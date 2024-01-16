Multiaccount no Banco Digital: riscos, KYC e antifraude

Os bancos digitais deixaram de ser “apenas uma tendência” há muito tempo — eles se tornaram a nova realidade do mundo financeiro. Essas instituições oferecem uma conveniência sem precedentes: acesso 24/7 às contas, pagamentos instantâneos e aplicativos móveis intuitivos.

O ritmo de digitalização cresce. E a tendência é irreversível. A facilidade de cadastro e as transferências instantâneas atraem milhões de novos usuários. Essa simplicidade, porém, gera outro efeito — o aumento do número de contas. Alguns clientes criam várias contas por engano, outros para obter bônus, e alguns tentam conscientemente burlar as regras. O objetivo é maximizar ganhos com promoções, cashback e bônus de boas-vindas.

Onde há oportunidade de lucro, surgem abusos. O multiaccount deixa de ser conveniência para o cliente e vira uma dor de cabeça para os bancos — além de um risco sério para o sistema financeiro. Os bancos digitais precisam equilibrar foco no cliente com a proteção dos próprios interesses. Isso exige a implementação de sistemas complexos de monitoramento e verificação (KYC, como um dos exemplos).

Hoje, vamos analisar esse confronto por todos os ângulos — dando atenção tanto aos aspectos técnicos quanto aos éticos do problema.

O que são bancos digitais?

Bancos digitais são instituições financeiras que operam predominantemente ou totalmente online. Eles funcionam sem infraestrutura física, o que reduz custos e permite oferecer serviços mais rapidamente do que os players tradicionais.

Seu papel principal é simplificar o acesso a serviços bancários. Tudo fica mais próximo, mais simples e mais transparente. O crescimento dos bancos digitais criou um ambiente único em que abrir uma conta leva apenas alguns minutos e exige o mínimo de documentação. Isso incentiva os usuários a abrirem contas adicionais para diferentes finalidades.

Mas a simplicidade sempre tem um lado oculto.

O custo oculto de múltiplas contas

O problema é mais profundo do que parece à primeira vista. Para o usuário comum de um banco digital, o multiaccount pode parecer uma forma inofensiva de receber bônus em dobro. Mas, para a instituição financeira, trata-se de uma ameaça sistêmica.

Aumento dos custos de marketing

Os bancos gastam valores enormes para adquirir um único cliente (Cost Per Action). Quando uma pessoa cadastra dez contas apenas para ganhar o bônus de boas-vindas, o banco digital queima orçamento à toa. A eficiência das campanhas cai. Não há lealdade real do cliente.

Existem apenas prejuízos que, na escala de um grande fintech, podem chegar a milhões de dólares.

Avaliação incorreta de KPIs e outros indicadores de desempenho

A gestão se apoia em dados de crescimento da base. Se 20% da base forem “almas mortas” ou duplicatas, toda a análise vira lixo. Os dados de alcance real ficam distorcidos. É impossível construir uma estratégia de crescimento sobre números falsos. Isso leva a uma avaliação incorreta do valor da empresa e a decisões de investimento equivocadas.

Violações relacionadas a KYC e AML

Aqui, o risco aumenta. A verificação KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) não é um capricho do banco — é uma exigência legal. O banco não consegue identificar corretamente o cliente nem rastrear a origem dos recursos. Se o regulador descobrir que o banco digital não detectou o multiaccount e deixou passar uma rede de laranjas (mulas), as multas podem ser fatais — até a perda da licença.

Maior complexidade de monitoramento

Cada nova conta aumenta a carga sobre servidores e equipes de suporte. Quanto mais contas conectadas entre si, mais recursos são necessários para rastrear operações e analisar riscos. Os bancos precisam contratar mais especialistas e implementar sistemas de software caros.

Riscos de fraude de crédito

A categoria mais perigosa é a chamada “bust-out fraud”. Contas criadas para bônus de indicação muitas vezes passam a ser usadas para limites de cheque especial, pedidos de empréstimo ou saques em dinheiro sem intenção de pagar a dívida.

O nível de inadimplência cresce. No longo prazo, isso afeta a sustentabilidade financeira dos próprios bancos. E, como consequência, atinge clientes honestos por meio do aumento de taxas e tarifas.

Por que os bancos digitais monitoram contas?

