton correspondant ressemble à deux flèches. Pour votre commodité, nous avons pris une capture d'écran pour vous.

Maintenant, vous pouvez relier les procurations au profil requis et commencer à travailler. Si des problèmes surviennent, revérifiez les données que vous avez entrées, car les erreurs proviennent généralement d'informations incorrectes. Si le problème persiste, contactez le support.

Vous pouvez également effectuer une vérification supplémentaire de votre connexion à l'aide de services tiers. Par exemple, avec un grand nombre d'adresses, vous pouvez vérifier aléatoirement la conformité IP et le degré d'anonymisation. Un service comme www.whoer.net peut être utile pour cela. Si l'adresse IP correspond à celle que vous avez achetée chez Proxymus.net, tout fonctionne correctement. De plus, faites attention au niveau d'anonymat. Comme prévu, tout devrait fonctionner parfaitement.

Conclusion

L'utilisation de proxies de Proxymus.net conjointement avec le navigateur anti-détection Undetectable est un excellent moyen d'assurer l'anonymat et la sécurité sur Internet. Que votre objectif soit l'arbitrage du trafic, la gestion de plusieurs comptes ou la navigation sécurisée, cette combinaison d'outils vous offrira une protection fiable et une productivité accrue.