RentAcc : un aperçu du service d'arbitrage

Attendre constamment une réponse du gestionnaire pour la création de compte et le rechargement peut être fastidieux. RentAcc propose l'automatisation de ces processus, vous permettant de gérer rapidement les comptes et cartes virtuelles via votre espace personnel, en contournant les longs délais.

Description du service RentAcc

RentAcc est un service de location de compte et de carte virtuelle proposé par une agence, avec une plateforme automatisée permettant un financement et un retrait de compte instantanés.

Avec RentAcc, vous pouvez trouver des sources de trafic pour n'importe quel secteur (par exemple : Jeux d'argent, Paris sportifs, Rencontres, eCommerce, etc.). Un cabinet personnel pratique vous aidera à gérer vos comptes de manière autonome (création, recharge, transfert de solde entre les comptes), et un outil supplémentaire - le bot Telegram - vous permettra de recevoir rapidement des notifications et des alertes sur le statut de vos comptes, l'état de votre solde et bien plus encore.

Tous les processus tels que la création de nouveaux comptes, le transfert de solde et le renouvellement des sources sont automatisés et disponibles dans votre espace personnel. De plus, vous pouvez intégrer un bot Telegram dans votre groupe d'équipe, qui enverra instantanément des messages sur les rechargements réussis, la création de compte, les transferts de solde et autres événements importants.

Une caractéristique unique de RentAcc est une plateforme pratique auto-conçue pour travailler avec des comptes et des cartes virtuelles, offrant un niveau élevé de confort et d'efficacité.

Avantages du service RentAcc

Jetons un coup d'œil à plusieurs avantages du service RentAcc :

Intégration avec des plateformes publicitaires via API. Toutes les demandes à travers la plateforme RentAcc sont exécutées instantanément : rechargement, transfert, création de comptes, etc. (L'API n'est pas configurée avec toutes les sources).

Toutes les sources de trafic populaires dans une seule interface.

Gestion de l'équilibre de tous les comptes et cartes virtuelles depuis une plateforme unique.

Statistiques transparentes / rapports financiers disponibles :

Dépenses journalières par compte, montant des dépôts, transferts de solde entre comptes et sources - tout est disponible sur la plateforme de manière claire et en temps réel.

Comptes sous les verticales Chapeau blanc et Chapeau noir.

Émission de cartes virtuelles pour payer les publicités Facebook, Google et plus encore.

Financement instantané du solde de la plateforme via USDT.

Pour les grands clients, RentAcc propose des conditions uniques : commission jusqu'à 0 % et la possibilité de recevoir un cashback.

FAQ

Comment louer un compte d'agence ?

Pour commencer à travailler avec nous, vous devez nous écrire sur Telegram. Ensuite, nous vous contacterons et vous donnerons des instructions détaillées sur la manière d'accéder à votre compte et de lancer votre première campagne publicitaire.

Quelles sont les limites des comptes d'agence ?

Il n'y a pas de limite de dépenses quotidiennes sur nos comptes d'agence, vous pouvez ajuster instantanément et sans limites.

Dans quels sources de trafic avez-vous des comptes d'agence ?

Notre service propose des comptes d'agence dans les sources suivantes :

Meta - une plateforme publicitaire qui combine les capacités publicitaires des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network exploités par Meta (anciennement Facebook Inc.).

Moloco - une nouvelle plateforme in-app qui place vos annonces sur IronSource, AppLovin, Vungle, Unity et autres.

BIGO - une plateforme publicitaire mobile qui place des annonces sur les applications Likee, Imo, Bigo Live.

Kwai - une plateforme publicitaire avec un milliard d'audience active, considérée comme l'analogie de TikTok, Instagram et Snapchat.

Google - une puissante et flexible plateforme publicitaire en ligne qui permet aux annonceurs de toucher les utilisateurs à travers divers canaux, y compris le réseau de recherche de Google, les sites partenaires, YouTube, les applications mobiles, et plus encore.

Mintegral est une plateforme publicitaire mondiale spécialisée dans la publicité mobile et la monétisation d'applications.

Des questions ? Écrivez-nous sur TG-bot nous répondrons à toutes vos questions et vous aiderons pour le premier lancement de la publicité.

Contacts :

Le canal Telegram de RentAcc - https://t.me/rentacc_agency

Discutez avec le support technique - https://t.me/rentacc_bot