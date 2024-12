Registro QQ: Como Usar Undetectable e 2Captcha

Alcançar o público chinês oferece enormes oportunidades de negócios, mas requer superar desafios únicos devido ao ecossistema digital fechado da China. Descubra como se registrar em plataformas chinesas como QQ usando Undetectable e o serviço proxies residenciais 2captcha.

A audiência chinesa é um mercado enorme, cujo acesso promete lucros consideráveis para as empresas, no entanto, entrar no mercado chinês não é o mesmo que entrar no mercado europeu. A China historicamente tem sido um país mais fechado onde os métodos de promoção padrão não funcionam. Os serviços do Google não funcionam na China, não há Facebook e YouTube. Mas existem muitos serviços chineses que substituem amplamente os mencionados.

Uma breve introdução às realidades chinesas

Eles têm seu próprio mecanismo de busca - Baidu, seu próprio WhatsApp - WeChat e QQ (os chineses também usam o WhatsApp, mas apenas através de uma VPN, já que o WhatsApp pertence ao Facebook e é proibido na China) e assim por diante. Ou seja, os chineses inventaram análogos para tudo o que foi proibido (até mesmo em vez do YouTube, eles usam o serviço de hospedagem de vídeos BiliBili).

Você não precisará de muitos contornos para acessar a maioria dos serviços chineses - você pode visualizar publicações e usar o mecanismo de busca Baidu sem problemas. Mas se você quiser se envolver totalmente nesses serviços (como registro de conta com acesso a funcionalidades avançadas), terá que quebrar a cabeça. A menos, é claro, que você esteja na China.

Recentemente, o registro em serviços chineses, especialmente em mensageiros como o QQ, tem se tornado muito difícil, e nem todos conseguem passar na primeira tentativa, mas há uma chance, e neste artigo vamos contar sobre um dos métodos que funcionam.

Preparando-se para o registro

Para se registrar no serviço QQ, precisamos provar ao mensageiro (quem diria que teríamos que provar algo a um serviço sem alma) que estamos na China. Para isso, precisamos do navegador antidetect Undetectable e do serviço de proxy residencial 2captcha.

Primeiramente, precisamos nos registrar no site oficial Undetectable e no serviço 2captcha.

Após o registro, instale o cliente oficial do navegador e faça login nele.

Em seguida, precisaremos fazer uma pequena configuração do navegador e instalar um proxy (é claro, um chinês). Recomendamos o uso de proxies residenciais, pois são os mais seguros e em 99% dos casos o serviço o verá como um usuário chinês real.

Na conta pessoal do 2captcha, vá para a guia Proxy.

Na barra lateral direita, escolha a região da China (você também pode selecionar uma cidade específica, se necessário) e clique em "gerar".

Você precisa copiar o Nome de usuário, senha, endereço IP e porta.

No navegador Undetectable, vá para a guia Proxy e selecione "adicionar proxy".

Em seguida, cole os dados copiados na etapa anterior nos campos correspondentes e clique no botão "salvar".

Para verificar se as configurações do proxy estão corretas, clique no ícone com setas. E se tudo estiver configurado corretamente, você verá a bandeira do país que você escolheu (China, no nosso caso).

Tudo está pronto e você pode iniciar o navegador.

Registro no mensageiro chinês

Para garantir que estamos realmente online como um usuário chinês, podemos tentar inserir qualquer consulta de pesquisa no Google.

Como esperado, isso não dá um resultado, já que o Google é bloqueado na China. Então, vamos para baidu.com e procurar pelo mensageiro QQ.

Vamos ao site oficial e clicamos neste botão no canto superior direito - "登录"

Em seguida, na janela que se abre, clique no botão do meio "注册账号".

Você será levado ao formulário de registro de conta, onde precisará especificar seu Apelido, senha e um número de telefone, para o qual o código de ativação da conta será enviado. Nesta etapa, você precisará de um número chinês e os serviços padrão com números virtuais, infelizmente, não funcionarão para esta tarefa. Aqui precisamos de algo mais poderoso, pelo menos um e-sim de turista, que pode ser adquirido, por exemplo, no site three.com.hk (aqui você pode obter um cartão SIM de turista real, que será aceito pelo QQ para registro).

Por favor, note que você pode seguir o caminho de usar números virtuais de outros países, por exemplo, os EUA, existem vários guias na Internet que dizem que o QQ também permite o registro com um número de telefone americano. No entanto, falhei ao registrar uma conta com um número de telefone americano, aqui estão os principais erros que recebi: "Seu número não é seguro, vá para o aplicativo móvel". E no aplicativo móvel, eu já fui banido e não permitido passar do reconhecimento de captcha.

Portanto, se você fez tudo corretamente, inseriu o número de telefone chinês (de Hong Kong, no nosso caso), passou pelo captcha - você será levado para a tela de ativação, onde precisará inserir 6 dígitos do SMS (procedimento padrão). Após inserir o código do SMS, você avança para a próxima etapa, mas isso já pode ser considerado um grande sucesso, agora você tem uma conta.