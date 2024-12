Como usar Proxys.io com o Undetectable Browser: Um Guia de Configuração Completo

Um navegador anti-detecção com um proxy é uma das ferramentas mais eficazes para anonimização. O navegador anti-detecção altera a impressão digital digital, enquanto o proxy altera o endereço IP. Os sites rastreiam as ações do usuário online com base nesses parâmetros e identificam violações de regras. Se você deseja se tornar o mais anônimo possível, se proteger de hackers e evitar sanções por multi-contas, use essas 2 ferramentas juntas. No artigo, falaremos sobre um serviço confiável Proxys.io, onde você pode alugar proxies seguros e anônimos. Além disso, explicaremos como conectar um proxy no navegador Undetectable.

O que é Proxys.io

Proxys.io é um serviço de aluguel de proxy que está em operação desde 2016. Um proxy é um servidor intermediário entre o usuário e a internet. É usado como uma ferramenta para anonimizar atividades online. Ele mascara endereços IP e geolocalização. O princípio de funcionamento é o seguinte: o servidor proxy recebe a solicitação do usuário, a encaminha para o site em nome do usuário e depois redireciona as informações recebidas de volta para o usuário. Dessa forma, o usuário acessa a internet com um endereço IP e geolocalização modificados. Sites e hackers não podem identificar a identidade do usuário ou determinar a localização real do usuário, pois os dados estão seguramente mascarados.

Funcionalidade e Benefícios do Proxys.io

Proxys.io é projetado com as necessidades dos usuários em mente. A principal vantagem do serviço é a qualidade. Todos os proxies fornecidos são anônimos, seguros e de alta velocidade. O uso deles não levará a vazamentos de dados pessoais, sanções de sites ou interrupções de conexão.

Uma interface intuitiva com seções convenientes permite até mesmo a um novato encontrar facilmente as informações necessárias: verificar preços, ver países disponíveis, entrar em contato com o suporte ao cliente e fazer um pedido.

Uma grande vantagem é que o trabalho do serviço é automatizado. Isso significa que após o pagamento, você não terá que esperar por horas para receber os dados do proxy para começar a usá-los. A lista de servidores proxy, endereços IP e portas é exibida instantaneamente na conta pessoal do comprador após o pagamento - este processo é completamente automatizado.

Qual proxy usar? Proxys.io oferece:

todos os tipos de proxies: móvel, residencial, servidor, IPv4, IPv6;

88 países para escolher;

métodos de pagamento convenientes - você pode pagar o seu pedido com cartão de crédito ou criptomoeda;

velocidade média - 7 Mbps, o que é suficiente para qualquer atividade online;

tarifas para qualquer orçamento;

suporte ao cliente responsivo disponível a qualquer momento para ajudar e responder a todas as suas perguntas.

Especialistas em SEO e SMM, arbitragistas, traders de criptomoedas, gamers, usuários regulares - os melhores proxies da Proxys.io são escolhidos tanto por profissionais quanto por entusiastas. Com a ajuda deles, você pode criar dezenas de contas em um site, trabalhar com programas de automação sem consequências, executar análises em modo multi-threaded e visitar recursos da web anonimamente.

Como comprar um proxy no Proxys.io

Comprar um proxy é muito simples - é um processo fácil que leva menos de 10 minutos. Você pode fazer um pedido em várias seções do serviço, mas vamos considerar uma - através da página principal. O que você precisa fazer:

Acesse a página principal do Proxys.io. No topo, você verá o botão "Comprar Proxy", clique nele.

Da lista de servidores proxy, selecione as características que você precisa. Especifique o tipo, país, período de aluguel e outros detalhes.

Insira seu e-mail, escolha um método de pagamento.

Pagar.

Pedido feito. Você pode encontrar os detalhes do proxy em sua conta pessoal - eles estarão disponíveis imediatamente após o pagamento.

Como se conectar a um proxy em Undetectable?

Conectar o serviço de proxy no navegador anti-detecção Undetectable leva alguns minutos e não requer habilidades especiais. Algoritmo passo a passo sobre como fazer isso:

Crie um novo perfil clicando em "Novo Perfil" ou faça login em um existente.

Encontre a aba "Principal", selecione "Novo proxy".

Preencha os detalhes do servidor proxy. Especifique o endereço, porta, tipo. Além disso, você pode opcionalmente especificar um nome, então as informações do proxy serão salvas e podem ser usadas no futuro sem precisar reentrar seus dados.

Após preencher todos os campos, clique no botão "Verificar Proxy" para verificar se o servidor proxy está funcionando.

A configuração do proxy está completa. Agora você pode relaxar sabendo que sua anonimato e segurança na internet estão garantidos!

Se você deseja aumentar seu nível de privacidade, envolver-se livremente em multi-contas sem medo e não se preocupar com o vazamento de dados pessoais, alugar proxies do Proxys.io é uma excelente escolha! O serviço oferece condições confortáveis para os clientes: taxas flexíveis, proxies anônimos de alta qualidade, 88 países para escolher e suporte técnico 24 horas por dia.