ProxyUniverse - examen du service proxy

À propos de ProxyUniverse - votre fournisseur fiable de proxys résidentiels et IPv4

ProxyUniverse est un fournisseur de proxy mondial offrant des proxies résidentiels et des proxies IPv4 de centre de données pour des opérations en ligne sûres, stables et anonymes. Nous fournissons des solutions pour les entreprises, l'automatisation, le marketing, la gestion de compte et les tâches multi-thread.

Proxies Résidentielles — Adresses IP d'Utilisateurs Réels pour une Authenticité Maximale

Qu'est-ce que les proxies résidentiels

ProxyUniverse Les proxies résidentiels utilisent des adresses IP de FAI réelles, de sorte que vos connexions apparaissent comme un trafic d'utilisateur régulier. Cela garantit une confiance maximale, aide à éviter les interdictions et offre une anonymité totale.

Couverture Globale

Nos proxies résidentiels sont disponibles dans tous les pays du monde — des principaux marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Canada aux régions moins communes telles que l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud.

Meilleures utilisations

Travailler avec des navigateurs anti-détection;

Création et gestion de compte;

Extraction de données et automatisation;

Vérification des publicités et test GEO;

Accéder au contenu verrouillé par région.

Les proxies résidentiels sont idéaux lorsque vous avez besoin de trafic réaliste et confidentialité de premier ordre.

Proxies IPv4 — Stabilité, Vitesse, et Contrôle

Principaux avantages

Nos proxies IPv4 du centre de données offrent une connectivité haute vitesse (jusqu'à 1 Gbit/s), un temps de disponibilité constant, et une anonymité totale. Chaque IP est unique et fournie au format login:password@IP:port.

Géographie IPv4

Nous fournissons actuellement des proxies IPv4 dans 47 pays, couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et d'autres régions clés.

Protocoles pris en charge

HTTP

SOCKS5

Cas d'utilisation courants

Automatisation et scripts;

Collecte de données multi-thread;

Utilisation de l'API et du bot;

Assurance qualité et tests logiciels.

Livraison Rapide et Gestion Facile

Les proxys sont émis dans les 1 à 10 minutes après l'achat. Les pays populaires sont livrés instantanément, tandis que les régions rares peuvent prendre quelques minutes de plus — mais toujours dans le délai promis.

Tous les proxies peuvent être gérés via un tableau de bord convivial, vous permettant d'étendre, de remplacer ou de surveiller vos IP à tout moment.

Pourquoi choisir ProxyUniverse

Principaux avantages

Proxies résidentiels avec une couverture mondiale complète ;

; Proxy IPv4 dans 47 pays ;

; Jusqu'à 1 Gbit/s de bande passante ;

de bande passante ; Confidentialité et anonymat à 100 %;

Activation instantanée et temps de disponibilité stable;

Compatible avec tous les navigateurs anti-détection ;

Support 24/7.

Opportunités de Partenariat

ProxyUniverse collabore avec des revendeurs, des agences et des développeurs. Nous fournissons :

Réductions et bonus personnalisés;

Accès API pour l'automatisation;

Co-promotions et campagnes marketing;

Support technique dédié.

Derniers Mots

ProxyUniverse est votre partenaire de confiance pour des solutions de proxy rapides, sécurisées et privées. Que vous ayez besoin d'automatisation, de gestion de compte ou d'accès régional — nos proxies garantissent vitesse, fiabilité et anonymat complet.