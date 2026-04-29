Space Proxy - revue du service proxy

Space Proxy - un service de proxy privé pour l'arbitrage, le SMM, et le jeu en ligne

Lors de la recherche de proxy fiables, les utilisateurs font souvent face à un dilemme : soit des prix élevés, soit une stabilité médiocre.

Space Proxy brise ce stéréotype en proposant un système de location flexible où même une seule adresse IP de haute qualité ne coûte qu'un tarif nominal. Le service est destiné à ceux qui apprécient l'automatisation et ne veulent pas payer trop cher pour des jours de location supplémentaires lorsqu'une tâche ne nécessite qu'une semaine de travail.

Dans cet article, nous explorerons les avantages techniques du service, découvrirons pourquoi des spécialistes dans divers domaines le choisissent, et comment tirer le meilleur parti de votre achat.

Capacités Techniques et Infrastructure

La principale différence entre Space Proxy et ses concurrents est l'automatisation maximale des processus. Ici, il n'est pas nécessaire d'attendre une réponse d'un opérateur ou une modération manuelle des commandes : les adresses sont activées instantanément.

Performance et Protocoles

Tous les serveurs Space Proxy sont basés sur du matériel moderne dans des centres de données. Cela garantit une bande passante de canal allant jusqu'à 100 Mbps et une latence minimale. Le service ne limite pas le volume de trafic, permettant son utilisation pour analyser du contenu multimédia, des flux en continu ou des requêtes à haute fréquence.

Caractéristiques techniques importantes pour les professionnels :

Pile universelle — chaque IP achetée prend en charge le fonctionnement simultané sur les protocoles HTTP(S) et SOCKS5. Protocole MTProto — le service propose des proxys MTProto dédiés. C'est une solution spécialisée pour contourner même les blocages les plus complexes, garantissant une livraison de messages instantanée et un fonctionnement stable des bots. Connexions stables — le service prend en charge jusqu'à 2 000 connexions simultanées par achat, ce qui en fait un favori parmi les développeurs de parseurs et de logiciels d'automatisation.

Couverture mondiale et gestion de pool

La couverture du service s'étend sur plus de 50 pays, y compris l'Ukraine, les États-Unis, les pays de l'UE et l'Asie.

Space Proxy permet d'accéder à plus de 400 sous-réseaux uniques.

Une fonctionnalité de sélection manuelle d'IP est disponible pour les professionnels : dans votre compte personnel, vous pouvez filtrer les adresses par ville ou sous-réseau spécifique, ce qui est crucial pour la diversification des risques lors de la gestion de plusieurs comptes.

Gamme d'adresses : des solutions pour tous les budgets

Space Proxy a segmenté ses services afin que chacun puisse trouver une solution adaptée à son budget :

IPv4 individuel — le produit phare. Les IP sont attribuées exclusivement à un seul utilisateur. C'est un outil essentiel pour les arbitragistes (Facebook, Google Ads), le travail avec les places de marché (Amazon, eBay), et la gestion des profils professionnels. IPv6 économique — si votre plateforme cible prend en charge la nouvelle version du protocole (par exemple, Instagram, YouTube ou Google), vous pouvez réduire les coûts de 5 à 10 fois tout en maintenant la confidentialité et la rapidité. IPv4 partagé — le choix optimal pour les tâches avec un budget limité. Une adresse IP est partagée entre un maximum de trois utilisateurs.

Cas d'utilisation : Où Space Proxy excelle-t-il ?

Grâce à sa flexibilité, le service répond aux besoins de plusieurs catégories de professionnels à la fois :

Arbitrage de trafic et SMM — les proxies de serveurs propres vous permettent de créer et de « cultiver » des comptes sans interdictions IP immédiates. Le support des navigateurs anti-détection populaires assure une intégration transparente ; Grattage de données et SEO — des vitesses de réponse élevées et le support SOCKS5 vous permettent de collecter rapidement des données des résultats de recherche, de surveiller les prix des concurrents ou de réaliser des audits techniques de sites web ; E-commerce et dropshipping — travailler sur des plateformes internationales nécessite des IP locales. Space Proxy aide à gérer des dizaines de magasins tout en évitant les liaisons de profil ; Jeux vidéo — les joueurs utilisent des proxies individuels pour accéder à des tests bêta fermés, contourner les restrictions régionales sur Steam/Epic Games et créer plusieurs comptes dans les MMORPGs pour la culture de ressources.

Avantages et Économies : Codes Promo et Programme d'Affiliation

Space Proxy est l'un des services les plus abordables sur le marché, mais son système de bonus bien conçu le rend encore plus attrayant.

Remise sur coupon — Assurez-vous d'utiliser le champ de code promo lors du paiement. Utilisez le code coupon spécial OPTOMSALE100 pour réduire le montant total de votre panier lorsque vous achetez plus de 100 adresses. Conditions de location uniques — contrairement à la plupart des concurrents qui nécessitent des paiements mensuels, ici vous pouvez acheter des proxys pour aussi peu que 5 jours. Cela vous évite des dépenses inutiles si vous devez accomplir une tâche ponctuelle. Programme d'affiliation de 10 % — le service dispose d'un système de récompense transparent. Vous recevez 10 % de tous les paiements effectués par vos filleuls à vie. Les fonds accumulés peuvent être retirés sur des cartes bancaires, des portefeuilles électroniques ou en cryptomonnaie (USDT, BTC).

Transparence et soutien aux utilisateurs

Space Proxy établit des relations de confiance avec les clients :

Remboursement garanti — dans les 48 heures suivant l'achat, vous avez droit à un remplacement automatique de l'adresse ou à un remboursement complet. Cela sert d'assurance au cas où l'IP se retrouverait sur la "liste noire" d'un site web niche spécifique. Chat en direct 24/7 — le support technique est disponible à toute heure. Les spécialistes vous aideront à configurer les paramètres dans votre navigateur, les vérificateurs de proxy ou les logiciels professionnels. API complète — vous permet d'automatiser entièrement le cycle de vie du proxy : achat, renouvellement, changement de protocole et exportation de listes au format TXT ou CSV.

Space Proxy est un écosystème bien équilibré qui fonctionne aussi bien pour les utilisateurs individuels que pour les grandes équipes. Avec le support de MTProto, des conditions de location flexibles et le paiement en hryvnia, c'est l'une des solutions les plus économiques sur le marché en 2026.

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