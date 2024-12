Webshare - Avis sur le service de proxy

Webshare - est le leader technologique des services de proxy d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises, permettant la collecte, l'agrégation et l'analyse approfondie des données pour les entreprises du monde entier. Il est actuellement l'un des fournisseurs de proxy à la croissance la plus rapide car nous comptons déjà plus de 50 000 utilisateurs actifs en peu de temps.

Avec les capacités en constante augmentation du Web ainsi que de ceux qui manipulent le cyberespace pour participer à des activités illégales, une combinaison d'un navigateur indétectable et d'un service de proxy fiable est devenue essentielle. Découvrez notre partenaire Webshare - la solution parfaite pour les utilisateurs débutants ainsi que les passionnés à la recherche des meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Pas sûr que ce soit pour vous ? Réclamez votre essai gratuit que vous pouvez utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez (1 Go & 10 proxies par mois).

Les Proxies

Voici les offres de Webshare :

Proxies de datacenter . Les proxies les moins chers pour les utilisateurs débutants cherchant le meilleur rapport qualité-prix.

. Les proxies les moins chers pour les utilisateurs débutants cherchant le meilleur rapport qualité-prix. Proxies résidentiels . Les proxies les plus fiables et efficaces, provenant éthiquement de vrais appareils et offrant plus de 195 emplacements, 30 millions d'adresses IP et une garantie de disponibilité de 99,97 %.

. Les proxies les plus fiables et efficaces, provenant éthiquement de vrais appareils et offrant plus de 195 emplacements, 30 millions d'adresses IP et une garantie de disponibilité de 99,97 %. Proxies résidentiels statiques (FAI) . Proxies résidentiels modifiés pour une rotation constante, parfait pour accéder à divers sites régionaux/bloqués avec le taux de réussite le plus élevé.

. Proxies résidentiels modifiés pour une rotation constante, parfait pour accéder à divers sites régionaux/bloqués avec le taux de réussite le plus élevé. Proxies vérifiés. Optimisés spécifiquement pour le scrap Google Search avec des avantages combinés des proxies de datacenter et résidentiels.

Principaux avantages de Webshare

Avec chaque type de proxy, vous bénéficierez des avantages suivants :

Pool de 30 millions d'adresses IP

Plus de 195 emplacements de proxy

Prise en charge des protocoles HTTPS et SOCKS5

Authentification par IP ou par mot de passe disponible

Réseau agrégé de plus de 100 GBps

Garantie de disponibilité de 99,7 %

Tableau de bord facile à utiliser pour les débutants et personnalisabilité de pointe pour les utilisateurs avancés

Essai gratuit et proxies premium à partir de seulement 2,99 $ par mois

Offre spéciale Webshare + Indétectable

Vous cherchez à combiner le navigateur Indétectable avec Webshare mais vous voulez le tester sans aucun risque ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Avec Webshare, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 proxies premium avec 1 Go de bande passante chacun chaque mois, gratuitement. Réclamez votre essai gratuit ici ! Et si vous êtes prêt à passer aux services payants offrant plus de fonctionnalités et de capacités, les proxies de centre de données commencent à 2,99 $/mois, tandis que les offres résidentielles démarrent à 6,99 $/mois.