Comment utiliser le navigateur Undetectable pour l'analyse publicitaire ?

Vous êtes assis à une extrémité du monde et votre publicité est diffusée à l’autre… Et en plus, dans des langues que vous ne comprenez pas. C’est pourquoi, dans de tels cas, les annonceurs doivent seulement deviner les résultats de leur campagne. Et croire ce que leur spécialiste en marketing embauché leur dit. Et le plus souvent, il raconte des histoires sur les performances record de la campagne et le confirme avec des rapports rapidement préparés. Mais sur votre site, il n’y a pas eu de ventes ni d’inscriptions. Et vous ne pouvez pas vérifier les contes du marketeur embauché… Mais il y a un moyen de faire une analyse indépendante de la publicité diffusée même dans les coins les plus éloignés de la planète - utiliser un anti-détectable fiable. Comme Undetectable.

Beaucoup croient que grâce à Internet et aux avions, la planète Terre est devenue petite. C’est pourquoi toutes les localisations sont bien, voire trop, visibles… Du moins, depuis la hauteur d’un avion en vol. Mais il n’est pas si facile d’observer l’espace virtuel. Surtout le déroulement des campagnes publicitaires déployées à des milliers de kilomètres de vous. Et ce n’est pas à cause des frontières nationales, qui peuvent être franchies en quelques clics sur le World Wide Web. Le problème ne réside même pas dans la connaissance de la langue de votre public cible pour lequel votre marque est annoncée. Le problème est que vous ne pouvez pas évaluer les résultats et la qualité de la promotion payée de votre propre poche. C’est pourquoi vous devez croire sur parole les spécialistes du marketing embauchés, les directeurs… Et même les agences entières ! Mais pourquoi cela se produit-il ?

Le plus souvent, les annonceurs font appel à des spécialistes externes pour promouvoir leur propre produit. Toutes les marques ne peuvent pas se permettre d’avoir leur propre département publicitaire. Les autres entreprises, avec un budget plus modeste, doivent se promouvoir en utilisant les services de spécialistes du marketing indépendants ou d’agences. Même dans le cas d’une simple analyse du trafic.

Bien sûr, si la campagne est menée dans votre pays et dans votre langue, vous pouvez configurer et mener vous-même une simple campagne contextuelle. Vous pouvez même dessiner rapidement quelques créations. Mais pour la plupart des annonceurs, ces possibilités sont épuisées.

Quand le problème s’aggrave

La règle principale de toute campagne publicitaire est de faire confiance au directeur embauché, mais de vérifier et de surveiller son déroulement. Sinon, vous pouvez gaspiller tout votre budget publicitaire à l’aveugle. Mais lors de la promotion de votre produit à l’étranger, il est souvent difficile pour une marque de suivre cette règle. Après tout, l’entrepreneur ne connaît pas vraiment la langue de la région ni les particularités du marché local. Et il ne peut pas vérifier lui-même la publicité, car il a confié la gestion de tous les comptes publicitaires à une agence de marketing. Selon les commentaires, ses spécialistes sont compétents. Mais les annonces dans la géo étrangère sont déjà diffusées depuis trois mois et il n’y a pas encore eu d’augmentation du nombre de conversions. Bien sûr, l’agence partage généreusement les rapports de campagne avec vous dans des géos qui vous sont fermées… Mais où sont les conversions ?

Pour dissiper tous les doutes, vous devez regarder vous-même la promotion et son contenu. Mais comment, si votre portrait ne correspond pas aux caractéristiques du lead cible ?

Vous pouvez surmonter l’incompatibilité géographique en utilisant un VPN. Il est encore préférable d’acheter des proxies fiables. Mais vous ne pourrez pas remplacer les autres paramètres de ciblage (système d’exploitation, type d’appareil, navigateur) avec leur aide. C’est pourquoi vous devez chercher un moyen plus efficace d’analyser la publicité. Et il existe - Undetectable !

Qu’est-ce que les anti-détectables ?

Undetectable est un anti-détectable moderne qui est très populaire parmi les arbitragistes professionnels et les spécialistes du marketing SMM. De plus, cet outil est également demandé par les annonceurs, qui peuvent ainsi voir par eux-mêmes comment la campagne menée par des spécialistes embauchés apparaît pour le public cible.

Undetectable fait partie d’un nouveau type de logiciel spécialisé - les navigateurs anti-détectables. Leur principe de fonctionnement est basé sur la même technologie utilisée par les systèmes modernes de ciblage des réseaux publicitaires et les systèmes anti-fraude des médias sociaux - les empreintes digitales. Ils permettent d’identifier l’identité d’un utilisateur sur Internet avec une précision de plus de 94 %.

Les empreintes digitales sont également appelées empreintes digitales. Elles sont constituées d’un ensemble d’indicateurs qui permettent d’identifier un utilisateur en se concentrant sur les caractéristiques uniques de son appareil.

Les empreintes digitales comprennent les signaux suivants :

Système d’exploitation.

Sa version.

Paramètres locaux - heure et langue.

Navigateur utilisé.

Processeur central.

Nombre de cœurs du processeur.