O monitoramento de contas não é capricho — é uma medida necessária de segurança. Cada aspecto desse processo é voltado para proteger todos os participantes do sistema financeiro.

Segurança online e prevenção de fraudes

Identificar padrões suspeitos de comportamento ajuda a evitar perdas financeiras. Os bancos analisam transações em tempo real para detectar esquemas fraudulentos. Identificar multiaccounts relacionados ajuda a impedir lavagem de dinheiro, carding e pirâmides financeiras. Uma rede detectada pode evitar prejuízos de milhões.

Conformidade com a legislação

As exigências regulatórias ficam mais rígidas a cada ano. As regras de KYC/AML obrigam bancos digitais a conhecer seus clientes e a impedir saques/“cash-out” e operações fictícias. Ignorar multiaccount é tratado por reguladores como cumplicidade com crimes financeiros. O descumprimento leva a multas e sanções. Para os bancos, é questão de sobrevivência.

Manutenção da reputação e gestão de riscos

O статус de uma instituição financeira é seu principal ativo. Uma instituição envolvida em escândalos de lavagem de dinheiro perde parceiros e grandes clientes. Riscos reputacionais podem ser fatais.

Gestão de riscos inclui prever e minimizar ameaças potenciais. Monitorar contas é um elemento-chave dessa estratégia.

Melhoria do atendimento e da experiência do usuário

Parece paradoxal, mas a “vigilância” ajuda bons clientes. Ao identificar esquemas de fraude, o banco protege os recursos de clientes legítimos. Além disso, compreender o comportamento real dos usuários permite personalizar serviços e oferecer produtos relevantes.

Segmentação correta e identificação das necessidades reais dos usuários são impossíveis na presença de contas “lixo”. Monitoramento não é só sobre segurança — é sobre qualidade do ecossistema.

Como os bancos encontram agulhas no palheiro: metodologia de rastreamento

Os bancos digitais modernos não contam com a sorte. Eles usam tecnologias poderosas e analytics de big data para identificar conexões. O machine learning ajuda a encontrar padrões, ligações entre contas e dependências ocultas. São usados tanto sinais isolados quanto modelos multidimensionais, combinando dezenas de parâmetros. Sistemas antifraude aprendem com cada incidente, e os bancos digitais adaptam constantemente suas estratégias de defesa.

Vamos ver os principais métodos usados por empresas fintech.

Análise de endereços de e-mail

O filtro mais simples. Bancos mantêm listas negras de domínios de e-mail temporário.

Se o e-mail foi criado ontem ou aparece em bases de provedores comprometidos, é um “sinal vermelho”. Também se analisa a sintaxe: padrões do tipo ivan1, ivan2, ivan3 são detectados instantaneamente.

Usar e-mails temporários ou descartáveis (como os fornecidos por serviços tipo Guerrilla Mail ou TempMail) é um sinal clássico de tentativa de não deixar rastros. Os sistemas marcam essas contas para atenção extra.

Análise de transações e padrões comportamentais

Importa não apenas quem é o cliente, mas como ele age.

Machine learning ajuda a detectar anomalias no comportamento típico dos clientes. Operações repetidas, padrões idênticos de uso ou ações sincronizadas de várias contas são motivo para verificação.

Identificação por endereço IP

Um clássico que ainda funciona.

IPs coincidentes, logins a partir das mesmas sub-redes e proxies suspeitos são sinais que permitem vincular contas entre si.

Verificação de impressão digital (Fingerprint)

É uma coleta abrangente de dados do dispositivo e do navegador: versão do sistema operacional, resolução de tela, fontes instaladas, fuso horário, idioma do sistema. A singularidade dessa impressão pode chegar a 99%. Trocar de navegador não muda o “hardware”, e o banco percebe isso. Coincidência de fingerprints em contas diferentes é um forte “sinal vermelho”.

Análise e comparação de dados pessoais e comportamento do usuário

A verificação biométrica está se tornando padrão no banco digital. Escaneamento facial ou de digitais é difícil de falsificar.

A velocidade de digitação e a forma de interação com a interface são analisadas para confirmar a identidade. Redes neurais conseguem reconhecer você pelo seu jeito de rolar o feed no smartphone.

