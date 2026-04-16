Spy.House - évaluation du service d'espionnage

Spy.House est un service d'analyse et de surveillance des créations publicitaires aux formats TikTok, Facebook, Push et Inpage

En marketing CPA, emprunter des approches éprouvées est une pratique courante. De nombreux acheteurs prennent les idées des concurrents comme base, les adaptent et en tirent d'excellents profits. La question principale est : où pouvez-vous suivre le travail des autres ? Les services de surveillance existent à cet effet.

Comme l'a dit Pablo Picasso, "Les bons artistes copient, les grands artistes volent." Dans l'arbitrage de trafic, où la demande d'idées créatives nouvelles ne tarit jamais, ce principe devient la base de la survie et du succès.

Qu'est-ce qu'un service d'espionnage ?

Un service d'espionnage est un programme spécialisé pour rechercher et surveiller les campagnes publicitaires et les créations des concurrents. Il permet aux annonceurs d'identifier les éléments suivants d'une campagne :

Créatifs

Offres

Heure de lancement

Liens actuels

Pages de destination

Spy.House est un service d'espionnage pour la surveillance et l'analyse des créations publicitaires TikTok et Facebook, Push, et Inpage, développé par des spécialistes du marketing affilié pour des spécialistes du marketing affilié.

Avantages de Spy.House :

Portée mondiale : Nous analysons la publicité dans plus de 185+ pays . Nous voyons tout et élargissons constamment notre portée.

Nous analysons la publicité dans plus de . Nous voyons tout et élargissons constamment notre portée. Des millions d'idées à portée de main : Une base de données de 12 millions de créations , mise à jour quotidiennement. Économisez de l'argent en mettant en œuvre des combinaisons éprouvées.

Une base de données de , mise à jour quotidiennement. Économisez de l'argent en mettant en œuvre des combinaisons éprouvées. Filtrage intelligent : Trouvez ce dont vous avez besoin en quelques clics avec 16+ filtres précis (GEO, appareils, plateformes).

Trouvez ce dont vous avez besoin en quelques clics avec (GEO, appareils, plateformes). Tous les secteurs en un seul endroit : du jeu et des rencontres à Nutra et E-com. Votre niche est déjà ici.

du jeu et des rencontres à Nutra et E-com. Votre niche est déjà ici. Mise à jour quotidienne de la base de données publicitaires.

Abordabilité : Tarifs pour tous les budgets – de 29 $ à 199 $.

Tarifs pour tous les budgets – Essayez-le gratuitement : Nous offrons une période d'essai de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs.

Nous offrons une période d'essai de pour les nouveaux utilisateurs. Inscription rapide et soutien du gestionnaire.

Spy.House vous aide à trouver rapidement des idées publicitaires sans aucun effort supplémentaire. Vous pouvez voir ce qui est actuellement populaire dans diverses catégories et utiliser ces exemples pour créer vos propres annonces. C'est une excellente source d'inspiration et de modèles prêts à l'emploi pour travailler.

Avec Spy.House, vous pouvez déterminer :

Recherchez des combinaisons rentables : Nos algorithmes trouveront automatiquement des créations avec un trafic incroyable qui rapportent de l'argent aux concurrents.

Nos algorithmes trouveront automatiquement des créations avec un trafic incroyable qui rapportent de l'argent aux concurrents. Suivez les tendances : Filtrez les résultats de recherche par date pour comprendre quelles offres attirent actuellement du trafic.

Filtrez les résultats de recherche par date pour comprendre quelles offres attirent actuellement du trafic. Explorez le parcours client : Cliquez sur l'icône créative et voyez toute l'histoire, de la stratégie de promotion au lien de la page de destination.

Cliquez sur l'icône créative et voyez toute l'histoire, de la stratégie de promotion au lien de la page de destination. Saisissez-le : Vous aimez la création ou la page de destination ? Téléchargez-la directement depuis le service.

Vous aimez la création ou la page de destination ? Téléchargez-la directement depuis le service. Déployez-vous dans les bons pays : Le système mettra en évidence les zones géographiques (GEOs) où les campagnes des autres sont actives.

Le système mettra en évidence les zones géographiques (GEOs) où les campagnes des autres sont actives. Optimisez votre ciblage : Découvrez d'où provient le trafic de vos concurrents—appareils de bureau ou mobiles.

Capacités de Spy.House et à qui il convient

Vous voulez savoir ce que font vos concurrents en ce moment ? Ce service d'espionnage s'occupera de tout le sale boulot pour vous : il trouvera les meilleures approches, textes et images. Cet outil sera utile à tous ceux qui travaillent avec le trafic, et le meilleur de tout, même un débutant peut le comprendre.

Vous voulez trouver uniquement des créations efficaces ? Avec Spy.House, c'est facile ! Utilisez la recherche par mots-clés et suivez la durée de vie des annonces — de cette façon, vous verrez immédiatement ce qui rapporte des résultats pour vos concurrents et ce qui gaspille votre budget.

Personnalisez les résultats de recherche pour répondre à vos besoins : triez votre base de données par popularité, GEO, appareil, ou réseau publicitaire. Tout est sous contrôle—du type de navigateur au système d'exploitation.

Spécialisation étroite :

Pour Facebook : Choisissez entre statique et vidéo.

Choisissez entre statique et vidéo. Pour TikTok : Filtrez les vidéos par durée (courte, moyenne ou longue).

Spy.House vous permet également de télécharger les pages d'atterrissage de vos concurrents.

Spy.House vous permet de déterminer :

Vous voulez savoir sur quoi le marché gagne de l'argent en ce moment ? Avec Spy.House, vous n'avez pas à deviner—vous utilisez simplement des combinaisons prêtes à l'emploi qui fonctionnent.

Le service affichera :

Offres tendances : ce qui est à la mode en ce moment et quels produits sont au top.

ce qui est à la mode en ce moment et quels produits sont au top. Parcours utilisateur : quelles pages de destination et pré-pages de destination l'audience atteint.

quelles pages de destination et pré-pages de destination l'audience atteint. Paramètres de ciblage : GEO actif et types d'appareils (Mobile/Ordinateur de bureau).

GEO actif et types d'appareils (Mobile/Ordinateur de bureau). Meilleures créations : Trouvez les approches les plus convertissantes et rentables.

Trouvez les approches les plus convertissantes et rentables. Sources : Choisissez les réseaux publicitaires avec le trafic le plus chaud.

Spy.House est votre code de triche légal pour la compétition. Analysez les idées des autres, mettez en œuvre des approches éprouvées et augmentez vos profits.

TARIFS

Essai gratuit de 7 jours !

RÉSULTAT

Pour éviter de gaspiller votre budget, assurez-vous d'affiner les combinaisons que vous avez trouvées : copier complètement les promotions des autres réduit leur efficacité. Vous souhaitez tester la fonctionnalité ? Créez un compte sur Spy.House en utilisant le bouton "S'enregistrer" en haut de la page.

Notre chat telegram : https://t.me/Spy_House