VMCardio - aperçu du service de carte virtuelle

VMCardio - est une plateforme d'émission de cartes de crédit virtuelles avec accès API. Elle propose plusieurs types de cartes virtuelles, notamment une carte cadeau VISA, une carte de crédit Mastercard, une carte de débit VISA, etc. Approbation instantanée lors de l'inscription.

La plateforme de carte virtuelle VMCardio compte plus de 30 segments de cartes, prend en charge divers scénarios de consommation et dessert plus de 50 000 utilisateurs. Le processus d'exploitation est simple et la carte peut être ouverte et utilisée après l'inscription et le dépôt.

Avantages de VMCardio :

L'inscription est simple, prend en charge l'enregistrement avec n'importe quelle adresse e-mail principale et numéro de téléphone portable international. Facile à recharger, supporte le dépôt en USDT et d'autres plateformes de paiement tierces populaires. Le coût est transparent, un minimum de 10 yuans peut ouvrir la carte, sans frais annuels ni mensuels. Scénarios de consommation, la plateforme couvre plus de 30 segments de cartes principaux, prenant en charge une variété de scénarios de consommation à l'étranger. Sûr et stable, fonctionnement stable depuis de nombreuses années, service pour plus de 50 000 utilisateurs. Divers segments de cartes, y compris les segments de cartes Hong Kong et US, prennent en charge l'adresse de facturation personnalisée, la vérification 3DS, etc.

Quelles sont les plateformes VMCardio ?

Étant donné que différents segments de cartes prennent en charge différents commerçants, certains segments de cartes prennent en charge uniquement des commerçants spécifiques pour la consommation, tandis que la plateforme VMCardio inclut plus de 30 segments de cartes qui peuvent être ouverts et utilisés : 441112, 436797, 418122, 417969, 404038, 451946, 491090, 428836, 433451, 440872, 447420, 476715, 483317, 485997, 489607, 489683, 529587, 5 56150, 553231, 538738, 526144, 531993, 534786, 524897, 559292, 559666, 556371, 519075, 553370, 553437, 556167, etc., les cartes Visa et Mastercard émises à Hong Kong et aux États-Unis.

Quels commerçants sont pris en charge ?

Il y a de nombreux commerçants pris en charge, y compris mais sans s'y limiter: Facebook/TikTok/Google ads pay Amazon/Walmart/Alibaba Aliexpress/Dhgate électricité carte de paiement PayPal ChatGPT Midjourney/Apple/Telegram abonnements Alipay/Wechat Pay lier Pay Apple Pay/Google Pay lier Aller/AWS/Microsoft Amazon cloud server CPC payer des annonces an/Booking/mooted/Uber payer comme les voyages en avion.