E isso é apenas parte do arsenal. Geolocalização (GPS), análise da lista de contatos (se você conceder acesso), cruzamento com dados de redes sociais e registros públicos. Até cookies que você “esqueceu” de apagar podem revelar todo um conjunto de multiaccounts.

O lado sombrio da vigilância: problemas e desafios

O monitoramento ativo cria seus próprios dilemas éticos. O equilíbrio entre segurança e privacidade é uma das questões mais difíceis do banco digital. A legislação nessa área evolui constantemente, criando novos desafios para instituições financeiras.

Normas como o GDPR na Europa ou a 152-FZ na Rússia regulam rigorosamente o tratamento de dados pessoais. Bancos digitais devem cumprir essas regras ao coletar e analisar informações. A coleta e o processamento de dados pessoais devem ter um objetivo legal específico. O consentimento do cliente deve ser informado e voluntário.

Rastreamento incorreto ou agressivo demais leva a falsos alertas. Um cliente honesto pode ser bloqueado por coincidir IP com um fraudador, ou por usar VPN durante uma viagem. Falsos positivos (False Positives) fazem o banco perder uma audiência leal.

A confidencialidade dos dados é um risco enorme. Quanto mais dados o banco coleta, mais atraente ele se torna para hackers. Um vazamento desse tipo pode causar danos catastróficos.

Questões éticas surgem ao usar dados comportamentais. Onde está a linha entre segurança e invasão de privacidade?

Também é perigoso compartilhar dados com terceiros. Parceiros de análise, agências de marketing — cada novo ponto de contato aumenta a chance de vazamento ou uso indevido.

Há ainda colisões jurídicas. E se as contas vinculadas pertencerem a diferentes membros de uma mesma família, morando no mesmo endereço? Se o banco bloquear essas contas achando que se trata de multiaccount de uma única pessoa, isso pode virar motivo para ação judicial.

O futuro do monitoramento: o que nos espera?

As tendências e perspectivas de evolução das tecnologias de rastreamento assustam e fascinam ao mesmo tempo. A “corrida armamentista” entre sistemas antifraude e quem deseja manter anonimato vai continuar. Tanto os métodos de controle quanto as formas de contorná-los vão evoluir.

A IA se tornará o principal instrumento, unindo dados comportamentais, técnicos e contextuais. Bancos digitais vão reforçar modelos de risco, adicionar novos parâmetros e aumentar a precisão de correlação entre usuários. Ao mesmo tempo, a tendência-chave é o equilíbrio entre controle e conveniência. Bancos não podem transformar cada cliente em suspeito.

Provavelmente, vamos migrar de senhas para biometria total. Reconhecimento de voz, marcha e até batimentos cardíacos podem se tornar prática padrão.

Tecnologias de blockchain podem oferecer novos caminhos para verificação de identidade. Talvez no futuro tenhamos um passaporte digital único e verificado, gerido por nós mesmos — identidade digital descentralizada (Self-Sovereign Identity, SSI). Esses sistemas podem aumentar segurança e privacidade ao mesmo tempo.

Bancos vão investir em análise preditiva. Sistemas aprenderão não apenas a encontrar conexões, mas a prever tentativas de fraude nos estágios iniciais — bloqueando antes da primeira operação.

Conclusão: em busca do equilíbrio

Rastrear múltiplas contas não é capricho — é uma necessidade dura. É a pedra angular da segurança de todo o ecossistema financeiro digital. Sem isso, o sistema financeiro simplesmente colapsaria sob uma onda de fraudes.

No entanto, esse processo não deve se transformar em vigilância total. O princípio-chave do futuro é uma abordagem equilibrada. Bancos precisam garantir segurança sem esquecer o direito do cliente à privacidade e ao bom nome.

Usuários comuns também devem conhecer os riscos. Para não cair acidentalmente sob medidas punitivas dos sistemas antifraude de bancos digitais, é importante seguir regras simples de segurança.

O uso de um navegador antidetect pode ajudar a evitar falsos positivos nos sistemas de segurança. Mas isso deve ser feito com responsabilidade e consciência. Tenha cuidado e não misture perfis de serviços diferentes. Cada conta deve ter seu próprio ambiente digital único.

E, claro, use proxies de qualidade. Lembre-se: eles são necessários para garantir uma conexão confiável e segura. Sua segurança digital está em suas mãos.