TradeProxy - Examen du service proxy

TradeProxy.net – Une plateforme de confiance distribuant des proxys officiels de grandes marques mondiales telles que 9Proxy, ABCProxy, 922, et plus

Nous sommes TRADE PROXY, le partenaire de distribution officiellement autorisé de nombreux grands fournisseurs de proxies mondiaux. Tous les proxies vendus sur notre site sont authentiques, certifiés et fonctionnent avec stabilité et fiabilité.

L'interface d'achat de proxy sur TradeProxy.net est simple et conviviale.

Principales marques de proxy disponibles chez TRADE PROXY avec des prix jusqu'à 3 fois moins chers que les tarifs originaux :

N° 1 – 9Proxy :

Proxy résidentiel rotatif ultra-stable avec des vitesses de connexion rapides. Parfait pour des cas d'utilisation tels que les réseaux sociaux, le commerce électronique et la gestion de plusieurs comptes simultanément. Prend en charge entièrement les protocoles HTTP/S et SOCKS5, avec une disponibilité de 99,99%.

Prix d'origine à partir de 0,025 $/IP - chez TradeProxy, c'est seulement environ 1/3 du coût d'origine.

N°2 – ABC Proxy :

Des IPs de haute qualité, propres, prenant en charge plus de 190 pays. Facile de sélectionner une région et un FAI. Propose une large gamme de types de proxy, y compris des proxies résidentiels statiques et mobiles.

Prix d'origine autour de 0,7 $/GB — TradeProxy offre de fortes remises pour les achats en gros.

No.3 – 922 Proxy :

Un puissant proxy SOCKS5, compatible avec plusieurs plateformes telles que Windows, Android et iOS. Offre plus de 200 millions d'adresses IP résidentielles, une disponibilité de 99,9 %, des vitesses de 20-50 Mbps, et prend en charge la liste blanche d'IP.

Des plans entreprise à partir de 0,045$/IP — disponibles sur TradeProxy.net avec des tarifs hautement optimisés.

No.4 – Luna Proxy :

Des proxys résidentiels et mobiles haute performance, idéaux pour les tâches d'automatisation et de scraping web. Le temps de disponibilité dépasse 99,9 %, et les utilisateurs peuvent facilement sélectionner des IPs par pays ou par ville. Réduit efficacement les problèmes de CAPTCHA et de blocage d'IP.

Le prix des proxys résidentiels commence à $0.77/GB — acheter via TradeProxy peut économiser jusqu'à 70 % des coûts.

No.5 – Pia Proxy :

Service de proxy flexible prenant en charge à la fois les protocoles HTTP/S et SOCKS5, avec une sécurité renforcée et une intégration transparente dans les outils. Offre plus de 350 millions d'adresses IP résidentielles, prend en charge la persistance des sessions et la rotation programmée des adresses IP.

Les forfaits SOCKS5 commencent à partir de seulement 0,05 $/IP — de nombreuses IP sont disponibles à moins d'1/3 du prix d'origine via TradeProxy.

Nous mettons continuellement à jour notre inventaire de proxy en fonction des tendances du marché, offrant des filtres par pays, ville/région, ASN, opérateur, et plus encore, adaptés à tous les besoins spécialisés.

Paiement flexible – Recevez instantanément votre clé CD

Prend en charge le paiement via des cryptomonnaies telles que USDT, ETH, BTC, et d'autres.

Les proxies sont livrés instantanément par email ou via votre historique d'achat sur Trade Proxy.

Comment recharger des proxies à l'aide d'une CDKey chez Trade Proxy

Recharger votre proxy est rapide, simple et vous permet de l'activer instantanément en seulement quelques étapes :

Étape 1 : Après avoir complété votre achat, vous recevrez une CDKey (code de rechargement proxy) par email de confirmation ou dans la section "Historique d'achat" sur le site TradeProxy.net.

Étape 2 :

Rendez-vous sur la plateforme officielle de la marque de proxy que vous avez achetée, connectez-vous au compte que vous avez précédemment créé et utilisez la fonction « Recharger » pour entrer votre CDKey.

Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte, utilisez simplement celui que vous avez déjà.

Remarque : Chaque marque peut avoir un processus de recharge différent, veillez donc à suivre les instructions spécifiques fournies.

Exemple Réel : Pourquoi Vous Devriez Choisir Trade Proxy Lors de l'Achat de 9Proxy

9Proxy est un fournisseur international réputé de proxys IP rotatifs, spécialisé dans les forfaits de proxys résidentiels stables et à haute vitesse. Il est idéal pour des cas d'utilisation tels que la gestion de volumes importants de comptes, les opérations multi-plateformes, les tâches d'automatisation, les enregistrements de comptes en masse, le seed, les tests de produits, et bien plus encore. Le proxy prend en charge les protocoles HTTP/S et SOCKS5, ce qui rend l'intégration facile et flexible.

Prix lors de l'achat direct auprès de 9Proxy :

20 USD / 100 IP — équivaut à environ 0,2 USD par IP lors de l'achat individuel ou directement sur le site web de 9Proxy.

Prix lors de l'achat via Trade Proxy :

Seulement 5 USD / 100 IP — équivalent à seulement 0,05 USD par IP, soit 4 fois moins cher que le prix direct du fournisseur.

Principales différences :

Vous utilisez le même système, avec exactement les mêmes IP officielles de 9Proxy.

Il n'y a aucune différence de vitesse, de performance ou de disponibilité.

La seule différence est : le coût est significativement plus bas.

Avec Trade Proxy, vous pouvez économiser jusqu'à 75 % sur les coûts, particulièrement idéal pour les entreprises ou les individus exploitant des systèmes à grande échelle nécessitant des IP propres et stables.

Cliquez pour voir le guide de recharge 9Proxy lors de l'achat chez TRADE PROXY.

Après avoir acheté 9Proxy de Trade Proxy, vous recevrez une CDKey (code de recharge) par email ou dans l'historique de vos commandes. Cette CDKey inclut le nombre d'IPs correspondant à votre achat.

Les IP n'ont pas de limite de temps fixe — le quota est uniquement déduit lorsque vous vous connectez activement. Chaque IP reste généralement active pendant plusieurs heures et peut durer jusqu'à 24 heures selon les conditions d'utilisation.

Comment recharger 9Proxy via le logiciel :

Si vous n'avez pas encore de compte, visitez ici pour créer votre propre compte 9proxy !

Téléchargez le logiciel 9proxy : Windows | MacOS | Linux

Étape 1 : Ouvrez le logiciel 9proxy et connectez-vous à votre compte.

Étape 2 : Après vous être connecté, sélectionnez Utiliser le Code de Partage.

Étape 3 : Passez à l'onglet Utiliser le code et entrez la clé CD comme indiqué sur l'image.

Politique de garantie à vie

Lorsque vous achetez des proxies chez Trade Proxy, vous bénéficiez d'une politique de garantie claire et fiable :

Tous les proxies sont accompagnés d'une garantie à vie pendant toute la période d'utilisation.

Le système remplacera automatiquement toute IP défectueuse dans les 30 secondes.

Remarque : La garantie ne s'applique pas si l'utilisateur viole les Conditions d'utilisation ou utilise le proxy à des fins interdites.

Comment vérifier Trade Proxy en tant que partenaire officiel

Vous pouvez facilement vérifier que TradeProxy est un distributeur officiel autorisé en envoyant un email de confirmation directement aux marques de proxy, telles que :

9Proxy : support@9proxy.com

Luna Proxy : support@lunaproxy.com

922 Proxy : support@922proxy.com

Pia Proxy : support@piaproxy.com …

