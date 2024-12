Como usar o Bot de Cookies no Undetectable: configuração e funcionalidades

Executando o bot

Para executar o bot, clique no botão com o mesmo nome à esquerda do campo de trabalho.

A seguinte janela será aberta:

Funcionalidades do bot

As funcionalidades do bot permitem que você configure a visualização automática de sites durante um período de tempo selecionado. Como configurar corretamente?

Perfis - um ou vários perfis com os quais iremos trabalhar. Pages is one moment - quantas páginas o bot abrirá simultaneamente. Script.

Atualmente, existem três scripts disponíveis para o funcionamento do bot:

Browse Pages In Order. Cada perfil acessa os sites especificados na ordem da lista.

Browse Pages Randomly. Cada perfil acessa os sites em uma ordem aleatória.

Group Pages by Profiles. Os links são embaralhados e distribuídos entre todos os perfis ativos.

A execução dos scripts pode ser pausada e retomada quando necessário. Com a opção "Timer", você pode ajustar flexivelmente o tempo de permanência no site e os intervalos entre as ações. Ou escolher um intervalo aleatório para que o bot permaneça no site em uma faixa de tempo definida pelo usuário.

Importando sites

Os links podem ser importados usando o botão Import links. Para isso, é necessário selecionar um arquivo de texto com a lista de links, onde cada link está em uma nova linha, e clicar no botão de importação.

Gerador de sites populares

Adicionamos um pequeno serviço para gerar sites populares, onde você pode selecionar o país desejado e a quantidade de sites. Em questão de segundos, você terá uma lista dos sites mais populares, que pode ser copiada para o nosso bot.

Também estamos desenvolvendo ferramentas como navegação automática por links nas páginas e emulação de movimento do mouse. Tudo isso permitirá "aquecer" seu perfil antes de se registrar nos sites.