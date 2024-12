Configurações do Navegador: O Que São e Como Usá-las

Definição

Configuração é um conjunto de dados coletados com base em navegadores e dispositivos reais. Ao selecionar uma configuração específica ao criar um perfil de navegador, todas as impressões digitais do seu sistema serão substituídas pelas impressões digitais da configuração.

O que está incluído na configuração

Cada configuração consiste nos seguintes parâmetros:

User-Agent

Resolução da tela

Parâmetros WebGL

Parâmetros do Navigator

Cabeçalhos HTTP

Fontes

Plugins

Mimetypes

Parâmetros do objeto Window

... e outros parâmetros necessários para o funcionamento.

Alguns parâmetros podem ser randomizados ou desativados nas configurações do perfil do sistema.

Vantagens do uso de configurações

Por que nossas configurações são melhores do que impressões digitais geradas aleatoriamente?

Em outras soluções, geralmente é gerada uma impressão digital do sistema de forma completamente aleatória e você não tem a opção de escolher uma impressão digital específica com ajustes finos.

Incompatibilidades de sistemas são eliminadas, você não poderá criar um perfil, por exemplo, no iOS, com uma resolução de tela inexistente.

Dados reais de navegadores e dispositivos, o que permite contornar sistemas antifraude com alta probabilidade.

Uma configuração é usada apenas por uma pessoa.

Como funciona o uso de configurações no novo painel de controle.

Em diferentes planos, haverá um número limitado de configurações gratuitas disponíveis, mas você poderá comprar cada configuração adicional por $1. As configurações são vendidas exclusivamente para uma única pessoa.

Se você já comprou mais de 50 configurações, receberá um desconto de 5% na compra de novas configurações.

Mais de 100 configurações - desconto de 10%.

Mais de 200 configurações - desconto de 15%.

e assim por diante. O desconto máximo de 30% permanece com você se você comprar mais de 500 configurações.

Usando configurações no Undetectable

No Undetectable, você tem acesso a configurações gratuitas para escolher (a quantidade depende do plano), e também pode conectar as configurações que você comprou na loja. Com os parâmetros definidos, você pode rapidamente selecionar a configuração desejada na lista fornecida.

Nossa interface se destaca de outros navegadores antifraude pela sua simplicidade e facilidade de uso. Atualmente, temos mais de 10.000 configurações prontas, e esse número está aumentando a cada dia.

