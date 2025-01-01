ProxyWing - examen du service proxy

ProxyWing est un fournisseur de proxies privés premium offrant des proxies à haute vitesse ISP, datacenter et résidentiels avec une couverture globale (plus de 190 pays) et des politiques tarifaires flexibles.

Avantages de proxywing :

1. Variété de types de proxy

Nous proposons des proxies résidentiels, de centre de données et d'ISP. Cela nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients.

2. Vitesse et stabilité élevées

Tout au long de la présence de Proxywing sur le marché, nous avons affiné notre infrastructure de serveurs. Notre objectif est de nous assurer que nos proxies peuvent gérer des charges importantes et fournir des vitesses élevées avec une latence minimale.

3. Support 24/7

Si vous rencontrez des problèmes techniques ou avez simplement une question concernant la configuration, nous sommes toujours prêts à vous aider rapidement et professionnellement. Nous comprenons combien il est crucial de résoudre les problèmes rapidement—notre équipe de support est disponible à tout moment.

4. Tarification flexible

Que vous soyez un débutant ayant besoin de seulement quelques proxies ou une grande équipe nécessitant des milliers d'adresses IP simultanément, nous avons des forfaits proxy pour tout le monde. Tout aussi importante est l'option d'acheter des proxies résidentiels qui n'expirent pas, vous permettant ainsi de ne payer que pour les données que vous utilisez.

5. Site web convivial et tableau de bord du compte

Nous fournissons de nombreux outils gratuits, tels qu'un testeur de proxy pour vérifier le fonctionnement de vos proxies et un convertisseur de format pour modifier leur format selon vos préférences. Dans votre tableau de bord personnel, vous pouvez sélectionner et payer rapidement pour n'importe quels proxies en utilisant divers modes de paiement. Après le paiement, dans la fiche produit, vous pouvez basculer le protocole proxy entre HTTP et SOCKS5.

ProxyWing est idéal pour le scraping web, la promotion SEO, l'arbitrage de trafic et la gestion multi-comptes, garantissant l'efficacité et la sécurité des tâches en ligne.

Types de proxy

Résidentiel. Choisissez cette option si vous avez besoin de véritables IP clients qui tournent ou restent les mêmes et qui ont un géo-ciblage très précis. Ne payer que pour le trafic dont vous avez réellement besoin aide à maintenir les coûts bas, et la possibilité de créer un nombre illimité de points de terminaison à la demande sur plus de 190 emplacements permet de garder des flux de travail flexibles.

ISP. Les adresses IP ISP statiques (IP dédiées avec une disponibilité de 99 %) aident à maintenir votre "identité" identique au fil du temps pour des sessions et processus longs et stables avec plusieurs comptes. Uniquement des proxys individuels, ce qui rend le compte plus sûr.

Datacenter. Les proxies de datacenter sont un excellent choix lorsque la vitesse, le faible coût et de grands pools d'IP statiques sont importants (par exemple, pour le scraping ou l'automatisation). ProxyWing n'offre pas de proxy partagé.

Quel type de proxy devrais-je choisir ?

Accéder au contenu géo-restreint. Pour les bibliothèques de streaming ou les sites verrouillés par région, les proxies de data center à haute vitesse et avec un trafic effectivement illimité sont pratiques.

Maximiser la confidentialité et l'anonymat. Les proxies résidentiels qui font tourner les IPs réduisent la traçabilité entre les requêtes.

Navigation de voyage. Si le site souhaité bloque les IP étrangères, connectez-vous via un proxy résidentiel du pays requis (plus de 190 disponibles) pour apparaître comme si vous étiez chez vous.

Collecte de données à grande échelle. Pour les requêtes à haut volume, les proxies résidentiels rotatifs par requête aident à minimiser les blocages.

Listes blanches d'entreprise & contrôle d'accès. Délivrez des proxys aux employés et autorisez l'accès à vos serveurs uniquement depuis ces adresses IP pour réduire l'exposition. Les proxys statiques et économiques des centres de données de ProxyWing sont appropriés.

Vérification des annonces. Sélectionnez un proxy dans la région cible pour trouver et examiner vos annonces sur Google, Facebook ou YouTube—en vérifiant le placement, la langue, la devise et le ciblage.

Tarification

Résidentiel : à partir de $2.5/Go, remises pour achat en gros disponibles.

ISP : à partir de $2.5/IP/mois ; 50+ IPs — $1.8/IP/mois. Réductions supplémentaires pour des volumes plus importants.

Datacenter : une large gamme d'emplacements, y compris des bundles mixtes, à partir de 0,87$/IP/mois.

ProxyWing prend en charge plusieurs méthodes de paiement sans KYC, y compris PayPal, carte de crédit, cartes CIS et cryptomonnaies (12+ pièces sur différents réseaux).

Comment acheter et configurer des proxies dans le navigateur Undetectable Anti-Detect

Choisir des proxies

Inscrivez-vous sur le site ProxyWing. Entrez votre adresse e-mail, votre prénom, votre nom de famille et créez un mot de passe.

Choisissez le type de proxy. Une option simple pour commencer est les proxies de centre de données. Mais si vous avez besoin de plus d'anonymat, envisagez des adresses IP résidentielles ou ISP.

Payez la facture générée en utilisant n'importe quelle méthode pratique — carte bancaire, cryptomonnaie ou PayPal.

Allez sur la page produit et copiez vos proxies.

Créer un profil

Téléchargez le navigateur anti-détection Undetectable.

Cliquez sur « Nouveau profil ».

Entrez un nom de profil et allez dans la section des paramètres proxy. Collez les données que vous avez copiées depuis votre page produit ProxyWing dans le champ proxy.

Lancez le profil créé et vérifiez si votre adresse IP a changé en utilisant un vérificateur d'IP en ligne quelconque.

Conclusion

Nous croyons qu'il est extrêmement important que la sécurité en ligne devienne une priorité pour plus de gens. C'est pourquoi nous nous efforçons de fournir des proxies de la plus haute qualité et un service ininterrompu. Pour gérer plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, tester des publicités ou simplement naviguer sur le web, les proxies combinés avec un bon navigateur anti-détection sont les meilleures solutions.