Storm Proxies – examen du service de proxy

Nous vous présentons le service StormProxies, qui offre non seulement une performance stable et rapide (1 Gbps de bande passante), mais également une technologie unique pour contourner les mesures de protection des réseaux sociaux et des boutiques en ligne. Il s'agit de proxies résidentiels rotatifs, qui changent d'adresse toutes les quelques minutes.

Les spécialistes qui effectuent des opérations de scraping sur Internet ou gèrent de nombreux comptes sur les réseaux sociaux sont confrontés à la nécessité de changer fréquemment d'adresse IP. Cela est dû au fait que les mesures de protection des ressources ciblées détectent les adresses suspectes, puis bloquent les requêtes provenant de ces adresses. Le changement d'IP nécessite beaucoup de travail, c'est pourquoi de nombreuses personnes sont prêtes à payer cher pour une autre méthode ou solution. Mais vous n'aurez pas à payer cher ! StormProxies résout ce problème en proposant des proxies résidentiels rotatifs à un tarif normal, et non majoré.

Comment économiser lors de la commande de services sur StormProxies

Comme mentionné précédemment, le service offre une excellente opportunité à un tarif normal, mais vous pouvez encore réduire vos dépenses de 5 %. Pour cela, vous devez vous inscrire via ce lien en utilisant le code promo 5OFFSTORM. À partir de ce moment, tous les proxies que vous commandez vous coûteront 5 % de moins.

L'essentiel de StormProxies - les proxies rotatifs

En raison de la nouveauté de cette technologie, différentes interprétations du nom sont encore utilisées dans différentes langues et traductions. Cependant, les mots "rotatifs", "tournants", "variables", "proxies" ou "adresses IP" sont toujours utilisés, ce qui reflète correctement la nature de la méthode. L'idée est que l'utilisateur du service se connecte normalement au serveur proxy. Les requêtes de l'utilisateur sont ensuite envoyées (redirigées) vers les ressources cibles à partir d'une adresse IP différente fournie par le serveur intermédiaire. StormProxies a mis en place une technologie de rotation des adresses, où cette adresse "factice" change régulièrement. Les changements sont réguliers, c'est-à-dire après chaque requête HTTP, toutes les 2 ou 10 minutes...

Qu'est-ce que cela apporte ? Si l'adresse reste statique et qu'un grand nombre de requêtes provenant de différents comptes utilisateurs sont envoyées depuis cette adresse vers un réseau social, par exemple, l'algorithme anti-spam détectera une activité suspecte et bloquera l'IP. Pour éviter cela, il était nécessaire d'utiliser de nombreux serveurs proxy et de reconfigurer souvent manuellement les logiciels... Maintenant, tout ce travail fastidieux n'est plus nécessaire ! Connectez-vous au serveur intermédiaire de StormProxies et le service effectuera la rotation des adresses de manière autonome et automatique.

C'est la principale raison pour laquelle les clients de StormProxies travaillent avec succès et sans effort supplémentaire dans de nombreux domaines :

Scraping de sites web

Lancement de bots de trafic

Inscription et gestion en masse de comptes

Résolution de problèmes de référencement (optimisation pour les moteurs de recherche)

Collecte d'informations commerciales

Voici quelques autres avantages importants du service :

Choix de proxies aux États-Unis, en Europe, combinés États-Unis + Europe ou proxies mondiaux

Vitesse de 1 Gbps

Prêt pour un fonctionnement multi-thread

Activation du compte immédiatement après le paiement des services

Garantie de remboursement de 24 heures

Il convient de souligner que l'entreprise garantit une confidentialité totale. Cela est assuré par le fait que le service fonctionne sur ses propres infrastructures techniques, et non sur des infrastructures louées.

Configuration du navigateur Undetectable pour utiliser les serveurs intermédiaires de StormProxies

La configuration du navigateur Undetectable pour utiliser les proxies de ce service ne présente pas de différences fondamentales par rapport à l'utilisation des ressources d'autres fournisseurs. Après votre inscription et le paiement des services, le fournisseur vous fournira des informations sur les serveurs proxy - l'hôte, le type de serveur, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ces informations doivent être saisies dans les champs correspondants lors de la configuration des profils dans le navigateur Undetectable.

Étant donné que l'utilisation de plusieurs serveurs peut être nécessaire pour résoudre des tâches volumineuses, le navigateur Undetectable dispose d'un outil appelé "Gestionnaire de proxies". Avec cet outil, vous pouvez créer un fichier texte formaté contenant la liste de tous les serveurs et leurs paramètres. Ensuite, vous pouvez ajouter plusieurs hôtes aux profils du navigateur en appuyant sur un seul bouton.