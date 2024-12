TerraLeads. Un aperçu du réseau d'affiliation à travers l'exemple de la nouvelle offre KETO COFFEE

TerraLeads est un annonceur nutra direct et un réseau CPA qui opère sur le marché depuis plus de 8 ans. Le programme d'affiliation possède son propre centre d'appels, son département R&D et plus de 3000 offres dans le monde entier. En janvier 2024, TerraLeads a lancé une nouvelle poudre exclusive pour la perte de poids, Keto Coffee. Découvrez davantage de détails sur les personnes susceptibles d'être intéressées par cette offre, comment la promouvoir efficacement et les résultats à en attendre.

Ce que Terra Leads offre à ses partenaires

CRM de développement propre;

API;

Liaison de domaine;

Modèles géographiques et de paiement

Le PDG de TerraLeads, Yevhenii Mykytenko, explique :

Plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'excès de poids et d'obésité. En créant le Café Keto, nous avons étudié en profondeur les spécificités de notre public cible, y compris leurs goûts et préférences; habitudes et comportements; problèmes auxquels les acheteurs sont souvent confrontés sur le chemin d'une silhouette idéale, ainsi que leurs motivations de prise de décision. Nous avons analysé le marché, développé environ 20 variations, et les avons testées en comparaison avec les produits des concurrents. En fin de compte, nous avons reçu une offre qui prend en compte tous ces facteurs et qui aide les personnes en surpoids à obtenir des résultats optimaux avec un effort minimal. Le spectre d'application du café Keto est assez large. Il est destiné aux personnes qui souhaitent perdre du poids rapidement, facilement et en toute sécurité. Le produit aide également les acheteurs confrontés à des problèmes tels qu'une augmentation de l'appétit, une fatigue chronique, une nutrition déséquilibrée, de la cellulite et une mauvaise condition de la peau.

Quel est le secret de l'efficacité du café cétogène?

Les composants actifs du produit sont responsables de cela. Les ingrédients sont sélectionnés et combinés de manière à lancer les mécanismes naturels de perte de poids en activant les corps cétoniques. Cela aide à « reprogrammer » le corps pour générer de l'énergie à partir des dépôts de graisse plutôt que des protéines et des glucides provenant de l'alimentation. Par conséquent, l'effet du café cétogène est similaire à celui obtenu en suivant un régime cétogène. En même temps, le consommateur n'est pas tenu de changer radicalement ses habitudes puisque la perte de poids se produit naturellement, en toute sécurité, sans avoir besoin de fréquenter régulièrement la salle de gym ou de suivre un régime strict. Cela fait du café cétogène un produit idéal pour les personnes qui veulent perdre des kilos en trop mais ne sont pas prêtes à révolutionner leur style de vie.

Est-il intéressant de promouvoir le café Keto ?

Absolument ! L'annonceur a déjà effectué des tests de fractionnement avec ce produit. Les résultats ont dépassé toutes les attentes : le Café Keto a pris la première place en conversion parmi les offres de perte de poids les plus populaires. Actuellement, le café Keto est disponible dans les pays suivants :

Sur quoi se concentrer ?

Lors de la promotion du café Keto, il est intéressant d'attirer l'attention du public cible sur les problèmes que l'offre aide à résoudre. En particulier, le produit convient à :

Se débarrasser de l'excès de poids ;

Contrôler l'appétit ;

Augmenter l'endurance ;

Combattre la fatigue ;

Résoudre les problèmes de peau ;

Maintenir jeunesse et beauté ;

Améliorer le bien-être général. Il est également essentiel de mettre en avant les principaux avantages du produit, notamment :

Résultats rapides avec un effort minimal ;

Composition à base d'ingrédients naturels ;

Niveau élevé de qualité et de sécurité ;

Formule innovante ;

Facile à utiliser ;

Goût et arôme agréables ;

Prix attractif. Les offres de TerraLeads affichent systématiquement un taux de conversion et d'approbation élevé, donc le nouveau Keto Coffee a toutes les chances de révolutionner le marché de la perte de poids rapide, efficace et sûre. Au fait, cette offre participe également à la Cash Rally promotion massive avec une cagnotte de plus de 250 000 dollars. Chaque mois, le programme d'affiliation distribue 10 000 $ ainsi que d'autres prix cool. En juin 2024, la super-finale aura lieu, où le gagnant remportera le gros lot de plus de 100 000 $. Pour participer aux tirages, il est nécessaire de s'inscrire sur TerraLeads, d'attirer du trafic vers les offres promotionnelles et d'échanger les pièces gagnées contre des tickets de loterie. Ainsi, les affiliés ont la possibilité non seulement de réaliser un profit significatif, mais aussi de devenir propriétaire d'un énorme prix.

Jouez au mini-jeu et obtenez un bonus sur votre paiement