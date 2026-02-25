TIGER SMS — Numéros virtuels pour la vérification par SMS

TIGER SMS — Numéros Virtuels pour Vérification SMS : Solutions de Détail et de Gros

À l'ère de la numérisation généralisée et de la croissance rapide des services en ligne, l'enregistrement de comptes sur les réseaux sociaux, les messageries, les marketplaces et les plateformes de jeux est devenu une tâche courante. Cependant, presque toutes les plateformes exigent une confirmation par code SMS, et l'utilisation de votre numéro de téléphone personnel comporte des risques : spam, fuites de données et blocages de compte dus au lien de plusieurs profils à un seul numéro.

TIGER SMS est l'un des leaders du marché des numéros virtuels, aidant des millions d'utilisateurs à s'inscrire en toute sécurité et anonymement sur n'importe quelle plateforme depuis plus de 5 ans. Le service fournit des numéros mobiles temporaires provenant de plus de 200 pays dans le monde (à l'exclusion de la Russie) pour recevoir des codes de vérification à usage unique (OTP).

Plus de 100 000 numéros en ligne disponibles en temps réel

Intégration API : automatisez la réception de SMS en utilisant notre clé API — parfait pour les inscriptions en masse

Prix bas

Livraison SMS automatique et instantanée

Prise en charge multi-SMS

Options de paiement flexibles : cartes bancaires, systèmes de paiement, ou cryptomonnaie pour des recharges de compte pratiques

Conditions individuelles pour les acheteurs en gros

Statistiques détaillées de tous les achats et les numéros utilisés

Support 24/7 (Telegram + chat en direct sur le site)

Politique de remboursement équitable — les numéros non fonctionnels sont remplacés et jamais revendus

Option de connecter vos propres cartes SIM (gagner de l'argent en recevant des SMS)

Pourquoi choisir TIGER SMS

Expertise et Fiabilité Prouvées

Au fil des ans, la plateforme a servi des millions d'utilisateurs et a établi des partenariats directs avec des fournisseurs de cartes SIM de confiance. Cela garantit des performances stables et un pourcentage minimal de numéros non fonctionnels.

Couverture mondiale

Les numéros sont disponibles dans plus de 200 pays — des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et du Canada jusqu'à l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam, les Philippines, la Turquie, le Brésil et bien d'autres. Cela permet l'enregistrement sur des services régionaux sans perte de qualité.

Scénarios d'utilisation flexibles avec des proxies

TIGER SMS s'intègre parfaitement avec les serveurs proxy et les navigateurs anti-détection, en faisant un outil indispensable pour les professionnels :

Inscriptions en masse — créez des centaines de comptes propres sur Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee, et d'autres plateformes en utilisant différentes IPs et empreintes digitales des appareils.

Arbitrage de trafic — lancer des campagnes publicitaires avec des comptes neufs et non liés.

SMM et bots — automatisez la publication, l'invitation, la messagerie en masse et le réchauffement de compte via l'API TIGER SMS.

Tests et développement — testez des applications, bots et logiciels dans divers emplacements géographiques sans risquer de données personnelles.

Utilisation commerciale — les revendeurs et développeurs de logiciels d'enregistrement automatique bénéficient de conditions spéciales, d'options en marque blanche et d'un accès complet à l'API.

Scénarios d'utilisation flexibles

Retail — parfait pour les enregistrements personnels lorsque vous avez besoin de 1 à 10 comptes.

Inscriptions en masse — L'intégration API permet une automatisation complète (idéal pour les développeurs de logiciels d'auto-inscription, bots, parseurs).

White Label — opportunité de lancer votre propre service sous votre marque pour les revendeurs.

Avantages Financiers

Payez uniquement pour les SMS reçus. Si aucun code n'arrive — le numéro est annulé et les fonds sont automatiquement remboursés.

Frais minimaux sur les dépôts.

Programme de fidélité — réductions et bonus pour les clients réguliers.

Programme de parrainage — 5 % des dépenses des utilisateurs parrainés.

Enregistrement de compte Allez sur le site officiel de TIGER SMS. Cliquez sur le bouton “Enregistrement” (en haut à droite). Entrez une adresse email valide et créez un mot de passe fort. Confirmez l'enregistrement — cela prend généralement 10 à 15 secondes. Après cela, vous serez automatiquement connecté à votre compte personnel.

Rechargement de Solde Dans votre compte personnel, cliquez sur "Recharger". Choisissez une méthode pratique : carte bancaire, cryptomonnaie, portefeuilles électroniques, ou d'autres options. Déposez un petit montant (50–100 RUB est suffisant pour commencer). Le solde est crédité instantanément.

Sélection et achat de numéro Allez dans la section “Acheter des numéros” ou utilisez la recherche. Pour Telegram, tapez “Telegram” dans la barre de recherche — une page dédiée s'ouvrira : https://tiger-sms.com/cn/services/telegram Choisissez un pays (par exemple, Indonésie +62, USA +1, ou tout autre). Cliquez sur “Obtenir un numéro” — le système émet instantanément un numéro temporaire. Copiez-le.

Enregistrement de compte Telegram Ouvrez l'application Telegram → “Commencer la messagerie” → “S'inscrire”. Collez le numéro copié de TIGER SMS. Cliquez sur “Suivant” — Telegram enverra un code de vérification. Retournez sur votre compte personnel TIGER SMS → section “Mes numéros” ou “SMS reçus”. Le code apparaîtra automatiquement dans quelques secondes à quelques minutes. Copiez-le et entrez-le dans Telegram. Fait ! Le nouveau compte est créé.

Si le code n'arrive pas dans le délai requis — cliquez sur « Annuler » à côté du numéro. L'argent sera automatiquement reversé à votre solde, et vous pourrez acheter un nouveau numéro.

Support Telegram : @Tigers_sms

Bot Telegram pour l'achat de numéros : @TigerSMSofficial_bot

Site officiel : https://tiger-sms.com

Si vous êtes impliqué dans le SMM, l'arbitrage de trafic, le développement de bots, l'enregistrement en masse, ou si vous souhaitez simplement créer de nouveaux comptes en toute sécurité — TIGER SMS deviendra un outil fiable pour vous en 2026.

Inscrivez-vous, testez et tirez-en le meilleur parti sans risquer vos données personnelles.