ProxyShare - examen du service proxy

ProxyShare est un fournisseur leader de services de proxy résidentiel et SOCKS5, offrant un réseau de proxy d'origine éthique avec plus de 75 millions d'adresses IP résidentielles à travers plus de 195 pays et villes.

Il s'adresse aux entreprises et aux développeurs du monde entier pour des tâches telles que le web scraping, la recherche de marché et la vérification des annonces.

Principales caractéristiques

Réseau Étendu : Plus de 75M d'IP résidentielles dans plus de 195 emplacements (par exemple, États-Unis, Canada, Allemagne).

Haute fiabilité : Jusqu'à 99,9 % de temps de disponibilité avec des proxys résidentiels statiques pour des connexions stables.

Types flexibles : Proxies résidentiels rotatifs/statiques, proxies résidentiels illimités, proxies de centre de données statiques et proxies ISP à longue durée d'action.

Tableau de bord convivial : Gestion facile des paramètres (vérification de la liste IP, rotation, changement de géolocalisation, etc.).

Couverture mondiale : Proxies en Europe, Asie, Amériques, Afrique pour un accès localisé au contenu.

Navigation sécurisée : Les proxies alimentés par de véritables appareils d'utilisateurs réduisent les CAPTCHAs/les bannissements IP, garantissant l'anonymat.

Assistance 24/7 : Assistance continue de l'équipe dédiée.

Avantages

Adresses IP obtenues de manière éthique, conformes aux normes légales et éthiques.

Ciblage géographique complet dans plus de 195 emplacements.

Risque réduit de bannissements d'IP/CAPTCHA grâce à des appareils réels et à la rotation.

Interface intuitive pour les utilisateurs ayant des compétences techniques limitées.

Tarification flexible (paiement à l'utilisation, abonnements) pour différents besoins/budgets.

ProxyShare est fiable pour la collecte de données à l'échelle mondiale et la navigation sécurisée, avec un vaste réseau éthique, des outils conviviaux et un support solide.