Revue du service proxy - RapidProxy

RapidProxy propose des proxys résidentiels dynamiques (en rotation) et statiques (ISP) de haute qualité, avec accès à plus de 90 millions d'adresses IP propres à travers le monde dans plus de 200 pays.

Nos proxys prennent en charge les protocoles HTTP(S) et SOCKS5, permettent des sessions simultanées illimitées et offrent une authentification sécurisée via la liste blanche IP ou le nom d'utilisateur/mot de passe.

Tarification :

Proxies Résidentiels : À partir de 0,65 $/Go , trafic illimité, pas de frais mensuels

, trafic illimité, pas de frais mensuels Proxies Statiques (FAI) : 5 $/IP/mois, trafic illimité pendant 30 jours

Pourquoi choisir Rapidproxy :

Essai gratuit disponible

Sélection d'IP au niveau de la ville

Plus de 90 millions d'IPs mondiales premium

Garantie de disponibilité de 99,99%

Programme d'affiliation

Intégration facile

Support de configuration à distance

Parfait pour plusieurs cas d'utilisation :

Données pour Al

Extraction de données Web

Gestion des réseaux sociaux

Vérification des annonces

Agrégation des tarifs de voyage

SEO et extraction de SERP

Suivi des prix

