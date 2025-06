Thordata - critique du service proxy

Code de réduction Thordata 10%-20%

Avec tant d'avantages, il n'est pas surprenant que les proxies jouent un rôle essentiel dans la gestion moderne des multi-comptes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre partenaire fiable Thordata et de vous offrir la possibilité d'économiser 10% à 20% supplémentaires sur ses proxies résidentiels.

Voici comment profiter de ce bonus :

Cliquez sur ce lien : https://www.thordata.com/?invitation_code=RR1YQE1E&ls=Browser&lk=undetectable

Créer un compte sur Thordata

Achetez un plan Thordata Residential Proxies Regular, entrez le code promo " undetectable " dans le champ correspondant et vous obtiendrez une réduction de 20 % sur votre commande.

" dans le champ correspondant et vous obtiendrez une réduction de 20 % sur votre commande. Achetez un plan Thordata Residential Proxies Enterprise, entrez le code promo "undetectable10" dans le champ correspondant et vous obtiendrez une réduction de 10 % sur votre commande.

Rappelez-vous qu'il est valable uniquement pour les Thordata Residential Proxies.

Qu'est-ce que Thordata ?

Thordata est un prestataire leader mondial de services d’intelligence des données, se concentrant sur la fourniture de solutions efficaces et sécurisées de collecte, de traitement et d’analyse des données pour les entreprises et les développeurs. Grâce à une architecture technique avancée et un réseau distribué mondial, Thordata offre à ses clients une variété de services de proxy IP et d’outils de gestion des données, couvrant divers scénarios commerciaux tels que les web crawlers, les études de marché, la vérification publicitaire, la protection des marques, etc.

Types de services principaux de Thordata

Proxy de collecte de données dynamique

Service de proxy à rotation dynamique basé sur des IP résidentielles réelles, l'adresse IP se change automatiquement à la demande, évitant ainsi efficacement les mécanismes anti-crawling. Convient pour des scénarios tels que le crawling de données à haute fréquence, la surveillance des prix, l'analyse des réseaux sociaux, etc., pour assurer l'anonymat et le taux de réussite des requêtes.

Proxy résidentiel à long terme statique

IP résidentiel statique exclusif, prise en charge d'une liaison à long terme de la même adresse IP, forte stabilité et certification ISP. Convient pour des scénarios nécessitant une authentification d'identité fixe, tels que l'enregistrement de comptes, l'exploitation de plateformes, le suivi de données à long terme, etc.

Proxy de centre de données haute performance

Fournit des ressources IP de centre de données statiques ou dynamiques, couvrant les protocoles IPv4/IPv6, des capacités de support de haute concurrence, adaptées pour la vérification de la diffusion publicitaire, le test de distribution de contenu, les tâches d'automatisation à grande échelle et d'autres activités nécessitant une grande rapidité.

Solution de données personnalisée

Service tout-en-un pour la collecte, le nettoyage, le stockage et l'analyse de données personnalisées selon les besoins de l'entreprise, prend en charge l'intégration API et le déploiement privé, et répond à des besoins complexes en traitement de données dans la finance, le commerce électronique, la recherche scientifique et d'autres domaines.

Avantages principaux de Thordata