ROIstat – revue du système CRM

ROIstat - est un service d'analyse marketing basé sur l'intelligence artificielle qui analyse toutes vos campagnes publicitaires jusqu'au niveau de rentabilité. ROIstat collecte des données à partir du système CRM des clients, des canaux publicitaires et du site web. En quelques secondes, ROIstat génère des rapports sur plus de 40 indicateurs de performance clés, fournissant une analyse marketing allant de chaque mot-clé jusqu'à la vente finale. ROIstat permet de déterminer si votre publicité payante génère des bénéfices, ce qui aide les entreprises utilisant ROIstat à répartir plus efficacement leur budget publicitaire et à augmenter leurs revenus.

Quels sont les avantages de ROIstat ?

Le service ROIstat offre plusieurs avantages aux spécialistes du marketing et aux entrepreneurs, tels que :

Suivi de l'efficacité de tous les canaux publicitaires, y compris la publicité contextuelle, ciblée, sociale, par e-mail, etc.

Détermination du coût d'acquisition client (CAC) et du retour sur investissement marketing (ROI) pour chaque canal, campagne, annonce et mot-clé.

Attribution automatique des leads aux gestionnaires et suivi de la conversion à chaque étape de l'entonnoir de vente.

Intégration avec des systèmes CRM populaires, des services d'analyse web, des messageries et des outils de suivi des appels.

Interface conviviale et intuitive permettant de configurer et de visualiser facilement des rapports selon différents paramètres.

Support technique rapide et de qualité pour l'installation, l'intégration et la résolution de tout problème.

Quels sont les avis des utilisateurs sur ROIstat ?

Les utilisateurs qui utilisent le service ROIstat laissent des avis positifs sur son fonctionnement. Sur le site Startpack, vous pouvez trouver plus de 290 avis de vrais utilisateurs qui recommandent ROIstat et louent sa fonctionnalité, sa fiabilité, sa convivialité, son apparence, son prix et son support. La note moyenne du service est de 4,9 sur 5 étoiles. Sur le site G2, vous pouvez également trouver des avis d'utilisateurs sur ROIstat, confirmant sa haute qualité et sa convivialité. La note moyenne du service sur ce site est de 4,5 sur 5 étoiles.

Comment commencer à utiliser ROIstat ?

Pour commencer à utiliser le service ROIstat, vous devez vous inscrire sur le site roistat.com et choisir le plan tarifaire qui vous convient. Le service propose trois plans tarifaires : Starter, Business et Premium, qui diffèrent par leurs fonctionnalités, le nombre de sites, de canaux, de compteurs, etc. Les prix des plans commencent à partir de 239 dollars par mois. Après l'inscription et le paiement du plan tarifaire, vous devez installer les codes de suivi sur votre site, intégrer le service avec votre système CRM et vos canaux publicitaires. Vous pouvez utiliser les instructions détaillées sur le site ou contacter l'assistance technique pour cela. Ensuite, vous pouvez commencer à consulter et à analyser les rapports d'analyse marketing et à optimiser votre stratégie publicitaire.

Conclusion

ROIstat est un puissant et pratique service d'analyse marketing qui aide les entreprises à augmenter leurs bénéfices grâce à une répartition efficace de leur budget publicitaire. Le service permet de suivre tous les canaux publicitaires, de déterminer leur coût et leur rendement, de contrôler l'entonnoir de vente et de s'intégrer à divers services. Les utilisateurs qui utilisent ROIstat laissent des avis positifs sur son fonctionnement et le recommandent aux autres. Pour commencer à utiliser ROIstat, vous devez vous inscrire sur le site, choisir un plan tarifaire, installer les codes de suivi et intégrer le service avec votre système CRM et vos canaux publicitaires. Le service fournit des instructions détaillées et un support technique de qualité pour cela. ROIstat est un service qui vaut la peine d'être essayé si vous souhaitez améliorer l'efficacité de votre marketing et augmenter vos revenus.