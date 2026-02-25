White Link - avis sur le service pages blanches
Revue de White Link : Pages Blanches Stables
Production de pages blanches manuelles conçues pour Google, Meta, TikTok, Bing et plus encore—conçues pour passer la modération du premier coup.
Lien Blanc est un service professionnel de développement de pages blanches pour les acheteurs médias et les équipes d'affiliation. Les pages sont conçues individuellement par niche et GEO, avec des algorithmes mis à jour quotidiennement pour suivre les règles changeantes des plateformes.
Qu'est-ce que White Link ?
White Link est un service manuel de production de pages blanches conçu pour maintenir des campagnes stables sur des plateformes strictes comme Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads et Bing Ads. Chaque page est construite individuellement pour votre niche, votre GEO et les règles de la plateforme, puis testée et raffinée pour rendre les approbations prévisibles.
Utilisez le code promo UNDETECTABLE pour une réduction de -10%.
Pourquoi cela compte
- Stratégies actualisées quotidiennement pour correspondre aux politiquesLes pages blanches passent la modération avec un risque minimal
- Rédigé manuellement pour chaque GEO et plateforme
- Algorithmes optimisés pour Google, Meta, TikTok, Bing
- 99% d'approbation dès le premier essai
Cela fait de White Link une partie essentielle de toute configuration publicitaire évolutive et à long terme où la conformité et la stabilité sont non négociables.
Pourquoi vous avez besoin d'une Page Blanche
Pour les offres sensibles ou grises, une page blanche protège votre entonnoir pendant la modération et prolonge la durée de vie du compte. Sans elle, la performance devient imprévisible.
- Passer la modération en toute sécurité
- Agit comme la couche d'entonnoir visible
- Protège la véritable page d'atterrissage avec le masquage
- Stabilise la livraison à travers les GEOs
- Prolonge la durée de vie du compte publicitaire
Plates-formes publicitaires prises en charge
White Link adapte chaque configuration aux règles de votre source de trafic. Informez le support où vous prévoyez de lancer des campagnes, et l'équipe alignera le texte, la structure, et la configuration technique.
- Google Ads
- Publicités Telegram
- Publicités TikTok
- Bing Ads
- Meta Publicités
- Réseaux publicitaires supplémentaires
Lancement Rapide de Campagnes Publicitaires
Plans WordPress sont livrés avec tout le nécessaire pour être opérationnel rapidement. L'infrastructure est préconfigurée pour que vous puissiez connecter un cloaker et commencer à envoyer du trafic immédiatement.
Inclus dans les Plans WordPress
- Domaine de confiance inclus
- Connexion Cloudflare
- Infrastructure prête pour le cloaking
- 1 an d'hébergement
- Panneau d'administration + accès FTP
Toutes les données restent sur les serveurs de White Link, afin que les équipes puissent se concentrer sur les campagnes plutôt que sur l'hébergement ou la lutte contre les problèmes DNS.
Caractéristiques principales de White Link
Croissance des revenus
Augmentation moyenne des revenus de ~80% grâce à des limites de dépenses plus élevées et à la stabilité. Chaque page est adaptée à votre sujet et à vos mots-clés.
Intégration facile de cloaking
WordPress + accès FTP simplifient la connexion de votre cloaker sans avoir à vous battre avec la configuration DNS ou l'hébergement.
99 % Approbation de Modération
Les constructions manuelles et les algorithmes ajustés aident la plupart des pages à passer dès la première tentative sur les principales plateformes publicitaires.
Réductions pour les équipes
Les équipes commandant plus de 500 pages par semaine bénéficient de tarifs personnalisés et d'un support sur mesure.
Performance éprouvée
10 000+ pages blanches expédiées et 150+ équipes d'achat média servies dans le monde entier.
Comment fonctionnent les paiements (crypto uniquement)
Flux simple pour mettre vos pages en ligne :
- Choisissez un tarif et cliquez sur Acheter Page Blanche.
- Saisissez les coordonnées et appliquez la promotion si disponible.
- Sélectionnez une cryptomonnaie et envoyez des fonds.
- Collez le hash de la transaction.
- Confirmez le paiement et attendez le suivi du responsable.
Pourquoi les utilisateurs choisissent White Link
- Longue durée de vie des campagnes
- Dépenses stables
- Équipe de support réactive
- Taux d'approbation constants
- Moins d'interdictions de comptes
- 19 sur 20 pages passent généralement
Vous pouvez en savoir plus sur les pages blanches via le support - https://t.me/white_link_sup Chaîne Telegram White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi