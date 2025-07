QuarkIP - examen du service proxy

Lorsque vous gérez plusieurs identités en ligne, rester invisible aux systèmes de suivi est crucial. Undetectable est un navigateur anti-détection puissant conçu pour aider les utilisateurs à éviter la détection en usurpant les empreintes digitales. Lorsqu'il est associé à des proxys de haute qualité comme ceux de QuarkIP, il devient une solution fiable pour des opérations sécurisées, anonymes et multi-comptes.

Dans ce guide, vous apprendrez à configurer des proxys QuarkIP dans le navigateur Undetectable pour maximiser la confidentialité et l'efficacité.

Qu'est-ce que QuarkIP?

QuarkIP est une solution de proxy globale conçue pour les professionnels qui ont besoin d'adresses IP propres, stables et hautement anonymes. Que vous dirigiez des opérations multi-comptes, gériez des campagnes sur les réseaux sociaux, ou fassiez de la collecte de données à grande échelle, QuarkIP offre la fiabilité du réseau dont vous avez besoin, —sans compromettre la vitesse ni la sécurité.

Caractéristiques clés :

IPs résidentielles provenant de réseaux ISP réels — Jamais utilisées, jamais partagées, le trafic n'expire jamais.

— Jamais utilisées, jamais partagées, le trafic n'expire jamais. Proxies IPv6 de centre de données avec haute concurrence — parfaits pour l'automatisation et les tâches en masse.

— parfaits pour l'automatisation et les tâches en masse. Géociblage dans plus de 200 pays pour soutenir les opérations régionales.

pour soutenir les opérations régionales. Sessions rotatives et statiques — choisissez en fonction de votre flux de travail.

— choisissez en fonction de votre flux de travail. Support client 24/7 et délais de déploiement rapides.

Configurer un proxy Undetectable avec QuarkIP

Téléchargez le navigateur Undetectable, inscrivez-vous et connectez-vous.

Après vous être connecté, cliquez sur « Proxies ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau proxy ».

Selon le contenu de la capture d'écran, entrez le protocole du proxy, l'adresse du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe dans leurs champs de saisie respectifs, puis cliquez sur le bouton de confirmation.

En utilisant les proxies ISP des États-Unis de QuarkIP comme exemple, entrez les informations de proxy correspondantes dans MoreLogin en fonction des étiquettes fournies.

Contrairement à d'autres produits proxy, vous pouvez librement sélectionner les protocoles HTTP ou Socks5 sans avoir à changer le numéro de port.

Comment acheter des proxies QuarkIP ISP ?

Ce guide va vous expliquer comment acheter des serveurs proxy QuarkIP pour les fournisseurs d'Internet.

Après avoir terminé l'ajout et la détection, revenez à la page Profils.

Cliquez sur le bouton « Nouveau profil ». Remplissez les informations restantes étape par étape, puis sélectionnez le proxy QuarkIP US ISP que vous venez d’ajouter sous l’onglet "Principal", et enregistrez la configuration.

Cliquez sur le bouton "Open" pour commencer à utiliser le proxy résidentiel QuarkIP US ISP dans Undetectable.

Pourquoi combiner Undetectable avec QuarkIP?

IPs exclusifs et inutilisés

Les proxies QuarkIP ne sont jamais réutilisés. Chaque IP est exclusive, réduisant ainsi le risque de bannissement ou de détection.

Options Résidentielles Statiques & Rotatives

Utilisez des IPs statiques pour des comptes stables et à long terme — ou des proxys rotatifs pour des tâches à court terme et à fort volume.

Couverture Mondiale

QuarkIP prend en charge des IPs provenant de plus de 200 pays et régions, vous aidant à atteindre n'importe quelle zone géographique dont vous avez besoin.

Haute compatibilité avec Undetectable

QuarkIP s'intègre parfaitement avec le navigateur Undetectable, prenant en charge SOCKS5, l'authentification par nom d'utilisateur/mot de passe, et offrant des vitesses de connexion rapides.

Support en Direct Lorsque Vous en Avez Besoin

Des questions lors de l'installation ? L'équipe de support humain 24/7 de QuarkIP est toujours disponible pour vous aider.