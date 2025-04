SMS-Activate : numéros virtuels pour toutes les inscriptions

SMS-Activate est le service avec le plus grand volume de numéros virtuels.

Les numéros virtuels sont des consommables nécessaires pour le multi-comptage. De nos jours, tout service de valeur, qu'il s'agisse d'un site web ou d'une application, demande une vérification par numéro de téléphone. Malheureusement, le marché de l'activation OTP n'est pas toujours prêt à satisfaire les besoins de l'arbitrage de trafic, de l'agriculture et d'autres spécialistes qui traitent avec les comptes. La sphère est compliquée, les algorithmes de lutte contre les bots deviennent de plus en plus stricts et les exigences quant à la qualité des cartes SIM (géolocalisation, opérateur, et ce qu'on appelle la "pureté") augmentent.

La plateforme de numéros virtuels SMS-Activate montre flexibilité et volonté de changement parmi toutes les autres. Les mises à jour constantes des technologies et de la logique opérationnelle aident à fournir un pourcentage élevé de réception de SMS réussis et à satisfaire d'autres besoins des experts travaillant avec des numéros virtuels.

Quels problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation de numéros virtuels et comment SMS-Activate les résout

SMS n'est pas délivré

Quant à la plupart des messageries et réseaux sociaux les plus demandés au cours des 2-3 dernières années, le succès de l'enregistrement dépend principalement des utilisateurs. Vous pouvez contrôler la qualité des proxys en utilisant un navigateur anti-détection, des logiciels spécialisés et d'autres solutions. Si tous les détails ont été pris en compte et que le code n'est toujours pas reçu, alors le problème vient de la qualité des numéros.

Pour résoudre le problème de la qualité des numéros, SMS-Activate a donné la priorité aux numéros physiques par rapport aux numéros virtuels (protocoles). Quelle est la différence et l'essentiel :

Les numéros physiques jetables sont connectés à des cartes SIM qui sont entre les mains d'un fournisseur. Ils sont proposés à la vente via des équipements GSM et un logiciel de service d'activation. Ces numéros sont beaucoup mieux contrôlés, l'historique d'activation est enregistré par le service intermédiaire, les cartes SIM restent en fonctionnement stable jusqu'à ce que le code soit reçu et sont souvent disponibles pour une réactivation (si vous avez besoin de retrouver l'accès à un numéro). Les numéros protocolaires, quant à eux, fournis via un logiciel tiers, sont beaucoup moins prévisibles. Ils sont courants dans tous les services car ils sont disponibles et la plupart du temps ils fonctionnent aussi. Du moins pour les services non haut de gamme.

En raison de la nouvelle politique de SMS-Activate, les numéros physiques sont d'abord fournis à tous les utilisateurs. Les numéros virtuels ne sont disponibles qu'en l'absence de numéros physiques. Cela a permis au service d'augmenter le nombre d'activations de SMS réussies de 20 %.

Les chiffres sont en rupture de stock

Une demande anormalement élevée pour une combinaison d'un certain service et d'un pays est un phénomène courant. Lorsqu'une nouvelle combinaison pour obtenir un trafic conditionnellement gratuit apparaît, ou que les numéros d'un pays populaire ne reçoivent plus de codes, la demande pour les comptes augmente et les numéros s'épuisent. Les fournisseurs ne sont souvent pas disposés à vendre des numéros rares à un prix fixe. Ils les retiennent pour les vendre dans un cercle restreint de clients avec leur propre majoration de prix.

Ce problème est résolu par l'option Prix Libre, qui crée un marché libre sur SMS-Activate. Les utilisateurs peuvent augmenter le prix à un niveau abordable et débloquer l'accès à plus de numéros. Il est nécessaire de comprendre que les fournisseurs ne proposeraient pas de numéros à un prix fixe de toute façon, donc c'est la seule opportunité d'acheter les numéros nécessaires en période de forte demande, avec la garantie d'un service intermédiaire.

De plus, la plateforme a récemment réduit sa commission pour les numéros physiques de Telegram, qui est le service le plus demandé. Les fournisseurs ont maintenant le choix : baisser le prix pour les utilisateurs et vendre plus rapidement, ou maintenir le prix au même niveau, mais avec une marge bénéficiaire plus élevée. De cette manière, SMS-Activate prévoit d'attirer de nouveaux fournisseurs responsables et d'éviter les augmentations de prix.

Un service utilise une méthode de vérification alternative

La vérification par les derniers chiffres d'un appel entrant ou par la voix (un appel est reçu et un code est dicté) est considérée comme plus difficile à contourner et est utilisée plus fréquemment. La vérification par appel a été mise en œuvre sur SMS-Activate, et à partir de 2024, le service affiche également un code dicté. Ainsi, les trois méthodes de vérification mobile conviennent également à l'enregistrement avec un numéro virtuel.

Lorsque vos revenus dépendent du succès des activations SMS, vous devriez faire confiance à un produit fiable. SMS-Activate est justement une telle plateforme. 10 ans sur le marché, une équipe interne de développeurs expérimentés, un accent sur les besoins des clients en gros. Toutes ces caractéristiques garantissent un travail stable et prévisible. Pour en savoir plus sur la plateforme, visitez le site de SMS-Activate.

