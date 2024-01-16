Undetectable 2.41.0: Chromium 143 e sessões estáveis

Temos o prazer de apresentar a nova atualização do Undetectable – versão 2.41.0. Nosso objetivo continua o mesmo: tornar o seu fluxo de trabalho o mais fluido possível e fazer com que seus perfis sejam indistinguíveis até mesmo para os sistemas antifraude mais exigentes.

Nesta versão, focamos na atualização dos componentes básicos e na melhoria da estabilidade ao trabalhar com perfis em cenários mais complexos. Vamos ver o que mudou.

Chromium 143

A “frescura” do motor do navegador é um fator-chave de confiabilidade no trabalho com qualquer navegador antidetect. Na nova versão 2.41.0 do programa, atualizamos o motor para o Chromium 143.

Por que atualizamos o núcleo regularmente e por que isso é importante para você?

Verossimilhança da impressão digital:

Cada novo lançamento do Chromium traz mudanças nas Web APIs, no comportamento do JavaScript e em microcaracterísticas do trabalho com o DOM. Quanto mais o seu núcleo se aproxima do que milhões de usuários comuns utilizam, menos discrepâncias os sistemas antifraude enxergam. Um núcleo atualizado significa uma impressão digital mais natural e protegida. Compatibilidade com sites modernos:

Grandes plataformas, contas de anúncios e interfaces modernas do tipo SPA (Single Page Application) são constantemente atualizadas e passam a usar novos padrões da Web. Um núcleo desatualizado pode começar a “tropeçar” em scripts recentes, o que vira um indicador indireto de automação para os sistemas de segurança. Com o Chromium 143, você obtém um comportamento previsível em praticamente qualquer recurso. Desempenho e segurança:

As versões mais recentes sempre incluem patches de segurança atualizados, protegendo você de possíveis vulnerabilidades. Além disso, os núcleos novos são otimizados para trabalhar melhor com páginas pesadas e um grande número de abas abertas, o que é especialmente importante em cenários de multi-account em grande escala.

Suporte a extensões antigas (Manifest V2)

Adicionamos uma nova opção que permite ativar o suporte a extensões antigas baseadas em Manifest V2.

Para que isso serve?

Os desenvolvedores do Chromium estão, gradualmente, abandonando o formato antigo Manifest V2 em favor do Manifest V3. No entanto, algumas extensões importantes para você, às quais já está acostumado, ainda podem não ter uma versão atualizada em V3. Essa opção permite continuar usando as ferramentas que você já domina.

Para ativar esse recurso, vá para as configurações do programa, na seção de configurações principais, e marque a caixa ao lado da opção “Enable old extension support”.

Importante: Como se trata de um mecanismo de compatibilidade reversa, recomendamos fortemente que você teste o funcionamento da extensão assim que instalá-la. Em alguns casos, o conjunto de funções de extensões antigas pode ser limitado.

O que mais há de novo

Verificação de perfis em execução

Às vezes, o programa pode ser encerrado de forma incorreta (por exemplo, devido a uma queda repentina do sistema operacional ou ao término forçado do processo), mas as janelas dos perfis do navegador permanecem na memória do sistema.

Agora, ao iniciar o Undetectable novamente, o programa detecta automaticamente esses perfis “perdidos” e consegue interagir corretamente com eles. Isso elimina situações em que não é possível abrir um perfil porque ele ainda está, tecnicamente, “em execução” em segundo plano, o que aumenta significativamente a estabilidade e a integridade das suas sessões.

Indo para as melhorias

Fizemos várias alterações que simplificam o trabalho diário, especialmente para quem utiliza ativamente configurações móveis e proxies.

Perfis móveis e zoom:

Nos perfis com configurações móveis, agora está disponível a possibilidade de ajuste de zoom (escala). Isso torna o trabalho com versões mobile de sites muito mais confortável, permitindo analisar com detalhes os elementos da interface sem precisar alterar constantemente a resolução da tela.

Cópia conveniente de IP:

Agora, se você usar o botão de alteração de IP por meio do “IP change link”, clicar no endereço IP exibido na janela do perfil irá copiá-lo automaticamente para a área de transferência. É um pequeno detalhe, mas muito útil, que economiza tempo na verificação e na documentação desses endereços.

Sobre as correções

Importação de cookies Netscape:

Foi corrigido um erro que ocorria ao importar arquivos de cookies Netscape que continham colchetes em seu código. Agora, esses dados podem ser importados corretamente, sem interrupção do processo.

Conclusão

Undetectable 2.41.0 é uma atualização focada em atualidade e estabilidade. O novo núcleo Chromium 143 garante uma impressão digital o mais natural possível e compatibilidade com os padrões web mais recentes. A nova opção de suporte a extensões antigas oferece flexibilidade na escolha das suas ferramentas, e o sistema aprimorado de verificação de perfis em execução garante que as suas sessões estejam sempre acessíveis e sob controle.

Atualize-se e trabalhe com tranquilidade enquanto o navegador Undetectable cuida dos detalhes técnicos mais complexos por você.