Proxyon - évaluation du service proxy

Proxyon : une manière plus intelligente de collecter des données en 2026

Proxyon est un service de proxy à la demande conçu pour le scraping web, l'automatisation et la collecte de données. Pas d'abonnements, pas de contrats, il suffit de déposer des fonds et de commencer à travailler.

La plupart des services de proxy vous poussent à prendre des abonnements mensuels, que vous en ayez besoin ou non. Proxyon fonctionne différemment. Vous déposez des fonds, choisissez votre type de proxy et obtenez vos identifiants instantanément. Pas de vérification d'identité, pas de période d'attente, pas de budget gaspillé sur du trafic que vous n'avez jamais utilisé.

La plateforme couvre les proxies résidentiels, datacenter et IPv6 sous un seul tableau de bord avec accès API, prise en charge HTTP et SOCKS5, et ciblage au niveau des villes dans plus de 150 pays.

Qu'est-ce que Proxyon ?

Proxyon est conçu pour tous ceux qui travaillent régulièrement avec des données mais qui ne veulent pas d'un abonnement mensuel en arrière-plan. Les développeurs bénéficient d'un accès API clair pour construire des pipelines de scraping sans avoir à gérer des tableaux de bord trop compliqués. Les spécialistes du référencement bénéficient d'un ciblage géographique au niveau de la ville pour un suivi précis des SERP locales.

Les analystes de données obtiennent des IP résidentielles qui résistent aux systèmes anti-bots sur les sites de commerce électronique et de marché. Les marketeurs bénéficient d'une couverture géographique étendue pour la vérification des publicités et la recherche de concurrents sans payer pour des régions qu'ils ne touchent jamais.

La configuration est simple. Vous créez un compte sur proxyon, déposez des fonds, et commencez à faire des demandes immédiatement. Pas de procédure d'intégration longue et pas de processus d'approbation. Si votre utilisation de proxy change d'un mois à l'autre, le paiement à l'utilisation est simplement le modèle le plus intelligent.

Types de proxy

Proxies résidentiels - proviennent de vrais appareils sur de vraies connexions ISP. Les sites web les considèrent comme du trafic organique, ce qui maintient des taux de succès élevés sur les plateformes avec une détection de bots agressive. Ils fonctionnent bien pour le scraping, la surveillance des prix, le suivi SERP et les tâches de gestion de compte. La couverture s'étend sur plus de 150 pays avec un ciblage au niveau de la ville et une bande passante qui n'expire jamais. Les prix commencent à 1,75 $/GB .

- proviennent de vrais appareils sur de vraies connexions ISP. Les sites web les considèrent comme du trafic organique, ce qui maintient des taux de succès élevés sur les plateformes avec une détection de bots agressive. Ils fonctionnent bien pour le scraping, la surveillance des prix, le suivi SERP et les tâches de gestion de compte. La couverture s'étend sur plus de 150 pays avec un ciblage au niveau de la ville et une bande passante qui n'expire jamais. Les prix commencent à . Proxies de datacenter - sont le bon choix lorsque la vitesse et le volume importent plus que l'origine de l'IP. Avec des vitesses de 1Gbps+, des sessions statiques, et une bande passante non mesurée par IP, ils traitent efficacement la collecte de données en vrac et les tâches à haut débit. Prix à 0,30 $ par IP .

- sont le bon choix lorsque la vitesse et le volume importent plus que l'origine de l'IP. Avec des vitesses de 1Gbps+, des sessions statiques, et une bande passante non mesurée par IP, ils traitent efficacement la collecte de données en vrac et les tâches à haut débit. Prix à . Proxies IPv6 - vous donnent accès à des milliards d'adresses pour 0,03 $ par IP. Lorsque l'échelle est la principale exigence et que le coût par IP doit rester bas, l'IPv6 est l'option pratique pour les flux de travail d'automatisation à grande échelle.

Tarification de Proxyon

Proxyon fonctionne sur un modèle de dépôt sans engagements mensuels. Vous ajoutez des fonds à votre solde et les utilisez à mesure que vous travaillez. Rien n'expire, rien ne se renouvelle automatiquement, et vous ne payez jamais pour le trafic que vous n'avez pas utilisé.

Les proxies résidentiels sont au prix de $1.75/GB, les proxies de datacenter à $0.30 par IP, et les proxies IPv6 à $0.03 par IP.

Bonus et codes promo

Proxyon propose également un code promo - “UNDETECTABLE10” - pour les nouveaux utilisateurs qui vous offre une réduction sur votre premier dépôt.

Cela signifie que vous obtenez un budget proxy supplémentaire dès le premier jour, ce qui est utile lorsque vous souhaitez tester correctement le service à travers différents types de proxy avant de décider où investir davantage. Vous pouvez trouver le code promo sur le site Web de Proxyon lors de votre inscription.

Réflexions finales

Proxyon supprime les éléments des services proxy qui vous ralentissent. Pas d'abonnements, pas de vérifications d'identité, pas de niveaux de prix conçus pour vous pousser vers un plan plus coûteux.

Trois types de proxy qui couvrent les cas d'utilisation réels les plus courants, une couverture mondiale avec un ciblage géographique précis, et un modèle de paiement à l'utilisation qui correspond réellement à la façon dont la plupart des développeurs et des équipes utilisent les proxys en pratique.

Visitez Proxyon et commencez à exécuter des requêtes dès aujourd'hui.