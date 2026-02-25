White Link - avis sur le service pages blanches

Revue de White Link : Pages Blanches Stables

Production de pages blanches manuelles conçues pour Google, Meta, TikTok, Bing et plus encore—conçues pour passer la modération du premier coup.

Lien Blanc est un service professionnel de développement de pages blanches pour les acheteurs médias et les équipes d'affiliation. Les pages sont conçues individuellement par niche et GEO, avec des algorithmes mis à jour quotidiennement pour suivre les règles changeantes des plateformes.

Qu'est-ce que White Link ?

White Link est un service manuel de production de pages blanches conçu pour maintenir des campagnes stables sur des plateformes strictes comme Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads et Bing Ads. Chaque page est construite individuellement pour votre niche, votre GEO et les règles de la plateforme, puis testée et raffinée pour rendre les approbations prévisibles.

Utilisez le code promo UNDETECTABLE pour une réduction de -10%.

Pourquoi cela compte

Stratégies actualisées quotidiennement pour correspondre aux politiquesLes pages blanches passent la modération avec un risque minimal Rédigé manuellement pour chaque GEO et plateforme Algorithmes optimisés pour Google, Meta, TikTok, Bing 99% d'approbation dès le premier essai

Cela fait de White Link une partie essentielle de toute configuration publicitaire évolutive et à long terme où la conformité et la stabilité sont non négociables.

Pourquoi vous avez besoin d'une Page Blanche

Pour les offres sensibles ou grises, une page blanche protège votre entonnoir pendant la modération et prolonge la durée de vie du compte. Sans elle, la performance devient imprévisible.

Passer la modération en toute sécurité

Agit comme la couche d'entonnoir visible

Protège la véritable page d'atterrissage avec le masquage

Stabilise la livraison à travers les GEOs

Prolonge la durée de vie du compte publicitaire

Plates-formes publicitaires prises en charge

White Link adapte chaque configuration aux règles de votre source de trafic. Informez le support où vous prévoyez de lancer des campagnes, et l'équipe alignera le texte, la structure, et la configuration technique.

Google Ads

Publicités Telegram

Publicités TikTok

Bing Ads

Meta Publicités

Réseaux publicitaires supplémentaires

Lancement Rapide de Campagnes Publicitaires

Plans WordPress sont livrés avec tout le nécessaire pour être opérationnel rapidement. L'infrastructure est préconfigurée pour que vous puissiez connecter un cloaker et commencer à envoyer du trafic immédiatement.

Inclus dans les Plans WordPress

Domaine de confiance inclus

Connexion Cloudflare

Infrastructure prête pour le cloaking

1 an d'hébergement

Panneau d'administration + accès FTP

Toutes les données restent sur les serveurs de White Link, afin que les équipes puissent se concentrer sur les campagnes plutôt que sur l'hébergement ou la lutte contre les problèmes DNS.

Caractéristiques principales de White Link

Croissance des revenus

Augmentation moyenne des revenus de ~80% grâce à des limites de dépenses plus élevées et à la stabilité. Chaque page est adaptée à votre sujet et à vos mots-clés.

Intégration facile de cloaking

WordPress + accès FTP simplifient la connexion de votre cloaker sans avoir à vous battre avec la configuration DNS ou l'hébergement.

99 % Approbation de Modération

Les constructions manuelles et les algorithmes ajustés aident la plupart des pages à passer dès la première tentative sur les principales plateformes publicitaires.

Réductions pour les équipes

Les équipes commandant plus de 500 pages par semaine bénéficient de tarifs personnalisés et d'un support sur mesure.

Performance éprouvée

10 000+ pages blanches expédiées et 150+ équipes d'achat média servies dans le monde entier.

Flux simple pour mettre vos pages en ligne :

Choisissez un tarif et cliquez sur Acheter Page Blanche. Saisissez les coordonnées et appliquez la promotion si disponible. Sélectionnez une cryptomonnaie et envoyez des fonds. Collez le hash de la transaction. Confirmez le paiement et attendez le suivi du responsable.

Pourquoi les utilisateurs choisissent White Link

Longue durée de vie des campagnes

Dépenses stables

Équipe de support réactive

Taux d'approbation constants

Moins d'interdictions de comptes

19 sur 20 pages passent généralement

Vous pouvez en savoir plus sur les pages blanches via le support - https://t.me/white_link_sup Chaîne Telegram White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi