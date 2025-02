Swiftproxy - avis sur le service de proxy

Swiftproxy est un fournisseur de proxy mondial de premier plan, offrant plus de 80 millions de proxies résidentiels et des proxies résidentiels statiques, couvrant plus de 220 régions dans le monde entier.

Besoin d'un code de réduction de 15% de Swiftproxy ?

Si vous êtes à la recherche d'une réduction ou si vous êtes encore indécis sur votre fournisseur de proxy, voici tout ce que vous devez savoir sur Swiftproxy et ses services de proxy résidentiels pour vous aider à faire un choix éclairé.

L'utilisation de serveurs proxy fiables en conjonction avec un navigateur indétectable offre plusieurs avantages. Non seulement cela renforce l'anonymat des profils que vous créez, mais cela vous permet également de sélectionner des emplacements spécifiques pour vos profils, donnant ainsi à vos opérations une apparence plus authentique.

De plus, les proxys aident à améliorer votre flux de travail en réduisant la probabilité de rencontrer des problèmes liés aux adresses IP tels que les blocages, les interdictions ou les CAPTCHA. Avec des proxies résidentiels rotatifs, vous pouvez changer d'IP à chaque demande ou mettre en place des sessions persistantes pour des durées spécifiques, en fonction de vos besoins ou des exigences d'automatisation.

Code de réduction de 15%

Avec tous ces avantages, il est facile de comprendre pourquoi les proxies sont essentiels pour une gestion efficace de plusieurs comptes. Nous sommes ravis de vous présenter Swiftproxy, un partenaire de confiance, et de vous offrir la possibilité d'économiser 15% sur leurs proxies résidentiels.

Voici comment vous pouvez réclamer cette réduction :

Suivez ce lien Inscrivez-vous pour un compte avec Swiftproxy Lors de la commande de proxies résidentiels Swiftproxy, saisissez le code promotionnel "UNDETECTABLE15" dans le champ approprié

Vous bénéficierez d'une réduction de 15 % sur tous vos achats en tant qu'utilisateur de navigateur Undetectable. Veuillez noter que cette offre s'applique uniquement aux proxies résidentiels Swiftproxy.

Principaux avantages de Swiftproxy

Examinons de plus près les principaux avantages et caractéristiques des proxies résidentiels Swiftproxy.

Proxies Résidentiels

Les proxies résidentiels sont le produit le plus populaire de Swiftproxy, et pour une bonne raison. Ils offrent une large gamme de fonctionnalités et d'options de personnalisation à un prix avantageux, ainsi que d'excellentes remises en vrac et un trafic non expirant que vous pouvez utiliser à votre convenance.

Pool de proxies sourcés de manière éthique (plus de 80 millions de proxies dans 220 pays)

Ciblage précis par pays, état et ville

Sessions personnalisables (rotatives ou fixes, pouvant durer jusqu'à 180 minutes en mode fixe)

Trafic non expirant (à partir de 0,7 $/Go)

Aucun contrat à long terme requis

Vous pouvez créer un nombre illimité de sous-comptes, ce qui facilite la gestion de l'accès aux équipes. Le titulaire du compte peut attribuer une limite d'utilisation du trafic à chaque sous-utilisateur, vous donnant un contrôle total et une visibilité sur l'utilisation de votre équipe. De plus, vous n'avez pas besoin de diviser les commandes entre plusieurs comptes pour bénéficier des réductions offertes par Swiftproxy.

Puisque le trafic n'expire pas, il est logique d'acheter en gros. Swiftproxy propose des remises en fonction de la quantité de trafic achetée (jusqu'à 80 % de réduction), et ces remises s'ajoutent à votre code promotionnel de 15 % pour obtenir le meilleur prix possible.

Enfin, Swiftproxy propose un support clientèle 24h/24 et 7j/7 via différents canaux, vous pouvez donc compter sur leur assistance chaque fois que vous en avez besoin, que ce soit pour l'intégration de proxy ou pour le dépannage. Ils proposent également une multitude de documentations, de guides de démarrage rapide et de tutoriels pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos proxies.

Proxies Résidentiels Statiques

En combinant les meilleures caractéristiques des proxys résidentiels et des proxys de centre de données, les proxys ISP de Swiftproxy offrent des performances exceptionnelles à un coût inférieur tout en maintenant des niveaux élevés d'authenticité. Ils sont idéaux pour des projets à long terme tels que la gestion des médias sociaux et la protection de la marque. À partir de 6 $/proxy, ces proxys sont fournis avec :

Trafic et sessions illimités

IPs dédiées et non partagées

Fournisseurs de services Internet premium

Disponibilité dans plus de 40 pays

Comment intégrer Swiftproxy avec le navigateur Undetectable

Intégrer des mandataires avec Undetectable est simple. Vous pouvez générer une liste de mandataires dans le tableau de bord de Swiftproxy avec un nombre illimité de sessions et l'importer dans Undetectable grâce à la fonction d'importation du Gestionnaire de mandataires. Undetectable reconnaîtra le format standard hôte:port:identifiant:mot de passe.

Alternativement, vous pouvez ajouter manuellement un proxy lors de la configuration d'un nouveau profil. Cliquez simplement sur l'icône principale, sélectionnez "Nouveau Proxy", choisissez votre type de proxy (HTTP ou SOCKS5), et collez les détails de l'hôte:port:identifiant:mot de passe depuis le tableau de bord de Swiftproxy. Vous pouvez également exécuter une vérification rapide du proxy en cliquant sur l'icône "Vérifier le proxy".

Swiftproxy et Undetectable – Cas d'utilisation courants

La combinaison des fonctionnalités puissantes de Undetectable et des performances robustes de Swiftproxy, de l'authenticité et des proxies issus de sources éthiques les rend parfaits pour une variété d'applications :