Quantité de mémoire vive.

Chaîne User-Agent.

La chaîne User-Agent est transmise par l’application Web en réponse à une demande du serveur. Y compris par les navigateurs. La chaîne contient des informations sur les paramètres locaux de l’appareil de l’utilisateur, ainsi que sur le moteur du navigateur.

Les réseaux publicitaires modernes utilisent la technologie des empreintes digitales pour segmenter l’audience des campagnes en fonction des paramètres définis. Cela permet de diffuser des annonces et des bannières uniquement aux utilisateurs dont les signaux d’empreintes digitales correspondent aux caractéristiques définies. Ce mécanisme s’appelle le ciblage publicitaire. C’est précisément ce mécanisme qui empêche l’annonceur de voir et d’évaluer l’efficacité de la campagne du point de vue du public cible. Surtout si la promotion se fait dans des pays et des régions étrangers.

Lorsque vous accédez à une plateforme depuis votre appareil où des promotions sont diffusées, vous ne les verrez pas. Parce que, du point de vue du système de ciblage de la plateforme publicitaire, vous ne correspondez pas aux caractéristiques du lead cible définies dans les paramètres de la campagne. Les navigateurs anonymes permettent de garantir cette correspondance.

Les anti-détectables permettent de remplacer les empreintes digitales par des empreintes avec des paramètres spécifiés dans les paramètres de la campagne. Ainsi, l’annonceur peut visiter le site cible en tant que lead et évaluer la qualité de la promotion et son efficacité. Parce que pour le système de la plateforme publicitaire, vous apparaîtrez comme un représentant du public cible.

Mais des anti-détectables avancés comme Undetectable peuvent non seulement remplacer les empreintes digitales, mais aussi les éditer. Cela permet d’utiliser plusieurs fois la même empreinte digitale pour analyser indépendamment la publicité de nombreuses campagnes.

La plupart des entrepreneurs ont peur des logiciels professionnels, y compris des navigateurs anti-détectables. En réalité, ces outils ne sont pas aussi difficiles à utiliser que beaucoup le pensent. Vous pouvez le constater vous-même en examinant le processus étape par étape de l’utilisation d’Undetectable.

Accédez au site de l’anti-détectable et inscrivez-vous. Téléchargez la version appropriée de l’application de bureau - le navigateur anonyme est disponible en versions pour Windows et macOS. Installez le programme et lancez-le. Après vous être connecté, créez un nouveau profil à l’aide du menu latéral principal. Choisissez une empreinte digitale. Si nécessaire, modifiez-la - vous pouvez modifier la configuration de l’appareil et d’autres paramètres. Téléchargez les proxies que vous avez déjà achetés.

Les proxies assurent la correspondance de l’empreinte digitale utilisée dans l’anti-détectable avec les paramètres de ciblage de la campagne en termes de géolocalisation, d’opérateur mobile et de fournisseur d’accès Internet.

Laissez toutes les valeurs des empreintes réseau inchangées. Pour les autres paramètres, activez le mode “Auto”, qui remplira automatiquement les valeurs des paramètres en fonction des caractéristiques des proxies spécifiés. Si nécessaire, chargez les fichiers cookies.

Les empreintes digitales avec un historique de visite d’autres sites inspirent plus de confiance aux systèmes de protection des sites. Mais les cookies ne doivent être utilisés que si vous souhaitez vérifier la publicité diffusée sur les réseaux sociaux.

Ensuite, vous pouvez visualiser votre publicité avec les yeux du lead cible.

Dangers et inconvénients de l’utilisation des anti-détectables

Du point de vue de la loi de tout pays, l’utilisation de navigateurs anonymes est tout à fait légale. C’est pourquoi de nombreux webmasters, arbitragistes et spécialistes du marketing les utilisent.

Le seul inconvénient des anti-détectables est la dépendance de leur efficacité à la qualité des proxies. C’est pourquoi, pour suivre la qualité des campagnes, il est conseillé d’acheter des adresses IP uniquement auprès de fournisseurs vérifiés.

De plus, il faut se méfier des anti-détectables de mauvaise qualité. C’est pourquoi, pour l’analyse du trafic et l’exécution d’autres tâches spécifiques, utilisez Undetectable, dont la fiabilité est confirmée par des centaines de critiques positives.

De plus, il s’agit de l’un des rares anti-détectables professionnels avec un plan tarifaire gratuit. Ses fonctionnalités sont suffisantes pour suivre les campagnes même dans les géos les plus éloignées. L’abonnement gratuit à Undetectable comprend 5 profils cloud et 10 configurations mises à jour chaque mois. Et pour étendre les possibilités d’analyse de la publicité, il suffit d’acheter le nombre de profils nécessaires, qui s’ajoutent à ceux fournis gratuitement.

Les campagnes publicitaires sont coûteuses, c’est pourquoi vous ne pouvez pas faire aveuglément confiance à tout ce que les spécialistes du marketing embauchés disent. Il vaut mieux vérifier la véracité de leurs paroles par vous-même. Pour cela, il suffit d’installer Undetectable et de regarder la campagne en cours avec les yeux de votre client potentiel !