PSBProxy - examen du service proxy

PSB Proxy est une plateforme de proxy mobile et résidentiel premium, axée sur la fourniture de solutions de haute qualité pour une large gamme de tâches. Depuis son lancement en novembre 2024, le service s'est imposé avec succès sur le marché des proxies premium grâce à son fonctionnement stable et ses nombreuses fonctionnalités.

Le service assure une fiabilité de connexion à un niveau de 99,9 % et offre de vastes options de configuration pour les proxys résidentiels et mobiles. Les utilisateurs peuvent configurer un nombre illimité de connexions parallèles, changer instantanément d'adresses IP, ou utiliser des IP résidentielles statiques pour de longues sessions.

Couverture et Présence Géographique

L'infrastructure technique de PSB Proxy est impressionnante par son ampleur — le service premium offre l'accès à plus de 40 millions d'adresses IP résidentielles, couvrant 200 pays dans le monde entier. Les principales zones géographiques comprennent :

États-Unis — plus de 1,5 million d'IP

— plus de 1,5 million d'IP Brésil — environ 908 mille IP

— environ 908 mille IP Espagne — environ 782 mille IP

— environ 782 mille IP Philippines — environ 546 mille IP

— environ 546 mille IP Allemagne — environ 440 mille IP

En plus des régions populaires, la plateforme donne accès à des adresses IP résidentielles provenant de lieux rares comme la Pologne, Andorre et la Cité du Vatican. Les serveurs proxy mobiles et résidentiels premium sont adaptés pour le traitement de données, le suivi des prix, l'optimisation des moteurs de recherche, le contournement des blocages régionaux, l'assurance de l'anonymat et bien d'autres tâches.

Toutes les adresses IP sont associées à de véritables utilisateurs du réseau et opérateurs mobiles, ce qui réduit considérablement le risque d'être bloqué par les sites web et garantit un anonymat maximal.

Capacités fonctionnelles du service premium

PSB Proxy privilégie la sécurité de l'information et la protection fiable des données. Les principales caractéristiques de la plateforme premium sont :

Connexion à un vaste réseau de proxys résidentiels et mobiles, comprenant plus de 40 millions d'adresses IP de haute qualité

Géolocalisation précise avec la possibilité de sélectionner le pays, la région, le secteur et le Système Autonome

Excellente stabilité — l'indicateur de disponibilité atteint 99,99%

Nombre illimité de sessions simultanées avec différentes adresses IP

Rotation automatique des IP à des intervalles spécifiés : 1, 10, 30 minutes et autres intervalles

La possibilité de créer des sessions statiques avec un proxy résidentiel permanent

Création manuelle de listes d'adresses individuelles

Compatibilité avec les protocoles HTTP(S) et SOCKS5

API pour l'intégration avec les parseurs, les scripts et les systèmes d'automatisation

Tarification des proxies Premium

La plateforme utilise un système de tarification flexible — le paiement est facturé exclusivement pour le trafic réellement consommé. Un calculateur spécial sur la page des tarifs aide à déterminer le coût du volume de données requis.

Le volume initial est de 1 Go, avec un maximum de 1000 Go. Lors de la commande de forfaits de 10 Go ou plus, les clients bénéficient de réductions à partir de 10 %, dont le montant augmente en fonction du volume d'achat.

Le prix varie en fonction de la piscine d'IP résidentielles sélectionnée. PSB Proxy propose deux piscines premium :

Bassin 1

Prix de départ : 2 $ par gigaoctet

Pour les grosses commandes, le coût diminue à 1,2 $-1,4 $ par Go

Un forfait de 1000 Go coûte 1200 $ (avec une remise de 40 %)

Le pool comprend 5 millions d'adresses IP résidentielles

Piscine 2 (Premium)

Tarif premium : coût de départ 5 $ par Go

Pour des volumes significatifs, le prix chute à 3,5 $ par gigaoctet

1000 Go coûteront 3500 $ (une économie de 30%)

Le pool contient 40 millions d'IP résidentielles et mobiles dynamiques — huit fois plus que le premier pool

Autres tarifs des serveurs proxy :

Proxies mobiles — à partir de 0,7 USD par 1 Go.

Proxies de centre de données — à partir de 2,1 USD par 1 Go.

Méthodes de paiement

Les options de paiement suivantes sont acceptées :

Monnaies numériques (Bitcoin, TON, Solana, et autres)

Cartes bancaires Visa, MasterCard, Qiwi (une commission de 3% s'applique)

Système de paiement LAVA (pas de commission)

Paiement via le SBP (Système de Paiement Rapide) en utilisant un code QR pour les cartes MIR (une commission de 3% est appliquée)

L'option de recharger le solde à l'avance est disponible, suivie de l'achat de trafic selon les besoins. Le trafic acheté n'a pas de date d'expiration.

Par défaut, une période d'essai n'est pas prévue, mais le support technique peut allouer du trafic de test sur demande individuelle.

Comment acheter des proxies premium

Pour utiliser le service, vous devez créer un compte :

Allez sur le site psbproxy.io et cliquez sur "Compte Personnel" dans la partie supérieure de la page.

Cliquez sur "Créer un compte" ou utilisez la connexion Google pour un enregistrement rapide.

Pour l'enregistrement manuel, entrez un nom d'utilisateur, une adresse e-mail et un mot de passe, puis confirmez la création du profil.

Dans le panneau de contrôle, sélectionnez l'une des piscines (Piscine 1 ou Piscine 2) et cliquez sur "Acheter maintenant"

Définissez le volume requis dans la plage de 1 à 1000 Go. Si une valeur non standard est nécessaire, utilisez le champ spécial.

Sélectionnez le mode de paiement — à partir du solde de votre compte, de la cryptomonnaie ou de la carte bancaire. Pour les cartes MIR russes, le paiement via SBP est disponible Cliquez sur "Continuer"

Sur la page de paiement, vérifiez le montant final et effectuez le paiement en utilisant la méthode choisie.

Après un rechargement réussi, le panneau de gestion du trafic deviendra disponible avec les paramètres de géolocalisation et la fréquence de rotation des IP.

La conception du compte personnel est simple et contient tous les outils nécessaires pour gérer des proxies premiums. En plus de l'achat de trafic dans la section "Boutique", vous pouvez recharger le solde dans le "Portefeuille" et copier la clé API pour des intégrations externes.

Dans les paramètres (coin supérieur droit), vous pouvez changer la langue de l'interface et modifier les données personnelles.

Principaux Avantages du Service Premium

L'analyse des avis des utilisateurs met en avant les principaux avantages de la plateforme de proxy mobile et résidentiel premium :

Une base impressionnante — plus de 40 millions d'adresses IP résidentielles et mobiles

Configuration géographique précise jusqu'au niveau de la ville

Utilisation de sources légitimes de proxys résidentiels, ce qui réduit le risque de blocages

Connexion stable sans interruptions ni latences

Pas de limites de temps sur l'utilisation du trafic acheté

Service d'assistance 24/7 via bot Telegram

Multiples méthodes de paiement, y compris SBP

PSB Proxy est une solution premium éprouvée pour les utilisateurs qui nécessitent un service de proxy mobile et résidentiel fiable avec des paramètres flexibles et des performances stables.