Como criar contas de e-mail confiáveis para o Facebook

A importância do e-mail confiável para contas do Facebook

Os robôs de verificação do Facebook determinam a confiabilidade do e-mail. Quando um árbitro cria uma nova conta, os algoritmos começam a observá-la e analisar seu comportamento. Quanto mais ações semelhantes às de um usuário comum, maior a confiança.

Portanto, um e-mail confiável é um endereço de e-mail que se assemelha o máximo possível ao de um usuário típico do Facebook. A vantagem desse tipo de e-mail é que a conta é bloqueada com menos frequência e tem uma vida útil mais longa do que se um serviço de e-mail duvidoso fosse usado.

Como prolongar a vida útil de uma conta do Facebook usando um e-mail confiável

Os algoritmos do Facebook analisam cada novo usuário, levando em consideração vários parâmetros. Entre eles estão o endereço IP, a localização geográfica, o dispositivo, o sistema operacional, o navegador, os sites visitados pela pessoa e o User Agent.

O Navegador Indetectável garante um tráfego de arbitragem confiável no Facebook sem banimentos, ajuda a exibir os parâmetros necessários para o Facebook e protege a conta contra moderadores rigorosos. E, juntamente com o e-mail confiável, sua conta terá uma vida útil mais longa e trará mais lucro. Os robôs moderadores analisam qual e-mail a pessoa está usando: onde esse e-mail foi usado, em quais sites houve autenticações e há quanto tempo a pessoa o utiliza.

É importante que o e-mail usado não tenha sido associado a outras contas do Facebook anteriormente. Se alguma delas violou as regras, o e-mail não será considerado confiável por padrão.

Para o Facebook, é ideal usar um e-mail do Gmail.

Como aumentar a confiabilidade do e-mail:

Vincular um número de telefone ao e-mail que está registrado na conta do Facebook.

Aquecer a caixa de entrada do e-mail antes de vinculá-la ao Facebook: enviar e-mails, se registrar em portais e lojas online.

Não usar o mesmo e-mail que foi usado anteriormente para o Facebook.

Registrar-se pelo telefone: limpar o cache antecipadamente, instalar um novo cartão SIM. Uma alternativa é se registrar no navegador Google Chrome.

Algumas dicas para prolongar a vida útil da conta e reduzir o risco de banimento:

Ao registrar uma nova conta no Facebook, é recomendável fornecer o e-mail primeiro e, em seguida, o número de telefone. Isso é feito para não expor o cartão SIM.

Deixe a conta descansar por um tempo antes de começar a usá-la gradualmente.

Como criar um e-mail confiável para o Facebook

Existem várias maneiras de criar um e-mail confiável:

Usando o Google Workspace. É necessário tornar os nomes dos e-mails exclusivos, adicionando pontos entre as letras nos nomes. Exemplo: moya.pochta@gmail.com, m.oyapochta@gmail.com, moyapo.chta@gmail.com e assim por diante. Todas as mensagens desses endereços serão enviadas para o endereço original desejado - moyapochta@gmail.com. Assim, é possível criar milhares de e-mails exclusivos.

Usando o Smailpro. Este é um software que permite criar e-mails confiáveis automaticamente.

Este é um software que permite criar e-mails confiáveis automaticamente. Comprando em uma loja. É recomendável verificar se os protocolos IMAP, POP3, SMTP estão disponíveis e se eles estão registrados com IPs que não estão na lista negra do Facebook.

Não se esqueça dos números de telefone e proxies usados pelo Navegador Indetectável ao criar uma conta do Facebook. Eles devem corresponder à localização geográfica da conta. Por exemplo, se você estiver registrando uma conta francesa, use um proxy da França e registre-se com um número virtual de um residente fictício da França.

E-mail confiável: áreas de aplicação

E-mails confiáveis são necessários para árbitros que trabalham com outros serviços da Meta, como o Instagram, e também para o TikTok.

Se o árbitro estiver usando fontes alternativas, como plataformas estrangeiras de outros países, pode haver endereços de e-mail e domínios específicos que não estão disponíveis. Nesse caso, o registro de e-mail local será considerado confiável.

Exemplo: um árbitro trabalha com ofertas de namoro e precisa se registrar em sites de namoro estrangeiros. Nem sempre o Gmail é adequado: os algoritmos podem rastrear que a pessoa está usando outros serviços do Google em seu dispositivo por meio do e-mail. E-mails confiáveis para esses sites incluem yahoo, tutanota.de, outlook.live, mail.protonmail.

Conclusão

E-mails confiáveis são necessários para se registrar no Facebook e em outras plataformas com regras que permitem o registro apenas de determinadas localizações geográficas. É possível criar um endereço de e-mail confiável usando os métodos mencionados anteriormente ou comprando em uma loja. Ao comprar, leve em consideração o orçamento para números virtuais e proxies.