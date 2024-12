Revue des proxies SOAX - Partenaire de navigateur indétectable

SOAX est un fournisseur de proxy primé avec un vaste réseau mondial d'adresses IP. SOAX a remporté plusieurs prix depuis sa création en 2019 et est constamment bien noté par les utilisateurs sur des sites d'avis tels que Trustpilot et G2. SOAX propose des proxys résidentiels, mobiles, de datacenter et ISP, avec des adresses IP dans 195 pays. Les proxys SOAX sont principalement utilisés pour la surveillance des prix, la recherche de marché et le scrapping de sites web. Ils offrent cependant un tableau de bord convivial et une API flexible pour personnaliser la gestion des proxys selon vos besoins.

Avantages de SOAX

Bien que SOAX existe depuis moins longtemps que certains autres fournisseurs de proxy, nous les avons trouvés être un concurrent solide pour des marques plus établies. SOAX présente plusieurs avantages par rapport à d'autres fournisseurs.

Une gamme de types de proxy - mobile, résidentiel, fournisseur d'accès Internet et datacenter sont tous disponibles avec un grand nombre d'adresses IP pour chacun

Connexions rapides et fiables avec un taux de réussite de 99,5%

Le ciblage géographique précis vous permet de sélectionner non seulement le pays mais aussi la ville et le fournisseur de votre connexion proxy

Un tableau de bord convivial vous permet de personnaliser l'utilisation de votre proxy

Options personnalisables pour choisir entre des adresses IP tournantes ou des sessions collantes

Un réseau de serveurs proxy de grande envergure couvrant 195 pays

Adresses IP obtenues de manière éthique - SOAX est partenaire du WEDF et s'engage à respecter la réglementation

Le service client est assuré par une équipe d'experts avec un taux de réponse rapide - vous pouvez contacter le support SOAX via chat en direct, e-mail, téléphone ou Telegram

Service de proxy très bien noté, noté 4,9/5 sur G2 et 4,4 sur Trustpilot

Inconvénients de SOAX

Contrairement à certains autres fournisseurs de proxy, SOAX n'a pas d'extension de navigateur ou d'application mobile

Les clients peuvent rencontrer des connexions plus lentes lorsqu'ils utilisent des proxys dans des régions éloignées de certaines zones d'Afrique

SOAX est plus cher que certains autres fournisseurs, avec des forfaits commençant à 99 $ par mois, bien que nous ayons également constaté que SOAX propose une politique tarifaire plus simple et transparente que d'autres fournisseurs

Conclusion

Bien que SOAX ne soit pas le fournisseur de proxy le moins cher sur le marché, leurs proxies fonctionnent bien pour les entreprises ayant besoin d'un scraping web fiable avec des interruptions minimales, et pour lesquelles la conformité légale (par ex. le RGPD) est non négociable. En seulement quelques années, SOAX est devenu l'un des principaux fournisseurs de proxies, même par rapport à des concurrents plus établis. SOAX est un bon choix pour ceux recherchant des proxies résidentiels avec une grande précision dans le géo-ciblage et une stabilité élevée.